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 Политика Украины
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Все про:ВР (23914) Разумков Дмитрий (268)

 Разумков собрал глав парламентских фракций на совещание

Спикер ВР Дмитрий Разумков пригласил глав парламентских фракций на совещание в своем кабинете.

Как информирует Цензор.НЕТ  со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на пленарном заседании в пятницу.

"Уважаемые коллеги, я обращаюсь к главам фракций: прошу собраться в моем кабинете на совещание", - сказал Разумков.

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Вместе с тем, о причинах и целях совещания спикер парламента ничего не сказал.

Источник: https://censor.net.ua/n3157244
 
 
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