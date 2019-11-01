 Путин переносит "нормандский саммит", чтобы прессовать Украину, - Климкин

Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Павел Климкин в интервью "Тижню", передает Цензор.НЕТ.

"Путин переносит "нормандский формат", чтобы прессовать Украину своими требованиями, которые он взял из своей логики. Поскольку формула Штайнмайера, которая выпрыгивает из контекста, не имеет никакого смысла. Она ни положительная, ни отрицательная, она реально подходит только для российских планов сделать оккупированный Донбасс основой федерализации. Так же и с разведением: проблема не в нем, но в том, когда, при каких условиях, как предотвратить дальнейшую военную и диверсионную активность и, главное, зачем. Конечно, Путин ждет, оттягивая саммит, кто и как будет выполнять часть договоренностей с американской стороны. Есть также нюансы относительно Европы. Поэтому он выжидает и одновременно поднимает ставки. Причем не только по Донбассу. По газу также, это часть общего давления", - сказал Климкин.

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На вопрос, может ли Украина еще отказаться от формулы Штайнмайера, экс-министр заметил, что "мы на нее еще не согласились".

"Без плана и гарантий его выполнения это ничего. Как говорится, ничего не согласовано, пока все не согласовано", - резюмировал Климкин.