 Слуги народа недооценивают, что это процесс необратимый, - Cоболев о запуске рынка земли

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ.
"На мой взгляд, наши коллеги, в том числе "слуги народа", недооценивают, что это процесс необратимый. Любые ошибки, которые будут сейчас сделаны, особенно касательно вопроса продажи, концентрации земель сельхозназначения, продажи иностранцам, отыграть в дальнейшем будет невозможно. Поэтому, я считаю, что здесь взвешенность должна быть абсолютная. И этот процесс, который не может закончиться в течение года или двух", - сказал Соболев.
По его словам, ключевым сейчас является наведение порядка с земельными участками, установление границ и кадастровая оценка каждого земельного участка.
Кроме того, по мнению Соболева, нельзя концентрировать большое количество земли в одних руках.
"Не может быть 210 тыс. гектаров в одних руках, как это сейчас предлагается. По крайней мере давайте тогда ориентироваться на наших ближайших соседей - развитых, не столь развитых - ту же Францию, Германию, Польшу, где очень жесткие ограничения - от 300 до 500 гектаров в одни руки. Я думаю, что это абсолютно нормальная норма, если мы хотим развивать фермерство", - сказал нардеп.
Кроме того, он предлагает продавать земельные участки через муниципалитеты или общегосударственный банк земли, которые смогут выкупать эту землю и потом сдавать ее в аренду на конкурсной основе.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил за отмену моратория на продажу земли и открытие рынка сельскохозяйственных земель в Украине.
Ти, коли розумієш, шо гроші за обіцяні правки прийдеться вертати. Можливо з процентами.
продадуть землю, а народу настроять по казино біля кожного будинку.
Пайові землі вже захоплено великими сільгосп. компаніями на довгі строки оренди. Контролю за тими землями немає - взагалі.
Или против олигархов они ничего не хотят делать, поэтому нужно отдать все втч иностранцам? После официального рынка, назад ничего не вернуть.
куди вспять?т забрати у селян і віддати колгоспам? бо Кучма закрив колгоспи і землі були віддане селянам! то забрати у селян?
а чого старі баба чи дід, не може стільки років продати свою землю? а фермер не може купити?
И натовцы не такие белые и пушистые, почитайте про Перл Харбор и как они отхапали землицу, аннексировала территорию. Мы им не нужны, лучше всегда быть хозяином у себя.
Отдайте квартиру своему более успешному соседу, может он сделает для вас хорошо?
"Половину госземель почти за тридцать лет независимости Украины разворовали разными методами, разными схемами. По документам было 1,3 млн га, а сейчас инвентаризация показывает (мы ее еще не завершили), что выйдем на 600-700 тыс. га",Источник: https://biz.censor.net.ua/n3157107
Рейдерство процвітає і який може бути ринок, це буде отжималово.
В РОЗВИНУТИХ КРАЇНАХ бабця не може вільно розпоряджатися землею, бо є суттєві обмеження на те хто може купити скільки і що ростити, а тут без законів суда і слідства віддати все. Земля це держава та державна безпека і вона окрема розмова.
але чого ви приймаєте рішення за бабцю? ви мало чим відрізняєтесь від комуняк, ті як могли знущалися з українського селянина, і ви так само хочете - ви хочете знущатися над українським селянином, щоби він не мав свої землі - щоби все було здержавлено, а селянин був там наймитом, щоби один селянин не міг продати, а інший - купити.
Ви нео-комуністи
В развитых странах не распоряжаются свободно землёй, там нельзя выращивать и делать что хочется!!! Потому что земля - общественное достояние и гос безопасность!
Сначала законы РАБОТАЮЩИЕ С ПОСАДКАМИ, НОРМАЛЬНЫЕ СУДЫ И РЕЕСТР, рост экономики, а потом заикайтесь о том, чтобы сделать банк земельный и что-то продавать как в цивилизованном обществе, а не лишь бы как саранча сожрать все!
уже все участки введены в кадастровый реестр, любой желающий может посмотреть
Источник: https://censor.net.ua/n3157260
https://newmap.land.gov.ua/?cc=3397265.220048864,6526132.564231432&z=16&l=kadastr&bl=ortho10k_all