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 Политика Украины
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Все про:ВР (23914) земля (1551) земельная реформа (119)

 Рада 4 декабря проведет парламентские слушания по земельной реформе

Верховная Рада назначила парламентские слушания на тему "Земельная реформа: отечественная модель оборота земель сельскохозяйственного назначения" на 4 декабря.

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

За соответствующее решение проголосовали 318 нардепов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: 53% украинцев не поддерживают отмену моратория на куплю/продажу земель сельскохозяйственного назначения, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Источник: https://censor.net.ua/n3157248
 
 
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твари не трогайте землю. стройте заводы, давайте людям рабочие места...
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а по земле. раздайте землю как прописано в земельном кодексе. и пусть потом люди хотят продают хотят сдают в аренду.
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