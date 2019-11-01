 Под видом подготовки к учениям РФ усиливает оккупационные войска на Донбассе танками и 122-мм САУ "Гвоздика", - Минобороны

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
В частности, под видом подготовки к масштабным совместным учениям противник на отдельных направлениях осуществляет переброску к линии соприкосновения танков и 122-мм самоходных артиллерийских установок "Гвоздика".
В то же время, как отмечают в ведомстве, оккупанты держат в готовности к применению дежурные огневые средства, пополняют на полевых складах передовых подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ запасы боеприпасов, в т.ч. мин и артиллерийских снарядов.
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Хоча, все дуже серйозно. Але 73% готові до капітуляції.
Но здесь внутри столько сепаров- что это будет не просто!!!
Зелебень відступає - хунта наступає.
Які можуть бути навчання на території України без згоди Парламенту Президента !!!!!!!!!!!!!!
Це що зелесрань знущається, чи це їх чергова провокація.
Просто ЖАХ!