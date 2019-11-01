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Все про:шахтеры (538) Шахов_Сергей (38)

 Шахтерского бунта не будет. По крайней мере, в этом году, - нардеп Шахов

Модернизация угольной отрасли - это единственная профилактика хронической задолженности по зарплатам шахтерам, - заявил народный депутат от Луганщины, Сергей Шахов.

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, комментируя законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2019" . Документ предусматривает выделение 1 миллиарда гривен на погашение задолженности перед горняками за 2019 год, пишут Українські новини.

Ранее Сергей Шахов и группа депутатов-мажоритарщиков Луганщины неоднократно выступали в парламенте с требованием обратить внимание на проблемы шахтеров, и даже направили письмо с соответствующим требованием Президенту Владимиру Зеленскому.

"Благодарен 291 народному депутату, которые поддержали соответствующий Закон. Теперь шахтеры, которым в течение 4 месяцев не выплачивали заработные платы, смогут получить собственные средства. Команда Шахова месяцами добивалась принятия этого Закона. Нас услышали. Шахтерского бунта не будет, по крайней мере, в этом году", - отметил нардеп во время пленарного заседания Верховной Рады в четверг.

Однако, по словам Сергея Шахова, остается открытым вопрос бюджета 2020, где предусмотрены средства на развитие угольной отрасли.

"Следующая, не менее важная задача, - достичь результата, чтобы задолженность по заработным платам работникам угольных предприятий не возникала, а шахты стали современными, безопасными и полностью пригодными для эффективной работы. Шахтеры устали от постоянной лжи чиновников и "завтраков", которыми их кормят на самых разных уровнях. Каждый раз обещая решить проблемы, но забывая о горняках сразу, как только за ними закрываются двери очередного кабинета", - добавил депутат.

Как сообщалось, Сергей Шахов встал на защиту голодных шахтеров, полгода не видящих зарплаты.

Напомним, шахтерские профсоюзы угрожали бунтом с отбойными молотками под стенами Рады, если задолженность не будет погашена.

Источник: https://censor.net.ua/n3157280
 
 
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вгодовані морди нажились на шахтах.
їхня жадоба переважує національні інтереси.
дбаючи про свій карман, вони ладні здати державу на поталу росії.
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Так, как я с шахтерского края, то знаю, что хищения бюджетных средств в отрасли, просто чудовищные. Традиционно приписки и ,,мертвые души". Ради шахтёрской пенсии устраиваются на работу, но не работают, а ползарплаты отдают начальству. Там давно надо навести порядок, только кто это будет делать, если все продажные?
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Щуролов від шахтарів "шахов" знає точну дату Шахтарського бунту не буде. Принаймні, цього року, - нардеп Шахов - Цензор.НЕТ 1007

Шахтарі з шаховом чекають на підкріплення з Лугандону після "розведення".
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Інтересно, шахтарі в нас є (бо зарплати ж виплачуються), а українського вугілля немає.
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