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 Общество, Технологии
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 В октябре "Укроборонпром" передал армии почти 700 единиц вооружения и военной техники

В октябре Государственный концерн "Укроборонпром" передал украинским защитникам 697 единиц вооружения и военной техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Министерство обороны и Национальная гвардия Украины получили ВВТ в рамках выполнения Концерном Государственного оборонного заказа и других контрактов с заказчиками.

"Больше всего в этом месяце было передано огнеметов и пусковых устройств - суммарно около 400 единиц. Более 300 единиц специальной навигационной аппаратуры. Военнослужащие также получили новую и отремонтированную бронетехнику", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" огласил план ликвидации спецэкспортеров оружия - оставят только двух

Напомним, что Концерн начал международный аудит и отбор новых руководителей на свои предприятия-участники.

Источник: https://censor.net.ua/n3157239
 
   
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Это еще заслуга Порошенко и его команды, а Зе команда - слуги уродов передадут презервативы и надувных проституток
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у зеленых капитулянтов противоположный тренд, - они все за мир, за русский мирЪ
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