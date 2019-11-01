 Против Федыны открыто уголовное производство из-за "призывов к убийству человека и свержению госвласти", - нардеп от СН Качура

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал нардеп от Слуги народа Александр Качура на своей странице в Facebook.
По его данным, дело открыто из-за "их призывов к убийству человека и свержению государственной власти".
"Передайте кто-то Зверобой и Федыне номер уголовного производства, относительно их призывов к убийству человека и свержению государственной власти", - написал Качура и указал номер производства.
Напомним, ранее депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" София Федына прокомментировала скандальное видео с Президентом Владимиром Зеленским во время его встречи с добровольцами в Золотом, отметив, что "кто-то думает, что он бессмертен".
"Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую", - сказала Федына в прямом эфире.
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после этого заявил, что такие высказывания "не приближают нас к единению в обществе и завершению войны". А заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко после этого пообещал, что политсила обратится в правоохранительные органы.
Сама Федына говорит, что критики обратили внимание только на форму, но не на содержание ее слов. "И да, я подчеркну еще раз, я очень хочу, чтобы президент Зеленский на своей шкуре ощутил все прилеты", - заявила она.
"слуги народа-гнойные п..доры!"
ниже надпись помадой с блестками:
"мы не гнойные!"
1) Там нема ні одної реальної особи, а Федина чітко висловилась в адрес президента.
на цьому вже можна закінчити, але ок:
2) Це сатиричний фільм. Теракти в американських фільмах також є, і президентів вбивають. І нічого. Це вигадка)))
посмотрим.
уголовное дело против Федыны это лицемерный фарс недоумков!
Федина - эта у корыта...хозяин защитит...а он притих...
А Маруся - просто неумная женщина не способная отличить когда и куда нужно направлять свои силы чтобы была польза для страны. Она не способна понять что лживый вор Педро-мальдивский - это могильщик Украины и что мы просто чудом избежали его прихода к власти.
Якась ЗЕлена х..я та маячня!!!