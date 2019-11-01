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 Политика Украины
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Все про:НАТО (6532) членство в НАТО (345) Кулеба Дмитрий (200)

 Украина попросила НАТО предоставить ей статус участника партнерства расширенных возможностей, - Кулеба

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что Украина обратилась в НАТО с просьбой предоставить ей статус участника партнерства расширенных возможностей.

"Во время визита Украина обратилась к Североатлантическому альянсу с просьбой перейти на новый уровень сотрудничества и предоставить Украине статус участника партнерства расширенных возможностей", - сказал Кулеба на брифинге в Киеве в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он отметил, что в рамках такого партнерства Украина может получить приоритетный допуск к сертификации мероприятий, которые происходят по линии НАТО-Украина. Также программа предусматривает: расширенное сотрудничество в сфере разведки; предоставление возможности представителям странам-партнерам получать должности в штаб-квартире НАТО или в структурах НАТО.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Заявку на ПДЧ по членству в НАТО необходимо подтверждать каждый год. Непрофессионально, что теперь такого подтверждения Украина не подаст, - Порошенко. ВИДЕО

Вице-премьер подчеркнул, что программа расширенных возможностей не является заменой плана действий по членству в НАТО (ПДЧ).

"Мы очень надеемся, что альянс примет позитивное решение относительно нашей инициативы", - добавил Кулеба.

Источник: https://censor.net.ua/n3157278
 
 
 Топ комментарии
 
Все остальное Украина попросила и заявила во время президентства Порошенко, даже закрепила в Конституции.
Каких вам, блять, еще реформ не хватает? (с)
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Совет форумчанПравила форума
 
це гірше, це розвод,почитай що росзмі пишуть у зв'язку з цим, якие у них там свято, що Україна не буде подавати заявку на ПДЧ, що нічого робити не буде, що нас повинні самі запрошувати, що нас там ніхто не чекає, що нам повинні все принести на блюдечку.
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Все остальное Украина попросила и заявила во время президентства Порошенко, даже закрепила в Конституции.
Каких вам, *****, еще реформ не хватает? (с)
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Щоб подивитись Окурку у вічі Моніка готова віддати кацапам території. Любов зла!
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Украина должна подтверждать заявку на ПДЧ. Где в этом году подтверждение?
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подожди...пусть хотя бы ЭТО выполнят!!!)))
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ЗЕленые вы твари!
Где заявка на присоединение и членство в НАТО!?
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там же где и пьетя)))
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Узбагойся! "Заявку на присоединение и членство в НАТО" Пэтро ежегодно до 2019-го включительно подавал!Украина попросила НАТО предоставить ей статус участника партнерства расширенных возможностей, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5144
Или ты не читал сегодня эту статью?
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А где подтверждение заявки на ПДЧ? Что эти зеленые дебилы творят? Им НАТО не нужно? Так поезжайте на фронт и воюйте сами за Украину, а не дрочите в Раде. Если нет заявки, значит сами справитесь с Путиным? Давайте. Рада и Кабмин - в окопы Донбасса, а наших солдат возвращайте домой.
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Можно все новости ниже со скулежом сыньоносого удалить
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"...Україна попросила НАТО надати їй статус учасника партнерства розширених можливостей,.."
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Он як блаЗЄнських корчить. Вигадують усілякі словесні викрутаси. Будь-що, лише не просту та зрозумілу заявку на ПДЧ.
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Хто-небудь тут відрізняє пуйлоботів від порохоботів ?
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