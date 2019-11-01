 Против Федыны открыто уголовное производство из-за "призывов к убийству человека и свержению госвласти", - нардеп от СН Качура

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал нардеп от Слуги народа Александр Качура на своей странице в Facebook.

По его данным, дело открыто из-за "их призывов к убийству человека и свержению государственной власти".

"Передайте кто-то Зверобой и Федыне номер уголовного производства, относительно их призывов к убийству человека и свержению государственной власти", - написал Качура и указал номер производства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Может это право на свою позицию. А может и госизмена, - нардеп Потураев об угрозах в адрес Зеленского. ВИДЕО

Напомним, ранее депутат Верховной Рады от партии "Европейская солидарность" София Федына прокомментировала скандальное видео с Президентом Владимиром Зеленским во время его встречи с добровольцами в Золотом, отметив, что "кто-то думает, что он бессмертен".

"Товарищ президент, такое впечатление, думает, что он бессмертный… Там случайно может взорваться граната, там обстрелы бывают случайно. Красивее всего, чтобы это все случилось во время московских обстрелов, когда кто-то опять в белой рубашке припрется на передовую", - сказала Федына в прямом эфире.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Были угрозы, что меня ждет судьба Екатерины Гандзюк", - Федына о последствиях ее риторики в отношении президента. ВИДЕО

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после этого заявил, что такие высказывания "не приближают нас к единению в обществе и завершению войны". А заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко после этого пообещал, что политсила обратится в правоохранительные органы.

Сама Федына говорит, что критики обратили внимание только на форму, но не на содержание ее слов. "И да, я подчеркну еще раз, я очень хочу, чтобы президент Зеленский на своей шкуре ощутил все прилеты", - заявила она.