 Разумков собрал глав парламентских фракций на совещание

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на пленарном заседании в пятницу.

"Уважаемые коллеги, я обращаюсь к главам фракций: прошу собраться в моем кабинете на совещание", - сказал Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" проведет на следующей неделе съезд для избрания нового главы партии, - Разумков

Вместе с тем, о причинах и целях совещания спикер парламента ничего не сказал.