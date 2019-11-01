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 Политика Украины, Экономика
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Все про:контракт (348) Нафтогаз (2761) Россия (74165) Гончарук_Алексей (232)

 Будем требовать долгосрочный контракт о транзите российского газа, - Гончарук

Украина будет требовать долгосрочный контракт по транзиту газа с Россией и гарантии его достаточного количества для обслуживания ГТС.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время Часа вопросов правительству в Верховной Раде.

"Мы отстаиваем украинские интересы. Это значит, что мы будем требовать долгосрочный контракт, а не на один год. И мы будем требовать гарантии транзита в достаточном количестве для обслуживания ГТС", - заявил Гончарук.

При этом, он отметил, что четкие сроки подписания нового соглашения назвать не может, так как переговоры продолжаются и с Российской Федерацией, "мягко говоря, непростые отношения".

"Поэтому четкие сроки подписания нового соглашения я назвать не могу, потому что для этого надо, чтобы его подписала и российская сторона. Когда мы достигнем с ними договоренностей о подписании, будет видно", - добавил премьер.

Напомним, исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что для того, чтобы начать переговоры о заключении нового контракта на транзит российского газа в ЕС через газотранспортную систему Украины российская сторона требует, чтобы Украина пошла на определенные уступки, которые являются нелогичными и унизительными.

Глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что украинская сторона не согласится на предложение России заключить краткосрочный контракт на транзит российского газа в Европу сроком на один год.

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Источник: https://censor.net.ua/n3157262
 
 
 Топ комментарии
 
подмойся иди, требователь зеленый...
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В обмін на прощення 10 млрд баксів кацапських боргів?
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ничего требовать не надо-поставили свои условия:кацапы не согласны,тогда встали и ушли.Вот в этом году судьба дала карты в руки в последний раз
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понятное дело,он даже об этом скромно умолчал.
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простят куйлу 3 лярда и подпишут на год
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кацапы рвали на себе косоворотки требуя от Ющенко контракт на 10 лет...ок, подписали, 10 лет, так 10 лет..и с обьемом 60+ млрд...и не прогибаться, подпишут, им деваться особо некуда...и грошики по Стокгольскому арбитражу истребовать все до копейки ...и будеи иогда все dамb-ass.. Будем требовать долгосрочный контракт о транзите российского газа, - Гончарук - Цензор.НЕТ 3455
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ЕРЕМА он и в России ЕРЕМА. Теперь требовать будете у Меркель.Она будет распределять Поток - 2. За транзит денежки были наши, теперь Меркель.
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..ерема он везде ерема, тут ты прав кацапик....))...но контракт на 10 и 60+...и все будет как и было...или эуропа шкафами табуретками топить будет, такой разклад случился в этот раз... Будем требовать долгосрочный контракт о транзите российского газа, - Гончарук - Цензор.НЕТ 8112
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правильна позиція Гончарука - Гончарук нарешті став видавати правильні ідеї - видно розібрався в справах. Молодець!
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...видавати на гора...
Ви забули написати "на гора" після "видавати". Ось.
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Требовать то вы можете а вот дадут ли! Как в то анекдоте:
-Это тигра амурский может съесть за один раз до 50 кг мяса
-А что и правда может съесть стоко?
-Может то он наверно и может токо кто же ему даст
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А то что долги нужно простить он скромно умолчал Будем требовать долгосрочный контракт о транзите российского газа, - Гончарук - Цензор.НЕТ 96
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В обмін на прощення 10 млрд баксів кацапських боргів?
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математика от зеленского - простить 10 и получить за транзит за год 1(возможно, ведь цену нужно снижать чтобы конкурировать с СП)
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Я уверен что украинская зелёная нановласть подпишите ужасный контракт для Украины, и за это все заплатят украинцы
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ну раз 73% выбрали зеленского - так пусть теперь хавают.
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Скажи без дипломник Гончарук что ты еще кацапам продал, кроме своей совести
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если не согласятся - посылайте их куда подальше, пускай газуют своим газом в атмосферу.
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Вот я никак не пойму Россия это страна агрессор или долгосрочный надёжный партнер
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Для народа - агрэсар, для кармана - партнёр
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Треба не вимагати у Раші чогось, бо буде, як в тому анекдоті, коли Іван Царевічк кричав в печеру до Змія Горинича:
- Виходь на смертний бій!
А Змій йому відповідає:
- Ну виходь, так виходь. А навіщо ти мені в дупу кричиш?
_____________________
Раша на 100% перекриє транзит через Україну. Або буде вимагати частину суверенитету. Тому треба вже сьогодні думати про реверс з сховищ газу з Заходу на Схід і одночасно готувати грунт для альтернативних російському газу комплекса заходів - скраплений газ, можливість отримувати газ з Норвегії через Польщу, впровадження зелених тарифів, пільгові, цільові, дешеві і дострокові кредити на утеплення.
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Раша перекрила транзит газу у екстремальні морози з Першого Січня 2009го. Україна встояла три тижні на реверсі з сховищ і Юля підписала кабальний для Раші договір, який Раша дуже не хоче продовжувати. Можливо Раша протягне якийсь пілотний договір до сильних морозів, які очикуються в Січні-Лютому і обов'язково перекриє транзит, що для Європи буде безболісно, бо запрацює на всю потужність два Північних Потоки. Уряд Тімошенко втримав такий удар. Що будуть робити наші дебіли мілованови? Віддадуть трубу Раші?
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Будем требовать долгосрочный контракт...

Зачем требовать? Написали договор со своими условиями и отдали *********. Хотят - подписывают, не хотят - ведрами пускай газ носят. И вот тогда пускай уже Европа на ********* давит, а не на Украину. Почему Украина всегда в роли просителя?
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истребует денюжку по Стокгольму и не прогнется премьер с контрактом на 10 лет с 60+млрд.-простим дипломы...)эээ
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Спочатку будуть сильно "вимагати", а потім здадуться.
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Требовать ? Через 2 месяца, точно по графику, будет введён в строй СП-2. И на этом всё - требуйте, хоть до посинения.
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Транзита не будет при любом раскладе или будет там 20% от того что было. Зачем тогда северный поток строят? Просто поживем и увидим, писать и считать можно ЧТО УГОДНО - Но январь уже не за горами . Другое дело как выкручиваться надо, вот в чем вопрос... Свою добычу увеличивать, шельф разрабатывать и прочее, на альтернативные источники переходить и прочее... Вообщем ни транзита ни катастрофы не будет ни в январе ни в марте... Фигня все это, есть вещи и по страшнее...
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Получается, что бы РФ могла столько газу набрать на всякие СП, Южные и Силы Сибири, надо ей всем миром помогать добывать его.
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сволоч с бровями..в зп черные риэлторы дома отжимают...зелешваль крышует пари матч..а рыгоскот который должен быть расстрелян- пустоваров со своими мокрощелками с тупым еплом аутиста депутатшами шалавами жрет в ресторане..забыли вышиванку одеть..когда их всех расстреляют сук. Будемо вимагати довгостроковий контракт про транзит російського газу, - Гончарук - Цензор.НЕТ 4602 Будемо вимагати довгостроковий контракт про транзит російського газу, - Гончарук - Цензор.НЕТ 2067
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А можно пример? Что уже истребовали хоть где нибудь за 6 месяцев правления.Или еще проще ,хоть один пример ,что сделано кроме провалов во внешней политике и экономике?
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