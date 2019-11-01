 Разведение сил в Золотом практически завершено. Территория находится под контролем МВД, - Загороднюк

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на брифинге в Киеве в пятницу, отвечая на вопрос о том, на каком этапе находится разведение в районе Золотого.

"Сейчас уже практически оно завершено и полностью территория находится под контролем Министерства внутренних дел", - сказал Загороднюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 30 октября в Петровском были обстрелы. Ожидаем пересмотра даты разведения сил, - Загороднюк

Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.

Президент Украины Владимир Зеленский 31 октября заявил, что разведение сил в районе Петровского запланировано на 4 ноября.

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