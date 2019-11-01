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 Политика Украины, Происшествия
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 Разведение сил в Золотом практически завершено. Территория находится под контролем МВД, - Загороднюк

Министр обороны Андрей Загороднюк заявляет, что разведение сил и средств в районе г. Золотое Луганской области уже завершено, а территория находится под контролем Министерства внутренних дел Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на брифинге в Киеве в пятницу, отвечая на вопрос о том, на каком этапе находится разведение в районе Золотого.

"Сейчас уже практически оно завершено и полностью территория находится под контролем Министерства внутренних дел", - сказал Загороднюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 30 октября в Петровском были обстрелы. Ожидаем пересмотра даты разведения сил, - Загороднюк

Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.

Президент Украины Владимир Зеленский 31 октября заявил, что разведение сил в районе Петровского запланировано на 4 ноября.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Что происходит в зоне разведения войск близ Золотого. ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КАРТА ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКИ

Источник: https://censor.net.ua/n3157276
 
 
 Топ комментарии
 
Десь через рік - «Разведение сил под Киевом практически завершено. Территория находится под контролем МВД»
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"Разведение сил в Золотом практически завершено"

разведение сил??? Отвели ТОЛЬКО ВСУ.. а боевики из рашки так и ОСТАЛИСЬ на своих позициях...
какое это "разведение", это - отведение ВСУ с украинской территории. Державна зрада.
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захват Славянска и Горловки как раз и начинался с перехода мвд на сторону сепаров
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захват Славянска и Горловки как раз и начинался с перехода мвд на сторону сепаров
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Эти не перейдут - эти прикормленные. Хотя, конечно, хрен их знает. Министр МВД - он же щирый украинец Розведення сил у Золотому майже завершено. Територія перебуває під контролем МВС, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 7190 - Аваков Арсен Борисович
Розведення сил у Золотому майже завершено. Територія перебуває під контролем МВС, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 6777
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ПНХ, 5 графа за поребриком, Аваков гражданин Украины.
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Десь через рік - «Разведение сил под Киевом практически завершено. Территория находится под контролем МВД»
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Називати сепаратистами російські силові структури якось неправильно...
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"Разведение сил в Золотом практически завершено"

разведение сил??? Отвели ТОЛЬКО ВСУ.. а боевики из рашки так и ОСТАЛИСЬ на своих позициях...
какое это "разведение", это - отведение ВСУ с украинской территории. Державна зрада.
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О "разведении" в Золотом. Ни ОДНА позиция войск РФ за эти дни не изменилась. Ни ОДНА. Вот так-вот. "В Украине началось разведение войск. И продолжилось разведение лохов."

За последнюю неделю районы "разведения войск" обстреливались 11 раз. Непосредственно Золотое обстреливалось 9 раз . Кто-то народу усиленно "вешает лапшу".
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Посмотрим. Не думаю,что Зеленский хочет,чтобы его вздернули на Майдане с парашенко как предателей.
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фуйло може підставити.
і його таки вздьоргнуть.
ви про це не думали ?
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Сказал же - посмотрим. США и Запад держат под наблюдением. А люди первыми начнут за горло хватать.Если шо.
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Часу зовсім мало, через місяць - грудень.
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не переживай, порошенко зеленского вздернет и без майдана
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Отвели войска...в чисто поле...ни окопов..ни блиндажей...ни сортиров...в палатки...
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И желтый уровень...что бы ни один журналист не смог это все на камеру снять...и сделать общедрступным...
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Сколько времени нужно отреформированной Порошенко армии по стандартам НАТО для того чтобы окопаться и укрепиться на новых позициях?
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а сдавать укрепленные позиции тоже по стандартам нато?
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А сколько нужно зеленому стаду добавить ума...что бы оно подготвило позиции заранее？
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Друзья с диаспоры в США сообщают, что США начали аннулировать визы и депортировать всех, кто работал или работает в МВД Авакова. Неужели они признали, что Аваков связан с русской мафией , как утверждает Шапошников?.
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Аваков уголовник на котором клейма негде ставить. Руководитель в самый раз для МВД Украины.
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а че нету новостей что сепарі что-то куда-то отвели, а только всу
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Какие же трепло все-таки эти националисты. Каждый раз всех кидают. Где обещанные десятки тысяч патриотов?
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а че это сепары мвд обстреливать не будут, или это ихнее мвд
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Спасибо хоть в первом предложении новости уточнили, что под контролем МВД Украины Разведение сил в Золотом практически завершено. Территория находится под контролем МВД, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 3402. А то в дырляндии тоже МВД и тоже "полиция" Извиняюсь за картинку, но с нынешней нашей Ылитой надо быть готовым ко всему
Разведение сил в Золотом практически завершено. Территория находится под контролем МВД, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 6871
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Думаешь наши дамбасские мусора, которых туда прислали, сильно отличаются от лугандонских?
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Помниться в 2014 р. Крим, Донецька і Луганська області також знаходилися під контролем МВС України.
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