 В октябре "Укроборонпром" передал армии почти 700 единиц вооружения и военной техники

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

Министерство обороны и Национальная гвардия Украины получили ВВТ в рамках выполнения Концерном Государственного оборонного заказа и других контрактов с заказчиками.

"Больше всего в этом месяце было передано огнеметов и пусковых устройств - суммарно около 400 единиц. Более 300 единиц специальной навигационной аппаратуры. Военнослужащие также получили новую и отремонтированную бронетехнику", - говорится в сообщении.

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Напомним, что Концерн начал международный аудит и отбор новых руководителей на свои предприятия-участники.