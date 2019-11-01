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 Политика Украины
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Все про:налоговая милиция (1773) спирт (221) Укрспирт (130) Верланов Сергей (14)

 Госналоговая установит до конца года видеокамеры на въезде на заводы "Укрспирта", - Верланов

Государственная налоговая служба установит до конца 2019 года видеокамеры на въезде на спиртовые и ликероводочные заводы "Укрспирта" для усиления контроля за их работой в дополнение к аналитической работе, которая ведется уже несколько месяцев, сообщил глава ведомства Сергей Верланов.

"Мы на каждом посту до конца этого года установим камеры с онлайн-трансляцией. Будем смотреть, кто заезжает и кто выезжает, и передавать эту информацию в Службе безопасности Украины (СБУ), с которой мы прекрасно работаем, поскольку налоговой милиции в составе новой налоговой нет", – сказал он в ходе рабочего заседания по развитию спиртовой отрасли при участии президента Украины в Тернополе в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Верланов подчеркнул, что в течение нескольких месяцев налоговая уже анализирует работу спиртовых и ликеро-водочных заводов по показателям потребления электроэнергии, закупок бутылок и пробок.

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"В октябре ликеро-водочные заводы потребили электроэнергии на 150% больше, чем в предыдущем месяце, а акциза заплатили меньше", – указал глава Госналоговой службы.

По его словам, план налоговых отчислений госпредприятия существенно занижен с 2017 года.

"План вот уже три года занижен, и даже будучи заниженным он выполнен на 75%. В октябре план тоже хотели выполнить на 75%, но выполнили на 90%. До конца года план будет выполнен на 100%, а если нет, мы будем осуществлять очень агрессивные проверочные действия, как это может сделать налоговая служба... Это что касается аналитической работы. Эти действия мы делаем в Киеве на Львовской площади. Нам никуда не нужно ездить и никого не нужно видеть", – прокомментировал Верланов.

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Следующая цель Государственной налоговой службой, по словам главы ведомства, - спирт, алкоголь, табак. "Это следующая цель на ближайшие два месяца", – подчеркнул он.

Источник: https://censor.net.ua/n3157259
 
 
 Топ комментарии
 
Зеленые крысы просто в восторге от такого нововведения!
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Увеличилось потребление электроэнергии,а прибыль снизилась - и после этого директора не меняют,а ставят камеры что бы получить дополнительные доказательства воровства,после их получения наверное повесят десяток дронов над каждым заводом,что бы ещё раз убедиться в махинациях,идиоты.
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зі супутника спостерігайте Госналоговая установит до конца года видеокамеры на въезде на заводы "Укрспирта", - Верланов - Цензор.НЕТ 1554
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Зєдєбіли. Таможня вже сканери купувала. І результат?
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Сканеры оказались не ефективными... вот камеры это другое дело
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Кто-то уже успел прокатиться по новым автобанам? Как впечатления?
Госналоговая установит до конца года видеокамеры на въезде на заводы "Укрспирта", - Верланов - Цензор.НЕТ 9926
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по периметру установите. кабудто левак через главный вход вывозят.
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Я так понял крысам это очень не нравится?
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Зеленые крысы просто в восторге от такого нововведения!
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экономия должна быть экономной - еще - партия ум,честь и совесть нашей эпохи - это из этого,только плюс поделить бабло - а не легче закон принять и его даже придумывать не надо - бери с Европейского законодательства и голосуй - наверное зебилам это не понять,да?
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Увеличилось потребление электроэнергии,а прибыль снизилась - и после этого директора не меняют,а ставят камеры что бы получить дополнительные доказательства воровства,после их получения наверное повесят десяток дронов над каждым заводом,что бы ещё раз убедиться в махинациях,идиоты.
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а что скажет начальник транспортного цеха?
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