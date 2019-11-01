 Зеленский представил нового главу Тернопольской ОГА Сопеля

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Глава государства вручил Сопелю соответствующее удостоверение.
Сопель отметил, что Тернопольская область является регионом с большим промышленным, аграрным и научным потенциалом.
"Хочу заверить, что я открыт для всех порядочных людей, которые готовы работать честно и прозрачно, развивать экономику, инфраструктуру и социальную сферу, создавать рабочие места", - подчеркнул новый глава Тернопольской ОГА.
Тернопольскую область возглавил Игорь Сопель, который баллотировался от "Слуги народа" по 166 округу в Тернопольской области, но проиграл самовыдвиженцу Николаю Люшняку. Сопель является руководителем Хоростковского регионального структурного подразделения ООО "Агробизнес", которое занимается производством хлебобулочной продукции. В 2010-2015 годах был депутатом горсовета Хоросткова. С 2017 года - глава местной федерации футбола.
КАК РОМАНТИЧНО!))))
ЗЕлену гныль видно из далека
Моральные издевательства толкнули его в обятия ЗЕ....
Такого же ущерюного...мелкого..и мстительного
Шо ты народила?))))
Оригинально.
СУПЕР!
брат....
головне, щоб порядна і шанована людина, але це тільки тернопільчани скажуть. Думаю так і є.
Новы лица...а судя по Яреме и не только лица)))
совпадєніє?
Як не Сивуха та Сопель, ну в зелебенських і кадри, жах...)))...
Р. Хайнлайн. "Уплыть за закат"