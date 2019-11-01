Редактор Цензор.НЕТ 01.11.19 12:1601.11.19 12:16 Рада 4 декабря проведет парламентские слушания по земельной реформе Верховная Рада назначила парламентские слушания на тему "Земельная реформа: отечественная модель оборота земель сельскохозяйственного назначения" на 4 декабря.Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ. За соответствующее решение проголосовали 318 нардепов. Смотрите также на "Цензор.НЕТ: 53% украинцев не поддерживают отмену моратория на куплю/продажу земель сельскохозяйственного назначения, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКАИсточник: https://censor.net.ua/n3157248 x Мне нравится