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 Политика Украины
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 Правоохранители задержали мошенника, который выдавал себя за друга Зеленского и вымогал деньги за назначение на должность в госпредприятии, - ГПУ

Сотрудники правоохранительных органов задержали мошенника, который выдавал себя за друга президента Владимира Зеленского и других первых лиц государства - спикера Дмитрия Разумкова, главы Офиса президента Андрея Богдана, его первого зама Сергея Трофимова и министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

Задержали его после того, как он предложил обеспечить назначение на руководящую должность заместителя одного из государственных предприятий в сфере образования. Свои услуги он оценил в 28 тыс. гривен и 50 тыс. долларов.

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18 октября деньги в гривнах ему перечислили на карточный счет, а 31 октября после получения второй части денежных средств в размере 50 тысяч долларов подозреваемый был задержан на месте совершения преступления.

Ему сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 (покушение на мошенничество), ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 УК Украины (подстрекательство к даче взятки).

Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Источник: https://censor.net.ua/n3157271
 
 
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"Дружбан" в детский садик ходил с Велим ЗЕ - имеет все права ! Правоохранители задержали мошенника, который выдавал себя за друга Зеленского и вымогал деньги за назначение на должность в госпредприятии, - ГПУ - Цензор.НЕТ 8011
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А що серед друзів Зєлєпуті є не шахраї? Назвіть призвіща .
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Нє нє нє... Не треба цього лохотрона. Сказав, що брав для Зєеленського то так і є! Розматуйте далі!
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Прочиталось: «который выдавал себя за слугу Зеленского и вымогал...»

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