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 Политика Украины, Экономика
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Все про:бюджет (4391) спирт (221) Ковалив Юлия (8)

 Из-за теневого рынка спирта бюджет Украины ежегодно недополучает 8 млрд грн, - замглавы ОП Ковалив

Сводный бюджет ежегодно недополучает 8 млрд грн из-за теневого рынка спирта.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив в ходе рабочего заседания по развитию спиртовой отрасли при участии президента в Тернополе.

"Из-за теневого сектора мы недополучаем ежегодно и в государственный, и в местные бюджеты 8 млрд грн из-за нелегального рынка спирта… У нас 41 завод в "Укрспирте", а еще 41 завод по дороге "потерялся" между "Укрспиртом" и старым концерном", - сказала Ковалив.

Она отметила, что финансовый результат "Укрспирта" с 2016 года сократился почти в пять раз.

"Если в 2016 году его финансовая прибыль была почти 97 млрд грн, то сейчас она скатилась к нулю… Если в 2016 году предприятие заплатило почти 30 млн грн налога на прибыль, то в 2018-м году ни одной копейки налога на прибыль государственный спиртовый монополист не заплатил", – отметила она.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о демонополизации производства спирта в стране.

Ранее Ковалив заявила, что приватизация "Укрспирта" может принести Украине более 5 млрд грн.

Сегодня Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства объявило конкурс на руководителя государственного предприятия "Укрспирт".

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Источник: https://censor.net.ua/n3157252
 
 
 Топ комментарии
 
А из-за "теневого" президента Бени теряет сколько?

"В Украине, близкая к олигарху Игорю Коломойскому компания победила в тендере на поставки бензина для Нацполиции. Типа "Победила" в типа "тендере".
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Дєбіли, чи Зєдєбіли? Приберете тіньовий рикок спирту, на 8 млрд зросте самогонний ринок . Страшно далекі ви народні обосра.ці від реального життя простого люду.
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Дєбіли, чи Зєдєбіли? Приберете тіньовий рикок спирту, на 8 млрд зросте самогонний ринок . Страшно далекі ви народні обосра.ці від реального життя простого люду.
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це брехня. Тіньовий ринок продає пляшковану горілку практично по такій самій ціні. Лише гроші йдуть повз бюджет, а податки не в бюджет, а в привтані податкові кишені.
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25 гривень пляшка.. а ви клєпайтє по 90.. ваші проблєми
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А из-за "теневого" президента Бени теряет сколько?

"В Украине, близкая к олигарху Игорю Коломойскому компания победила в тендере на поставки бензина для Нацполиции. Типа "Победила" в типа "тендере".
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Из-за дураков, которые предпочитают "Мы должны все делать быстро, даже если делаем неправильно", уже потеряли 1 млрд; каждый месяц из пяти.
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то ето ви патєрялі.. в нас всьо стабільна! Из-за теневого рынка спирта бюджет Украины ежегодно недополучает 8 млрд грн, - замглавы ОП Ковалив - Цензор.НЕТ 8025 якщо Мародьор не сяде - Зеленський теж отримає пєндєля
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Просто народ перестал пить, вот и доходы упали.
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если верить глазам, то реанимация, которая с 7 утра, патамуша до 7 продавать гадость нельзя, всегда переполнена с 10метровіми очередями.. народ пить не перестал)))
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Тупорылые бараны,виноват не какой то теневой рынок спирта,виновны коррупционеры в Киеве занимающиеся воровством и крышеванием воровства,ещё виновны правоохранители берущие взятки за покрывание этих преступников,теневой рынок спирта это следствие,но не причина дебилы.
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Народ такий ресурс у якого гроші ніколи не закінчуються і їх треба видирати і видирати
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Сделайте за 0,5 л водки 200 грн. вы, зебильное сборище, вообще денег в бюджет не получите. И экономику угробите и предприятия
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Так ведь сделают. Вон, пачка сигарет скоро будет стоить под 100 грн. Через тіньовий ринок спирту бюджет України щорічно недоотримує 8 млрд грн, - заступниця голови ОП Ковалів - Цензор.НЕТ 3986 Скоро мадяры и поляки будут контрабасом курево завозить в Украину, чтобы наш зубожилый мудрый нарид прочувствовал конец эпохи Злыднив!
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слава великому продавцу труселей винницкому вундершлемазлу Гройсману.. при чем тут зеленые?=))
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Мудрому нариду - только самый чистый спирт!!! По европейским ценам!
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