 Будем требовать долгосрочный контракт о транзите российского газа, - Гончарук

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LIGA.net", об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время Часа вопросов правительству в Верховной Раде.
"Мы отстаиваем украинские интересы. Это значит, что мы будем требовать долгосрочный контракт, а не на один год. И мы будем требовать гарантии транзита в достаточном количестве для обслуживания ГТС", - заявил Гончарук.
При этом, он отметил, что четкие сроки подписания нового соглашения назвать не может, так как переговоры продолжаются и с Российской Федерацией, "мягко говоря, непростые отношения".
"Поэтому четкие сроки подписания нового соглашения я назвать не могу, потому что для этого надо, чтобы его подписала и российская сторона. Когда мы достигнем с ними договоренностей о подписании, будет видно", - добавил премьер.
Напомним, исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил, что для того, чтобы начать переговоры о заключении нового контракта на транзит российского газа в ЕС через газотранспортную систему Украины российская сторона требует, чтобы Украина пошла на определенные уступки, которые являются нелогичными и унизительными.
Глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что украинская сторона не согласится на предложение России заключить краткосрочный контракт на транзит российского газа в Европу сроком на один год.
Ви забули написати "на гора" після "видавати". Ось.
-Это тигра амурский может съесть за один раз до 50 кг мяса
-А что и правда может съесть стоко?
-Может то он наверно и может токо кто же ему даст
- Виходь на смертний бій!
А Змій йому відповідає:
- Ну виходь, так виходь. А навіщо ти мені в дупу кричиш?
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Раша на 100% перекриє транзит через Україну. Або буде вимагати частину суверенитету. Тому треба вже сьогодні думати про реверс з сховищ газу з Заходу на Схід і одночасно готувати грунт для альтернативних російському газу комплекса заходів - скраплений газ, можливість отримувати газ з Норвегії через Польщу, впровадження зелених тарифів, пільгові, цільові, дешеві і дострокові кредити на утеплення.
Зачем требовать? Написали договор со своими условиями и отдали *********. Хотят - подписывают, не хотят - ведрами пускай газ носят. И вот тогда пускай уже Европа на ********* давит, а не на Украину. Почему Украина всегда в роли просителя?