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 Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Луганского и Новогнатовки, потерь нет, - Минобороны

С начала текущих суток до 12:30 враг обстрелял позиции ВСУ на Донбассе дважды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, на луганском направлении с половины первого ночи противник более получаса со стороны населенного пункта Лозовое из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по опорным пунктам подразделений Объединенных сил, оборудованных неподалеку от Луганского.

На донецком направлении в 10:30 оккупанты из станкового противотанкового гранатомета обстреляли позиции украинских сил в районе Новогнатовки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Под видом подготовки к учениям РФ усиливает оккупационные войска на Донбассе танками и 122-мм САУ "Гвоздика", - Минобороны

Потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие сегодняшних обстрелов нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3157269
 
 
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нехай земля палає під ногами зрадників !
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