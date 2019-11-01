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 Политика Украины
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Все про:ВР (23931) Герасимов (227) Разумков Дмитрий (268)

 Обсуждали вопросы международной деятельности парламента, - Герасимов о встрече Разумкова с главами фракций

Председатель фракции "ЕС" Артур Герасимов рассказал, что председатель парламента Дмитрий Разумков собирал представителей фракций для обсуждения международной деятельности парламента.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента.

"У нас только что состоялось заседание не только глав фракций, но и представителей межфракционного объединения "Равные возможности" под председательством спикера парламента Дмитрия Разумкова. На нем проговаривался круг вопросов относительно, я бы сказал так, международной деятельности парламента и я думаю, что уже скоро вы увидите конкретные решения по этой тематике в парламенте", - сказал Герасимов.

На вопрос о том, касалось ли обсуждение скандала с Богданом Яременко, Герасимов не ответил.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков собрал глав парламентских фракций на совещание

Напомним, 30 октября журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.

Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).

Позже Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской.

Также на Цензор.НЕТ: Трогавший себя за гениталии в зале парламента Кива обратился в полицию из-за секс-переписки Яременко. ДОКУМЕНТ

31 октября журналисты опубликовали свидетельства того, что переписка Яременко со жрицами любви не была единичной. По данным "Букв", политик переписывается из зала Верховной Рады с девушками все время своего пребывания в статусе народного депутата.

Источник: https://censor.net.ua/n3157254
 
 
 Топ комментарии
 
Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 13 ч.13 часов назад

Обговорювали питання міжнародної діяльності парламенту, - Герасимов про зустріч Разумкова з главами фракцій - Цензор.НЕТ 6662

Утром ты чатишь про сиСИ и пиСИ,
Вечером ты уже в Тви у БиБи́Си.


Слава нашла «слугу нарида».Обговорювали питання міжнародної діяльності парламенту, - Герасимов про зустріч Разумкова з главами фракцій - Цензор.НЕТ 6784
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С международной деятельностью партии "Стадо недоумков" уже все ясно ...
Обговорювали питання міжнародної діяльності парламенту, - Герасимов про зустріч Разумкова з главами фракцій - Цензор.НЕТ 7339
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международной деятельности))))))))) если 100$ в час это уже международная ?
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Теперь это так называется. Богдан Яременко -- глава комитета Рада по внешней политике. Вот ее и обсуждали.
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Министерство Информации
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В Министерстве Аэрации

(бла-бла-бла - высрал Герасимов)
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Я яблоки видел надкусанные. Думаете тоже он?
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Це той самий герасімов, корєш бєзлєра і порошенка?
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Стесняюсь спросить, а узаконение проституции не обсуждали по инициативе Яременко?
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Кстати минимум административная ответственность за действия Яременко полагается.

И увольнение с работы, поскольку он занимался этим в рабочее время.
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Вал Мишель‏ @VALMICHEL7 13 ч.13 часов назад

Обговорювали питання міжнародної діяльності парламенту, - Герасимов про зустріч Разумкова з главами фракцій - Цензор.НЕТ 6662

Утром ты чатишь про сиСИ и пиСИ,
Вечером ты уже в Тви у БиБи́Си.


Слава нашла «слугу нарида».Обговорювали питання міжнародної діяльності парламенту, - Герасимов про зустріч Разумкова з главами фракцій - Цензор.НЕТ 6784
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Закончилась карьера просто на взлете.
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Та ладно. Для зебилов это значить - свой. Смог сесть на место где ничего делать не надо, а бабла даже на девок хватает, еще и домой остается. Зебилы это уважают.
Для "обеспокоенных" западных чиновников предмет восхищения - нам бы так.
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Молчать. Не рассуждать. Лишних денег девицам не давать. Цены на анал не поднимать. Защищенный секс практиковать. В зал куртизанок не вызывать. Молчать. Я кого спрашиваю?
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С международной деятельностью партии "Стадо недоумков" уже все ясно ...
Обговорювали питання міжнародної діяльності парламенту, - Герасимов про зустріч Разумкова з главами фракцій - Цензор.НЕТ 7339
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вспомнил кого мне яременко напоминает Обговорювали питання міжнародної діяльності парламенту, - Герасимов про зустріч Разумкова з главами фракцій - Цензор.НЕТ 7635

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Показательно что интервью давал человек именно из партии Пороха.
Очевидно ни с кем другим иностранные лидеры разговаривать не хотят, а только с партией ЕС.
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Прикольная особь єтот Герасимов.
На лице печатными буквами написана вся его сущность, это ж Бог подсказал "люди перед вами лживый мерзавец", но, может сторонники пепы-мародёра читать не умеют, может им 5 грн. за пост главнее того, как будут жить их дети в будущем ...
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