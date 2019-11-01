Такое заявление сделал в кулуарах Верховной Рады председатель налогового комитета Даниил Гетманцев, передает "5 канал".
По его словам, сложность заключается в том, что добытая в Украине руда является достаточно бедной по своему составу и для экспортного варианта требует обогащения искусственным способом. Процесс этот достаточно дорогостоящий и его трудно просчитать.
"Сложность заключается и в том, что у нас руда является бедной. Ее надо обогащать. Эту стоимость трудно подсчитать. В этом проблема с формулой. Мы согласны с бизнесом, что над этой формулой надо работать вместе", - отметил Гетманцев.
Напомним, по мнению членов налогового комитета Верховной Рады, чтобы указанный законопроект был приемлемым для бизнеса, он нуждается в обновлении на 60%. Председатель комитета признает, что никаких наработок рабочей группы в документ не было включено. Несмотря на это, депутат предполагает, что законопроект все же поставят на голосование. В случае одобрения депутатами, правки будут добавлены уже ко второму чтению.
Также рассматривается возможность вынести за рамки поиски самой формулы налогообложения железной руды. Предлагается оставить действующую базу, которая сегодня есть в законе. И отдельно вернуться к работе над ней в пределах рабочей группы, которая будет создана.
Формулу налогообложения железной руды из законопроекта №1210 нужно изменить, - Гетманцев
Новая формула, прописанная в законопроекте №1210 о налогообложении железной руды, должна быть переделана.
Такое заявление сделал в кулуарах Верховной Рады председатель налогового комитета Даниил Гетманцев, передает "5 канал".
зе!лох сказал "я вам ничего не обещал" - и чувак сделал:
В след за ростом цены на газ для промпредприятий - с 1 января 2020 года вырастет цена на газ для физ.лиц.. до уровня - вуаля - промпредприятий. Заодно и субсидии сократят - эпоха зубожиння закинчилася, пора платить по полной.
А то на компенсации Бенне цены на э/э по 0.57 грн/кВтч не хватит))
Чего так не волали, когда пэтька тарифы поднял, газ, гривну уронил, цены взвинтил?