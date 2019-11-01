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 Политика Украины
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Все про:уголовное дело (2311) Качура (13) Федына София (10)

 Против Федыны открыто уголовное производство из-за "призывов к убийству человека и свержению госвласти", - нардеп от СН Качура

В отношении нардепа от "Европейской солидарности" Софии Федыны и волонтера Маруси Зверобой открыли уголовное производство после скандального видео, на котором звучали неоднозначные высказывания по отношению к Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал нардеп от Слуги народа Александр Качура на своей странице в Facebook.

По его данным, дело открыто из-за "их призывов к убийству человека и свержению государственной власти".

"Передайте кто-то Зверобой и Федыне номер уголовного производства, относительно их призывов к убийству человека и свержению государственной власти", - написал Качура и указал номер производства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Может это право на свою позицию. А может и госизмена, - нардеп Потураев об угрозах в адрес Зеленского. ВИДЕО

Напомним, ранее депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" София Федына прокомментировала скандальное видео с Президентом Владимиром Зеленским во время его встречи с добровольцами в Золотом, отметив, что "кто-то думает, что он бессмертен".

"Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую", - сказала Федына в прямом эфире.

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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после этого заявил, что такие высказывания "не приближают нас к единению в обществе и завершению войны". А заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко после этого пообещал, что политсила обратится в правоохранительные органы.

Сама Федына говорит, что критики обратили внимание только на форму, но не на содержание ее слов. "И да, я подчеркну еще раз, я очень хочу, чтобы президент Зеленский на своей шкуре ощутил все прилеты", - заявила она.

Против Федыны открыто уголовное производство из-за призывов к убийству человека и свержению госвласти, - нардеп от СН Качура 01

Источник: https://censor.net.ua/n3157250
 
   
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надпись на стене:
"слуги народа-гнойные п..доры!"
ниже надпись помадой с блестками:
"мы не гнойные!"
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стесняюсь спросить, а поэтому факту производство когда откроют? или то не то кино?
Против Федыны открыто уголовное производство из-за "призывов к убийству человека и свержению госвласти", - нардеп от СН Качура - Цензор.НЕТ 9519

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Уже ясно, что нынешнюю власть через выборы не получится убрать. У зе просматриваются явные диктаторские замашки
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Раньше надо было открывать,пока Петручелло хфельдмаршалом был.Теперь,как говорится "поезд ушел".
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Потому что Порох демократ. И это его главная проблема.....
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не відкриють, ось чому
1) Там нема ні одної реальної особи, а Федина чітко висловилась в адрес президента.
на цьому вже можна закінчити, але ок:
2) Це сатиричний фільм. Теракти в американських фільмах також є, і президентів вбивають. І нічого. Це вигадка)))
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епанутіе єти слуги, пробивают очередное дно
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Так, говорили - будет путч, вот он - дивчачий "путч"
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Там вся партия такая, проклятых пиде....тов.
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Украинофобам у власти патриоты поперек горла стали.
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по дубинскому какой номер справи, когда он призьівал газом травить??
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Олександр Качура є адвокатом політичної партії «Слуга Народу» та компанії «Квартал 95».
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Если я сообщу что собираюсь зарезать качура и приготовить его с яблоками - будет ли это считаться призывом к убийству слуги народа?
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Тебе поверят если только ты занялся калотерапией. Такое кушают только черви.
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Как открыли, так и закроют....понты колотят...это же не Медведчук... Против Федыны открыто уголовное производство из-за "призывов к убийству человека и свержению госвласти", - нардеп от СН Качура - Цензор.НЕТ 5332
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каждая новая власть дает повод для следующей делать так и еще хуже.
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Свержение власти , которая пришла через фальсификации на выборах - Святое обязательство каждого гражданина.
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Это так воспитывают оппозицию за критику, у безумия предела нету,поорать на Геращенко,раскрыть свои **..ники на девушку участника ато, теперь Федына. Сн это копирка единоросов, автор по сути тот же только слугу народа разорвут в итоге физически а рашка сгнила навсегда.
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порохоботы ну и кто тут следующий языком молоть?
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Почему то предчувствие 31.12.19. в 23-50 мы увидим Монику со словами-Я устала, я ухожу!
Против Федыны открыто уголовное производство из-за "призывов к убийству человека и свержению госвласти", - нардеп от СН Качура - Цензор.НЕТ 4604
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Нормальный жидовский подход к оппоненту.. Против Федыны открыто уголовное производство из-за "призывов к убийству человека и свержению госвласти", - нардеп от СН Качура - Цензор.НЕТ 2253
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Каждый хозяин имеет право выпороть своего слугу, но не убить.
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не любит нова влада правду о себе, ой не любит ... , а придется привыкать.
уголовное дело против Федыны это лицемерный фарс недоумков!
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Эти две дуры - пример того, до какой степени Петя проявил свои таланты.
Федина - эта у корыта...хозяин защитит...а он притих...
А Маруся - просто неумная женщина не способная отличить когда и куда нужно направлять свои силы чтобы была польза для страны. Она не способна понять что лживый вор Педро-мальдивский - это могильщик Украины и что мы просто чудом избежали его прихода к власти.
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По ходу мы уже в РФ?!))))
Якась ЗЕлена х..я та маячня!!!
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