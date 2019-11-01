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 Общество
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Все про:законопроект (2230) рента (23)

 Законопроект 1210 лишит людей работы и заставит выйти на улицы, - эксперт

Принятие законопроекта 1210 приведет к краху целой индустрии в стране, что неминуемо приведет к лишению рабочих мест. Люди выйду на улицы.

Такое заявление сделал политический аналитик Алексей Калиниченко в эфире телеканала "112 Украина.

"Это, по большому счету называется крах целой индустрии в стране. Ведь вся прибыль будет, в первую очередь, уходить на погашение налоговых обязательств перед государством, которые вырастут. По некоторым оценкам в 3-4 раза могут подняться эти ставки", - сказал он.

Также это грозит потерей рынков, которые еще занимает украинская металлургия. Это уже идет автоматически обрезание доходной части бюджета, поступления валютных. То есть то, что мы продаем в итоге. Не стоит забывать и о социальной составляющей, если будет сворачиваться производство, значит люди будут, я к этому тоже хочу подвести, то люди будут лишаться рабочих мест. Куда эти люди пойдут? Они могут пойти на улицу", - добавил Калиниченко.

Напомним, в Верховной Раде намерены рассмотреть изменения в Налоговое законодательство, вынесенные в законопроект № 1210, он предполагает значительное повышение ренты на железную руду, и тем самым делает металлургическую отрасль в Украине убыточной, а металлопродукцию неконкурентной на мировых рынках из-за резкого роста ее цены.

Источник: https://censor.net.ua/n3157238
 
   
 Топ комментарии
 
Человек, который трижды потерпел неудачу в каком-либо деле, обычно переквалифицируется в экспёрды (© Эрнест Брама)
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А вже набридли проплачені алігархами пропагандони. Такий вой - психічні атаки. Якщо майже задарма продавати власність народу України руду, можливо краще, щоб полежала для наступних поколінь?
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Ахметов грабит людей и что б не платить налоги с украденых им заводов, выгоняет этих людей бастовать
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Унас, пока люди не выйдут, власть не чешется!
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та пусть принимают! видеть рожи зебилов - "а нас-то за что? слуги обещали снизить тарифы, а не лишить зарплаты!" - бесценно Законопроєкт 1210 позбавить людей роботи і змусить вийти на вулиці, - експерт - Цензор.НЕТ 5657
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Ну конечно же его отменят, законопроект этот )))

Это типичный способ действий братков из 90-х:

наехать, создать проблему, а потом за плату эту же созданную самими проблему убрать.
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Человек, который трижды потерпел неудачу в каком-либо деле, обычно переквалифицируется в экспёрды (© Эрнест Брама)
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І обов'язково кожномі наліпку Зе+1 на лоба.
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Авторитетность экспертного заключения обратно пропорциональна числу утверждений, понятных широкой публике (© Закон Гаммиджа)
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А вже набридли проплачені алігархами пропагандони. Такий вой - психічні атаки. Якщо майже задарма продавати власність народу України руду, можливо краще, щоб полежала для наступних поколінь?
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Ахметов грабит людей и что б не платить налоги с украденых им заводов, выгоняет этих людей бастовать
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Кожен з нас експерт.
Скіко можна здівацця над Рінатом.
Ренту геть!
Надприбутки понад усе!
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Олигофрены все не уймутся и угрожают вывести своих рабов на улицы если им не дадут воровать? Ахметов получает сверхприбыли, финансирует боевиков, скупает все заводы и визжит что ему не хватает денег? Так пускай продаст свои яхты и самолеты.
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Ахметов и КО подняли людям цены и тарифы в 10 раз и люди не вышли на улицы. А если Ахметову поднять налоги на украинские ресурсы всего на 2% то ета сволочь уже готова свою титушню вывести на улицы к массовым беспорядкам. Ахметов уже на воле загулялся.
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В Украине по 4 гривни принимают металолом. Ето самая низкая цена в мире. Зачем вам вообще руда если есть уже готовый металл. Кстати ***** говорит Ахметову большое спасибо за метал предоставленный для постройки керченского моста.
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Пускай лучше товарищ экспэрд скажет с какой целью Ахметов строит в Украине целые парки ветряных и солнечных електростанций, електроенергия которых дороже на 600% атомной електроенергии? Ето не ударит по заводам и фабрикам и люди не выйдут на улицы когда ихняя комуналка и тарифы повысятся в 6!!! раз и все украинские предприятия станут не конкурентоспособными?
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Законопроект 1210 лишит уродов заработков в миллиарды.
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