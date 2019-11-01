 Зеленский представил нового главу Тернопольской ОГА Сопеля

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Глава государства вручил Сопелю соответствующее удостоверение.

Сопель отметил, что Тернопольская область является регионом с большим промышленным, аграрным и научным потенциалом.

"Хочу заверить, что я открыт для всех порядочных людей, которые готовы работать честно и прозрачно, развивать экономику, инфраструктуру и социальную сферу, создавать рабочие места", - подчеркнул новый глава Тернопольской ОГА.

Тернопольскую область возглавил Игорь Сопель, который баллотировался от "Слуги народа" по 166 округу в Тернопольской области, но проиграл самовыдвиженцу Николаю Люшняку. Сопель является руководителем Хоростковского регионального структурного подразделения ООО "Агробизнес", которое занимается производством хлебобулочной продукции. В 2010-2015 годах был депутатом горсовета Хоросткова. С 2017 года - глава местной федерации футбола.

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