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 Политика Украины
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Все про:НАТО (6532) ПДЧ (56) Порошенко (17863) Россия (74165)

 Мы не должны оставить Путину ни единого шанса помешать Украине получить ПДЧ по членству в НАТО, - Порошенко

Россия и Кремль будут пытаться помешать Украине в получении Плана действий по членству в НАТО и перспективам полноправного членства Альянсе. Однако, Украина должна продемонстрировать единство в этом важном вопросе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности", об этом заявил пятый президент Украины Петр Порошенко на Львовском форуме по безопасности 1 ноября.

"Россия очень коварная. Россия будет делать все возможное для того, чтобы разрушить единство стран-членов Альянса. Путин будет ездить в Венгрию, будет отдельно вести переговоры с Данией о подписании соглашения о "Северном потоке - 2", будет отдельно вести переговоры с Францией об "украинских бандах" ... Посмотрите, сколько всего произошло только за последние недели. И это еще не все. Попытка Венгрии заблокировать резолюцию Североатлантического совета и блестящая дипломатия послов - членов Североатлантического совета, которая позволила принять итоговую резолюцию", - отметил Порошенко.

"Мы не имеем права оставить Путину ни единого шанса. Потому что сейчас под зонтиком разведения войск сложится впечатление - подождите, Россия же уже все сделала, а зачем же мы санкции держим против нее", - подчеркнул пятый президент Украины.

Он отметил, что говорил с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом о чрезвычайной важности на ближайшем саммите поднять вопрос ПДЧ Украине в повестке дня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пришло время добиться Плана действий по членству в НАТО и выполнить его, - Порошенко. ФОТО

По словам Порошенко, Украина официально должна подписать ПДЧ, поскольку все страны, которые стали членами НАТО - стали членами исключительно через механизм ПДЧ. Он подчеркнул, что не существует другого механизма, в том числе и Северная Македония также становится членом НАТО исключительно через механизм ПДЧ.

"И если кто-то из стран-членов будет думать, что это там где-то Украина решает какую-то свою задачу - это ошибка. Потому что украинские воины сражаются за безопасность каждой страны-члена НАТО. Только с таким пониманием мы будем иметь эффективное сотрудничество с НАТО ", - добавил пятый президент Украины.

По его словам, именно поэтому очень важно важно, что украинская власть наконец задекларировала те "красные линии", которые она не должна пересечь.

"Противостоять России может только сильная Украина, с сильной армией, с сильным сектором безопасности, модернизированной, объединенной, реформированной с мощной экономикой, которая имеет совершенно четкую перспективу - полноценного членства НАТО. За 70 лет существования НАТО ни на одну страну-члена Альянса не было осуществлено агрессию. Украина заработала это, когда отдала третий по величине ядерный потенциал, когда она сейчас с честью прошла сверхмощное испытания российской агрессией", - резюмировал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заявку на ПДЧ по членству в НАТО необходимо подтверждать каждый год. Непрофессионально, что теперь такого подтверждения Украина не подаст, - Порошенко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3157256
 
 
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"Срав би і їв"©
Как же жаждет, вожделеет и любострастно желает Порохатый Барыга возвернуться на сладостную каторгу государевой власти, чтобы не щадя Бриони своего согбенным бурлаком натужно влачить громадьё державных полномочий, самовластно разделять и перенаправлять потоки, барственно помыкать халдеями, надменно вершить судьбы лохмандеев. Но затаивший злобу непримиримую электорат тарифами и мародёрством озлобленный - врезал беспощадно пенделя булкодробительного в дупу рыхлую Тошнотворного Порош(ен)ка мерзкого - задолбал уже своими изнеможёнными «воплями и соплями» истошными.
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Расшифруй термины "порхатый", "барыга" и "мародерство", а то без наглядных доказательств это звучит как заурядный кремлёвский высер.
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Та Ви що не бачите, що людина ненормальна?
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Не «порхатый» а «Порохатый» - это от фамилии Порошенко.
Остальное расшифровывается так:
- «барыга» - Порошенко;
- «мародёрство» - деятельность Порошенки на посту президента.
Не заурядный, а гениальный (среди моей любимой бабушки).
Не кремлёвский, а местного разлива.
Не высер, а гавно лопатой на голову горячё среди меня обожаемого Тошнотворного Порош(ен)ка.
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Зеленскому НАТО не нужно, у него совковое, стопроцентно ватное сознание, где нет места независимой Украине в принципе. Только Россия-матушка, "Сваты" и ничего больше. Повезло Путину с нашим президентом, очень повезло.
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Не помню, чтобы Свинорылый так метушился на теме нато когда сам был при власти.
А тут как по жирной сраке пинка выписали - так сразу его аж проперло.
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А ты сам за то, чтобы Украина вступила в НАТО?
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Я за то, чтобы решалось на референдуме.
И только тогда, когда Украину действительно будут готовы принять, а не бла-бла.
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Игорёк, то есть Украине в НАТО вступать не надо? Я правильно понял?
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Это не ответ. Надо или не надо Украине вступать в НАТО?
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...когда жы вы тупые бараны поймете, что не нужно лупиться в закрытую дыень. Наше ПДЧ лежит в НАТО с 2008 года. Петя вас развордит как лохов своими дурными лозунгами что бы не посадили за воровство.
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Если бы не Петя, то мы незнасто про НАТО и ЕС! Ми не маємо права залишити Путіну жодного шансу перешкодити Україні отримати ПДЧ щодо членства в НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8885
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Вообще-то, Петя - это дело шестнадцатое, история. так сказать. Тебе кто ближе - Россия или НАТО?
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да хоть сто раз напиши в Констиуции про НАТО это ничего не меняет. Все завист от Меркель и Сяйро.
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То есть ты ноль, никто и звать тебя никак. Своего мнения не имеешь и всегда был, есть и будешь пророссийским говном. Понятно.
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Кому и пророссийское говно - халва.
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Уряд України вважає чинною заявку на отримання ПДЧ в НАТО, подану на бухарестський саміт Північноатлантичного альянсу в 2008 році, тому під час засідання в Києві додаткову заявку не подаватиме!
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Опять отмазка. А ты-то сам чего хочешь?
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И? Мне интересно твоё мнение о НАТО.
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...почему только про НАТО? Тебя не итнересует есть ли жизнь на Марсе? И то и другое от нас независит. Ми не маємо права залишити Путіну жодного шансу перешкодити Україні отримати ПДЧ щодо членства в НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1732
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Пустите меня опять в президенты.Я хороший.Я вам НАТО и ПДЧ подарю.Абсолютно бесплатно.Безвозмездно,т.е. даром.Правда за фсе остальное придется заплатить,в тройном размере.
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Знаешь, а безвизом с удовольствием пользуются миллионы украинцев и тихо благодарят за это Порошенко. Хотя, как трындели такие как ты, безвиз был "невозможен". Так и про НАТО сейчас трындят ублюдки подобные тебе. И Петя здесь не особенно причем, здесь ты, пророссийская вошь причем, если ты в самом деле из Украины, на не пригоженская тля.
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ну канешна, если бы ни Петя мы не знали про ЕС и безвиз.
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Представь себе, да. Если бы не Петя, а какой-нибудь а-ля Зеленский, не было бы никакого безвиза. Это факт, историческпй факт, это произошло. А что произошоло при зе-какашке Зеленском? Кроме назревающей капитуляции - ничего.
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дык Янукович сделал больше для Ассоциации с ЕС и безвиза чем Порошенко, который его только подписал. Ми не маємо права залишити Путіну жодного шансу перешкодити Україні отримати ПДЧ щодо членства в НАТО, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3353
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Если бы не Пэця,мы бы не знали ничего про "Киевский торт".
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А нелох писюнист не хочет никакого НАТО, и что с ним делать.
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