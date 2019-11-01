 Будем требовать долгосрочный контракт о транзите российского газа, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время Часа вопросов правительству в Верховной Раде.

"Мы отстаиваем украинские интересы. Это значит, что мы будем требовать долгосрочный контракт, а не на один год. И мы будем требовать гарантии транзита в достаточном количестве для обслуживания ГТС", - заявил Гончарук.

При этом, он отметил, что четкие сроки подписания нового соглашения назвать не может, так как переговоры продолжаются и с Российской Федерацией, "мягко говоря, непростые отношения".

"Поэтому четкие сроки подписания нового соглашения я назвать не могу, потому что для этого надо, чтобы его подписала и российская сторона. Когда мы достигнем с ними договоренностей о подписании, будет видно", - добавил премьер.

Напомним, исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что для того, чтобы начать переговоры о заключении нового контракта на транзит российского газа в ЕС через газотранспортную систему Украины российская сторона требует, чтобы Украина пошла на определенные уступки, которые являются нелогичными и унизительными.

Глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что украинская сторона не согласится на предложение России заключить краткосрочный контракт на транзит российского газа в Европу сроком на один год.

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