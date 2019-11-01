EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины, Фоторепортаж
  1249  21
Материалы по теме:
Все про:вымогательство (291) ГПУ (9447) задержание (5532) Зеленский (3528) мошенничество (755) правоохранительные органы (476)

 Правоохранители задержали мошенника, выдававшего себя за друга Зеленского и за 1,5 млн долл. обещавшего назначение директором госпредприятия. ФОТО

Сотрудники правоохранительных органов задержали мошенника, который выдавал себя за друга президента Владимира Зеленского и других первых лиц государства - спикера Дмитрия Разумкова, главы Офиса президента Андрея Богдана, его первого зама Сергея Трофимова и министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Правоохранители задержали мошенника, выдававшего себя за друга Зеленского и за 1,5 млн долл. обещавшего назначение директором госпредприятия 01

Задержали его после того, как он предложил обеспечить назначение на руководящую должность заместителя одного из государственных предприятий в сфере образования. Свои услуги он оценил в 28 тыс. гривен и 50 тыс. долларов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: У задержанного на взятке врача-трансплантолога из банковской ячейки изъяли $840 тыс., - Максимец. ФОТО

18 октября деньги в гривнах ему перечислили на карточный счет, а 31 октября после получения второй части денежных средств в размере 50 тысяч долларов подозреваемый был задержан на месте совершения преступления.

Ему сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 (покушение на мошенничество), ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 УК Украины (подстрекательство к даче взятки).

Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Правоохранители задержали мошенника, выдававшего себя за друга Зеленского и за 1,5 млн долл. обещавшего назначение директором госпредприятия 02

Читайте также: Задержан мошенник, обещавший за 150 тыс. долл. обеспечить через Офис Президента назначение главой РГА на Киевщине, - ГПУ. ФОТО

Как сообщили в пресс-центре СБУ, за обеспечение трудоустройства директором одного из государственных предприятий мошенник выставил цену в почти 1,5 миллиона долларов. Он ссылался на собственные связи и уверял, что вопрос якобы решается непосредственно через руководство Офиса Президента Украины

Источник: https://censor.net.ua/n3157271
 
 
 Топ комментарии
 
А що серед друзів Зєлєпуті є не шахраї? Назвіть призвіща .
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"Дружбан" в детский садик ходил с Велим ЗЕ - имеет все права ! Правоохранители задержали мошенника, который выдавал себя за друга Зеленского и вымогал деньги за назначение на должность в госпредприятии, - ГПУ - Цензор.НЕТ 8011
 показать весь комментарий
 
 
А що серед друзів Зєлєпуті є не шахраї? Назвіть призвіща .
 показать весь комментарий
 
 
Нє нє нє... Не треба цього лохотрона. Сказав, що брав для Зєеленського то так і є! Розматуйте далі!
 показать весь комментарий
 
 
Игоря Валерьевича особо и не размотаешь
 показать весь комментарий
 
 
Там написано було "я за тебя поддержу" чи "подержу".
 показать весь комментарий
 
Прочиталось: «который выдавал себя за слугу Зеленского и вымогал...»

 показать весь комментарий
 
Моника сдаёт своих с потрохами , сперва заслал жебрака мзду для е- бени собирать с холоопов , а потом как тот спалился- это не я и не зелёная морда моя.
 показать весь комментарий
 
 
Якщо він видавав себе за друга Зелі, то це не шахрай - це дебіл.
 показать весь комментарий
 
 
а почему сразу мошенник?потому что попался и из друзей задним числом уволили? Правоохоронці затримали шахрая, який видавав себе за друга Зеленського і вимагав гроші за призначення на посаду в держпідприємстві, - ГПУ - Цензор.НЕТ 8485
 показать весь комментарий
 
 
Первый день электронной регистрации в Раде: "Слуги народа" - главные прогульщикиСегодня первый день регистрации в Раде по новым правилам: карточка плюс кнопка "за". Результат - у "Слуги народа" "недостача" - 65 человек. Что и требовалось доказать. Монобольшинство, говорите? 73%?
 показать весь комментарий
 
 
Так что,фсё началось? Свиноботы всюду видят Знаки.Вы правда верите во Второе Пришествие Барыги?Правоохоронці затримали шахрая, який видавав себе за друга Зеленського і вимагав гроші за призначення на посаду в держпідприємстві, - ГПУ - Цензор.НЕТ 605
 показать весь комментарий
 
 
как только отказались от него так и стал мошенником
 показать весь комментарий
 
не признали старого друга-кварталовца? Ай-йай-йай Правоохоронці затримали шахрая, який видавав себе за друга Зеленського і вимагав гроші за призначення на посаду в держпідприємстві, - ГПУ - Цензор.НЕТ 2625
 показать весь комментарий
 
Фу, как не культурно, выдавать себя за друга зеленского. Никакой морали и разборчивости у людей нет, даже у мошейников. Я бы, к примеру, побрезговал.
 показать весь комментарий
 
друга Зеленского задержали за то что он выдавал себя за мошенника
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх