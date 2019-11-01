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 Под видом подготовки к учениям РФ усиливает оккупационные войска на Донбассе танками и 122-мм САУ "Гвоздика", - Минобороны

Российское командование продолжает усиливать оккупационные войска на передовой запрещенным минскими договоренностями вооружением.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

В частности, под видом подготовки к масштабным совместным учениям противник на отдельных направлениях осуществляет переброску к линии соприкосновения танков и 122-мм самоходных артиллерийских установок "Гвоздика".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты объявили о проведении на Донбассе совместных учений незаконных вооруженных формирований и сил РФ, - ГУР

В то же время, как отмечают в ведомстве, оккупанты держат в готовности к применению дежурные огневые средства, пополняют на полевых складах передовых подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ запасы боеприпасов, в т.ч. мин и артиллерийских снарядов.

Источник: https://censor.net.ua/n3157265
 
 
 Топ комментарии
 
Так зачем Минобороны отводят войска? Что бы врага в Киеве встретить ? От и каша у них !
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неужели лох не понимает что парашка ждет только подходящего момента чтобы ударить и расширить куеросию
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Зєлін шлях до миру... Вдарили по лівій щоці, підставляй горло під мокшанський ніж.
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Так зачем Минобороны отводят войска? Что бы врага в Киеве встретить ? От и каша у них !
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...заманіваєт кацапов блаЗЄнскій...

===
Хоча, все дуже серйозно. Але 73% готові до капітуляції.
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неужели лох не понимает что парашка ждет только подходящего момента чтобы ударить и расширить куеросию
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Так медаль же від Путіна в перспективі Зєлєпутя отримати може.
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Зєлін шлях до миру... Вдарили по лівій щоці, підставляй горло під мокшанський ніж.
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Так ви війська відводьте з позицій,і чим більше зброї пктін завезе в ОРДЛО,тим далі ЗСУ.Дибіли?
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чем ответит зе-обороны - отводом войск
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Ответят очередным срачем и враньем что Вы что то другое ожидаете
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Танки используются только в наступательных операциях. Москва готовится к наступлению, ждут только момент Ч.
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не иначе к разводу на отвод кацапня готовится.
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а наш стратег глав зебіл що з цього приводу думає ?
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Принять решения и разместить флот , и базы НАТО на территории Украины!!
Но здесь внутри столько сепаров- что это будет не просто!!!

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Когда уже угомонятся, наградил же Бог Украину соседями "братьями" подлыми.
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Это они готовятся Монике контроль границы передать. Да Зесептиконы?
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ну тоесть мы ска отводим, а они мрази наращивают, что бы потом слепить провакацию, обвинить нас в фожизме и прорвать оборону? где ум, где логика?
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Це потрібно було очікувати.
Зелебень відступає - хунта наступає.
Які можуть бути навчання на території України без згоди Парламенту Президента !!!!!!!!!!!!!!
Це що зелесрань знущається, чи це їх чергова провокація.
Просто ЖАХ!
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