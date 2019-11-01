EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
  1960  18
Материалы по теме:
Все про:Путин (25133) Климкин (2300) нормандская четверка (745) Формула Штайнмайера (161)

 Путин переносит "нормандский саммит", чтобы прессовать Украину, - Климкин

Откладывание президентом РФ Владимиром Путиным встречи в "нормандском формате" является его тактикой принуждения Украины к уступкам не только по Донбасса, но и по газовому вопросу.

Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Павел Климкин в интервью "Тижню", передает Цензор.НЕТ.

"Путин переносит "нормандский формат", чтобы прессовать Украину своими требованиями, которые он взял из своей логики. Поскольку формула Штайнмайера, которая выпрыгивает из контекста, не имеет никакого смысла. Она ни положительная, ни отрицательная, она реально подходит только для российских планов сделать оккупированный Донбасс основой федерализации. Так же и с разведением: проблема не в нем, но в том, когда, при каких условиях, как предотвратить дальнейшую военную и диверсионную активность и, главное, зачем. Конечно, Путин ждет, оттягивая саммит, кто и как будет выполнять часть договоренностей с американской стороны. Есть также нюансы относительно Европы. Поэтому он выжидает и одновременно поднимает ставки. Причем не только по Донбассу. По газу также, это часть общего давления", - сказал Климкин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия откладывает встречу в "нормандском формате", - представитель США в ОБСЕ Кемиан

На вопрос, может ли Украина еще отказаться от формулы Штайнмайера, экс-министр заметил, что "мы на нее еще не согласились".

"Без плана и гарантий его выполнения это ничего. Как говорится, ничего не согласовано, пока все не согласовано", - резюмировал Климкин.

Источник: https://censor.net.ua/n3157266
 
 
 Топ комментарии
 
фуйло подумав, якщо зелька так слухняно виконує його хотєлки, то чому ми не задовільнити себе в повному обсязі...
 показать весь комментарий
 
Кінцева мета Пуйла - внесення змін у Конституцію про входження України у склад ОРДЛО на умовах автономії. Зєля не лох! ВінЗЄпутя.
 показать весь комментарий
 
ти вже домив поляцьку дупу ?
не відволікайся.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
фуйло подумав, якщо зелька так слухняно виконує його хотєлки, то чому ми не задовільнити себе в повному обсязі...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Твоя разнузданная фантазія не знає розумних меж і моральних кордонів.
 показать весь комментарий
 
 
ти вже домив поляцьку дупу ?
не відволікайся.
 показать весь комментарий
 
 
Кінцева мета Пуйла - внесення змін у Конституцію про входження України у склад ОРДЛО на умовах автономії. Зєля не лох! ВінЗЄпутя.
 показать весь комментарий
 
 
ілюстрація ********* варіанту казочки про віслюка та морковку.
віслюк нєлох та ********************
 показать весь комментарий
 
 
"Срать" и "сцать" хотел Путин на это недоразумение которое называется Зепрезидент. Когда страной управляет безграмотное быдло, наркоши и педофилы никто с ними не будет разговаривать. Вы это сделали 73%
 показать весь комментарий
 
 
Да забейте на этот формат. Выполните ( если уж на то пошло) договоренности по отводу в двух местах. И ждите саммита, если руссо туристы начнут обстрелы на отведенных участках, предупредить Макрона и Меркель о срыве договоренностей по вине РФ и займите покинутые позиции с нанесением ответного удара. Игра в постоянные поддавки тем более с шулером, который еще и с пистолетом ну уж знаете, это за гранью.
 показать весь комментарий
 
 
Наш зелений НЕЛОХ вирішів з пуйлом змагатись ))) Деточка , да нколи кварталівський сопливий недосвідчений та неовсідчений клоун не переграє зубра - КГБіста !!
Кожен крок - і клован програє ! Зебіли , С /// - кого ви вибрали президентом ???
 показать весь комментарий
 
Вот только терминология у тебя хромает...
*****, не зубр-КГБ - он моль-КГБ!
 показать весь комментарий
 
Правильно, Чугункин, подсказывай пуйлу выгодную ему тактику, не зря же у тебя тесть - кацапский генерал.
 показать весь комментарий
 
подсказывать??
Ну вы идиоты.. Эта тактика работает с 14 года.
Только ждет лоха, который на нее поведется.
Дождались
 показать весь комментарий
 
Толковий міністр. Недаремно його зєля хотів пристроїти в себе. Важко їм без справжніх спеців. Точніше, обісрались по повній зеленим поносом на всіх напрямках.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх