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 Политика Украины
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Все про:Минздрав (2062) увольнение (1746) Зоряна Скалецкая (34)

 Сегодня подпишу приказ об увольнении всех своих советников, - Скалецкая

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая планирует сегодня подписать приказ об увольнении всех своих советников.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она рассказала в интервью "BBC News Украина"

"Сегодня мы подпишем приказ и отменим всех советников, их больше не будет. В такой форме, как они были, советников больше не будет", - отметила министр.

При этом, по ее словам, будут работать эксперты офиса реформ - группы по три-пять человек, которые будут готовить аналитику и материалы.

Она отметила, что будет использовать знания различных специалистов в дальнейшем, но это будет происходить в другой форме и статуса советников ни у кого уже не будет.

"Для меня понимание советников является таким, что если я что-то спросила, мне дают информацию. Я не подозревала, что в обществе будут воспринимать, что каждый советник - это еще один министр. Так не должно быть, но так всегда было. Каждый, кто приходил от министра и говорил, что он его советник, воспринимался как еще одни уста, еще одни глаза", - заявила Скалецкая.

Напомним, ранее, 14 октября Министерство здравоохранения сообщило о назначении четырех человек на должности советников министра: Алексея Яременко, Виктора Ляшко, Матфея Хренова и Серго Китиашвили.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Это было недоразумение, которые кто-то воспринял как противостояние. Будем над этим работать", - Скалецкая об обстановке в Минздраве

Источник: https://censor.net.ua/n3157242
 
 
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Зебіли, ну навіщо ви дали цим шаріковим владу...?

"Я не подозревала, что в обществе будут воспринимать, что каждый советник - это еще один министр. Так не должно быть, но так всегда было. Каждый, кто приходил от министра и говорил, что он его советник, воспринимался как еще одни уста, еще одни глаза"
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Думати головою для тебе не варіант? Хоча вже байдуже. Зробили це разом...
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"Для меня понимание советников является таким, что если я что-то спросила, мне дают информацию" - у перекладі з шаріковського на людський означає "я начальник - тьі дурак" і "рот открьівать будете только по моей команде! я тут начальница, не нравится - пошли накуй!"

Тупа стервозна хмизда, що дорвалася до влади над іншими.
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, что он его советник, воспринимался как еще одни уста, еще одни глаза", - заявила Скалецкая.Источник: https://censor.net.ua/n3157242

Забыла добавить "и еще один карман".
- А карман должен быть только один! Мой!
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