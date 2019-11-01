 Украина попросила НАТО предоставить ей статус участника партнерства расширенных возможностей, - Кулеба

"Во время визита Украина обратилась к Североатлантическому альянсу с просьбой перейти на новый уровень сотрудничества и предоставить Украине статус участника партнерства расширенных возможностей", - сказал Кулеба на брифинге в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он отметил, что в рамках такого партнерства Украина может получить приоритетный допуск к сертификации мероприятий, которые происходят по линии НАТО-Украина. Также программа предусматривает: расширенное сотрудничество в сфере разведки; предоставление возможности представителям странам-партнерам получать должности в штаб-квартире НАТО или в структурах НАТО.
Вице-премьер подчеркнул, что программа расширенных возможностей не является заменой плана действий по членству в НАТО (ПДЧ).
"Мы очень надеемся, что альянс примет позитивное решение относительно нашей инициативы", - добавил Кулеба.
Каких вам, *****, еще реформ не хватает? (с)
А Путин Монику!)))
В Москве...
Где заявка на присоединение и членство в НАТО!?
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Он як блаЗЄнських корчить. Вигадують усілякі словесні викрутаси. Будь-що, лише не просту та зрозумілу заявку на ПДЧ.