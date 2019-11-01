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Все про:налоги (2710) Гетманцев (37)

 Формулу налогообложения железной руды из законопроекта №1210 нужно изменить, - Гетманцев

Новая формула, прописанная в законопроекте №1210 о налогообложении железной руды, должна быть переделана.

Такое заявление сделал в кулуарах Верховной Рады председатель налогового комитета Даниил Гетманцев, передает "5 канал".

По его словам, сложность заключается в том, что добытая в Украине руда является достаточно бедной по своему составу и для экспортного варианта требует обогащения искусственным способом. Процесс этот достаточно дорогостоящий и его трудно просчитать.

"Сложность заключается и в том, что у нас руда является бедной. Ее надо обогащать. Эту стоимость трудно подсчитать. В этом проблема с формулой. Мы согласны с бизнесом, что над этой формулой надо работать вместе", - отметил Гетманцев.

Напомним, по мнению членов налогового комитета Верховной Рады, чтобы указанный законопроект был приемлемым для бизнеса, он нуждается в обновлении на 60%. Председатель комитета признает, что никаких наработок рабочей группы в документ не было включено. Несмотря на это, депутат предполагает, что законопроект все же поставят на голосование. В случае одобрения депутатами, правки будут добавлены уже ко второму чтению.

Также рассматривается возможность вынести за рамки поиски самой формулы налогообложения железной руды. Предлагается оставить действующую базу, которая сегодня есть в законе. И отдельно вернуться к работе над ней в пределах рабочей группы, которая будет создана.

Источник: https://censor.net.ua/n3157263
 
 
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а формулу викачування з населення грошей з невідповідних розуму тарифів не треба змінити?
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Звісно що ні. Адже від таких тарифів алігархи не будніють, а багатіють. В нас лише народ терпіли.
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а чем зебилы могут быть недовольны??
зе!лох сказал "я вам ничего не обещал" - и чувак сделал:
В след за ростом цены на газ для промпредприятий - с 1 января 2020 года вырастет цена на газ для физ.лиц.. до уровня - вуаля - промпредприятий. Заодно и субсидии сократят - эпоха зубожиння закинчилася, пора платить по полной.
А то на компенсации Бенне цены на э/э по 0.57 грн/кВтч не хватит))
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Ахметка ,разорится.Пусть деньги побольше СН заряжает..
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Та надоели уже с этой ахметовской рудой.
Чего так не волали, когда пэтька тарифы поднял, газ, гривну уронил, цены взвинтил?
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А акцизи на цигарки не потрібно перераховувати? Чи втрати бюджету від зменшення ренти для алігархів, перекриємо збільшенням акцизів?
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Красиво бабло срубил чувачок,написал закон с налогом,поугрожал ахметке,выжал с него деньжат,а теперь на чистом глазу спокойно говорит про ошибочность этого проекта.
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Трудно просчитать,потому что процесс оччень дорогостоящий.Особенно для нищего народа.
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