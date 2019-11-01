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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3528) ОГА (1537) Тернопольщина (405) Сопель Игорь (1)

 Зеленский представил нового главу Тернопольской ОГА Сопеля

Президент Украины Владимир Зеленский представил новоназначенного главу Тернопольской областной государственной администрации Игоря Сопеля в ходе рабочей поездки в Тернополь в пятницу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Глава государства вручил Сопелю соответствующее удостоверение.

Сопель отметил, что Тернопольская область является регионом с большим промышленным, аграрным и научным потенциалом.

"Хочу заверить, что я открыт для всех порядочных людей, которые готовы работать честно и прозрачно, развивать экономику, инфраструктуру и социальную сферу, создавать рабочие места", - подчеркнул новый глава Тернопольской ОГА.

Тернопольскую область возглавил Игорь Сопель, который баллотировался от "Слуги народа" по 166 округу в Тернопольской области, но проиграл самовыдвиженцу Николаю Люшняку. Сопель является руководителем Хоростковского регионального структурного подразделения ООО "Агробизнес", которое занимается производством хлебобулочной продукции. В 2010-2015 годах был депутатом горсовета Хоросткова. С 2017 года - глава местной федерации футбола.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский отбыл с рабочей поездкой в Тернополь, где представит нового главу ОГА

Источник: https://censor.net.ua/n3157246
 
 
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СопельЗе звучит элегантнее. Почти по-французски - "сомелье".
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От перестановки...суть не поменяется)))
ЗЕлену гныль видно из далека
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Шмакля призначила сопля. Це дуже логічно! Зеленский представил нового главу Тернопольской ОГА Сопеля - Цензор.НЕТ 3591
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))) Специально подбирают, что бы на их фоне лох смотрелся как нелох, некарлик, неклоун, недебил.
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Тяжко чуваку приходилось в школьные и студенческие годы.)) Видимо такая закалка и послужила толчком к карьерному росту.
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Именно так...
Моральные издевательства толкнули его в обятия ЗЕ....
Такого же ущерюного...мелкого..и мстительного
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Такого же ущерюного...мелкого..и мстительного Зеленский представил нового главу Тернопольской ОГА Сопеля - Цензор.НЕТ 4794

Зеленский представил нового главу Тернопольской ОГА Сопеля - Цензор.НЕТ 4115
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Мама Рима...шо ты натворила?
Шо ты народила?))))
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Шмаркля представила соплю.
Оригинально.
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з такою хмілією нарехвормує к соплям собачім...
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фамілія, професія - ось що "народу" цікаво, лол.

головне, щоб порядна і шанована людина, але це тільки тернопільчани скажуть. Думаю так і є.
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Да уж...порядных в ЗЕкондомии хоть отбавляй))))
Новы лица...а судя по Яреме и не только лица)))
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А что порядочные и уважаемые в КВН-ах закончились?
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Голодранец. На должности директора зарабатывал 3911 грн. в месяц. Работал можно сказать за еду. Наверное на этой должности вообще зарплату получать откажется.
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"В своей последней декларации, поданной в связи с представлением его кандидатуры на должность главы ОГА, Сопель указал годовой доход от предпринимательской деятельность в размере 965 тыс. грн. Кроме этого, он заработал 44 тыс. 676 грн по основному месту работы, в компании Агробизнес - т. е. в общей сложности около 1 млн грн".
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Зе назначил главой Волынской ОГА, сепара с Луганска.
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Ххаххх...
Як не Сивуха та Сопель, ну в зелебенських і кадри, жах...)))...
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"И уж истинный упадок претерпевал здравый смысл. ............... стали считать выдающимися людьми артистов развлекательного жанра и профессиональных атлетов. Им поклонялись и видели в них лидеров: они высказывали свое мнение по самым разным вопросам и относились к себе столь же серьезно, как и все окружающие. В конце концов, если спортсмену платят больше миллиона в год, почему бы ему не считать себя важной персоной… а стало быть, всем интересно знать его мнение о внутренней и внешней политике, хотя он выдает свое невежество и безграмотность всякий раз, едва открывает рот. Ведь большинство его фанатов столь же невежественны и безграмотны - болезнь прилипчива."
Р. Хайнлайн. "Уплыть за закат"
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