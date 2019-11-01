 Разумков собрал глав парламентских фракций на совещание

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на пленарном заседании в пятницу.
"Уважаемые коллеги, я обращаюсь к главам фракций: прошу собраться в моем кабинете на совещание", - сказал Разумков.
Вместе с тем, о причинах и целях совещания спикер парламента ничего не сказал.
Житель неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) Михаил Светлов показал, как выглядит центр города.
https://youtu.be/NhZLAaWqt2w
Подвел турборежим Ярему))))))
А ты об озере...