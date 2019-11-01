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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Минобороны (6057) Загороднюк (65) разведение сил (32) Петровское (4)

 30 октября в Петровском были обстрелы. Ожидаем пересмотра даты разведения сил, - Загороднюк

В связи с тем, что в Петровском были обстрелы 30 октября, будет пересмотр даты разведения сил.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава Минобороны Андрей Загороднюк на брифинге.

"Действительно обстрелы были, и мы ожидаем пересмотра даты разведения, поскольку считаем 7 дней с обстрелов. Последние обстрелы были 30 октября", - сказал министр.

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Как известно, первейшим условием для начала разведения сил и средств на Донбассе является 7-дневное соблюдение на участке режима тишины.

Президент Украины Владимир Зеленский 31 октября заявил, что разведение сил в районе Петровского запланировано на 4 ноября.

Источник: https://censor.net.ua/n3157275
 
 
 Топ комментарии
 
какие пересмотры даты??? гавнокомандующий приказал разводить!!! никаких отсрочек!!!
30 октября в Петровском были обстрелы. Ожидаем пересмотра даты разведения сил, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 2357
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не знаю, зрадник Зе чи ні, можливо в нього свої ходи.
але не можна отак принижувати державу, АРМІЮ !!!
проголошувати якісь акти примирення, вибачення.
стелитися перед окупантом, дозволяти поширення ідеології руцького міру в країні, бо він сам не сприймає українську Україну, а лише малоросійську автономію.
я вважаю, це шкідливий президент і він веде державу в тупік.
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Зєляпутя скаже- це хріння, дрібниці - розводьте. Дружина мріє про Париж, а я про Путлєра.
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какие пересмотры даты??? гавнокомандующий приказал разводить!!! никаких отсрочек!!!
30 октября в Петровском были обстрелы. Ожидаем пересмотра даты разведения сил, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 2357
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оказывается слуги урода даже не знали про разведение...и Пристайко трясет...
30 октября в Петровском были обстрелы. Ожидаем пересмотра даты разведения сил, - Загороднюк - Цензор.НЕТ 8411
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не знаю, зрадник Зе чи ні, можливо в нього свої ходи.
але не можна отак принижувати державу, АРМІЮ !!!
проголошувати якісь акти примирення, вибачення.
стелитися перед окупантом, дозволяти поширення ідеології руцького міру в країні, бо він сам не сприймає українську Україну, а лише малоросійську автономію.
я вважаю, це шкідливий президент і він веде державу в тупік.
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Я вам просто дивуюсь.До речі,президент зараз постійно добре розмовляє українською мовою .
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не постійно.
я більше чую росікої, замість державної.
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Він не може бути зрадником. Бо це не його держава. Його держава -- совецкій_союз.
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Да ладно вам. Ето все мелочи. До зимы Зештанмаер в турборежиме обязался перед ****** подписать капитуляцию Украины.
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Кому ти казки розказуєш, поки Зебіл не поручкається з Х.йлом будуть відводити всюди і стільки, скільки кацапи скажуть.
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Наш президент -нехороший человек.Пинджак в ширинку не затёгивает.А ВСУ вообще не стоит доверять.Сразу отдадут до Львова?
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