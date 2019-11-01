 Мы не должны оставить Путину ни единого шанса помешать Украине получить ПДЧ по членству в НАТО, - Порошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил пятый президент Украины Петр Порошенко на Львовском форуме по безопасности 1 ноября.

"Россия очень коварная. Россия будет делать все возможное для того, чтобы разрушить единство стран-членов Альянса. Путин будет ездить в Венгрию, будет отдельно вести переговоры с Данией о подписании соглашения о "Северном потоке - 2", будет отдельно вести переговоры с Францией об "украинских бандах" ... Посмотрите, сколько всего произошло только за последние недели. И это еще не все. Попытка Венгрии заблокировать резолюцию Североатлантического совета и блестящая дипломатия послов - членов Североатлантического совета, которая позволила принять итоговую резолюцию", - отметил Порошенко.

"Мы не имеем права оставить Путину ни единого шанса. Потому что сейчас под зонтиком разведения войск сложится впечатление - подождите, Россия же уже все сделала, а зачем же мы санкции держим против нее", - подчеркнул пятый президент Украины.

Он отметил, что говорил с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом о чрезвычайной важности на ближайшем саммите поднять вопрос ПДЧ Украине в повестке дня.

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По словам Порошенко, Украина официально должна подписать ПДЧ, поскольку все страны, которые стали членами НАТО - стали членами исключительно через механизм ПДЧ. Он подчеркнул, что не существует другого механизма, в том числе и Северная Македония также становится членом НАТО исключительно через механизм ПДЧ.

"И если кто-то из стран-членов будет думать, что это там где-то Украина решает какую-то свою задачу - это ошибка. Потому что украинские воины сражаются за безопасность каждой страны-члена НАТО. Только с таким пониманием мы будем иметь эффективное сотрудничество с НАТО ", - добавил пятый президент Украины.

По его словам, именно поэтому очень важно важно, что украинская власть наконец задекларировала те "красные линии", которые она не должна пересечь.

"Противостоять России может только сильная Украина, с сильной армией, с сильным сектором безопасности, модернизированной, объединенной, реформированной с мощной экономикой, которая имеет совершенно четкую перспективу - полноценного членства НАТО. За 70 лет существования НАТО ни на одну страну-члена Альянса не было осуществлено агрессию. Украина заработала это, когда отдала третий по величине ядерный потенциал, когда она сейчас с честью прошла сверхмощное испытания российской агрессией", - резюмировал он.

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