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 Общество
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Все про:энергетика (1118) альтернативная энергетика (18)

 От Зеленского и Рады потребовали немедленных реформ в сфере энергетики, - открытое письмо Украинской ассоциации возобновляемой энергетики

Возобновляемая энергетика, энергоэффективность, энергосбережение, системы накопления энергии, декарбонизация, экологизация и объединения с ENTSO-e должны стать единственными приоритетами развития энергосистемы Украины.

Об этом говорится в открытом письме Украинской ассоциации возобновляемой энергетики (УАВЭ) в адрес президента Украины, Верховной Рады и участников рынка возобновляемой энергетики, пишет Экономическая правда.

Как отмечается в обращении, энергогенерирующая система Украины является одной из наиболее изношенных и морально устаревших в мире.

"Украина имеет выбор или вкладывать деньги в современные технологии и быть энергонезависимой, или через некоторое время стать импортоэнергозависимой страной и жить с постоянным ощущением приближения техногенных катастроф вроде Чернобыльской. Возобновляемая энергетика является единственной новой и надежной генерацией, которая не зависит от ископаемого, импортируемого топлива", - говорится в письме.

В УАВЭ указывают на то, что Кабмин не прилагает достаточных усилий по информированию граждан о вопиющем техническом и финансовом состояние дел в отрасли.

"Общество не осознает, что добыча угля и урана в Украине являются одними из самых дорогих и наименее эффективных в мире. Что выбросы промышленных ТЭС и ТЭЦ невозможно будет привести в соответствие с требованиями 4-го энергопакета ЕС. Что, начиная с 2022 г. украинскую энергосистему надо отсоединить от энергосистемы РФ и Беларуси, а с 2023 г. - присоединиться к европейскому рынку ENTSO-e, что, в свою очередь, также потребует значительного финансирования. Около 4 млрд евро необходимо инвестировать в ближайшее время в системы гидроаккумулирующих электростанций. Без необходимых изменений в стратегии развития энергосистема Украины является банкротом даже без учета расходов на возобновляемую генерацию", - заявляют в Ассоциации.

Также в УАВЭ обращают внимание на то, что граждане также абсолютно несведущи с настоящей ценой генерации э/э из традиционных источников, а тем временем весь цивилизованный мир уже сделал свой окончательный выбор в пользу исключительно "зеленой" энергии, которая не вредит экологии.

В то же время, как напоминают в УАВЭ, состояние окружающей среды и экологии в Украине остаются наиболее острыми вызовами.

Для решения комплекса проблем в украинской энергетике Ассоциация предлагает реализовать ряд шагов:

- отказаться от идеи ретроспективного просмотра обязательств государства по уже осуществленным инвестициям;

- обновить энергостратегию Украины с четким планом замещения старых мощностей новыми ВИЭ;

- экстренно в течение года приватизировать все без исключения угольные шахты, ТЭС и ТЭЦ;

- обеспечить переход к рыночным ценам на электрическую энергию для населения (субсидии для уязвимых категорий потребителей);

- сократить срок ввода в эксплуатацию проектов ВИЭ с предоставлением "зеленого" тарифа;

- предоставить возможность добровольной реструктуризации условий договоров купли-продажи э/э по "зелёному" тарифу (pre-PPA) со снижением уровня "зеленого" тарифа и продлением срока действия договора;

- одновременно обеспечить проведение аукционов со значительными квотами, которые обеспечат конкурентную реализацию проектов по pre-PPA;

- отменить льготу по НДС на импорт оборудования ВИЭ;

- увеличить пошлину на импорт э/э из стран, не являющихся членами Энергетического Сообщества, с целью финансирования развития ВИЭ и мероприятий по энергосбережению;

- отменить 3,2% -ную льготу по акцизу на электроэнергию ВИЭ, а средства по акцизу на всю электроэнергию направить на выплату льгот и субсидий гражданам;

- повысить ставку налога по СО2, средства направить на выполнение госгарантий в секторе ВИЭ.

Источник: https://censor.net.ua/n3157236
 
 
 Топ комментарии
 
Найкраща реформа зеленського - забрати свою жидівсьу морду з України.
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Приоритетом энергетики должно стать дешевое электричество для украинцев. А вот когда зарплаты и пенсии станут как в германии тогда и занимайтесь подобной херней как солнечные панели и ветряки.
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Такі високі слова... А під ними єдине бажання - обдирати народ України в 3 рази більше, ніж обдирають людей в Європі.
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Может хватит уже реформ от реХорматоров.
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Приоритетом энергетики должно стать дешевое электричество для украинцев. А вот когда зарплаты и пенсии станут как в германии тогда и занимайтесь подобной херней как солнечные панели и ветряки.
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Найкраща реформа зеленського - забрати свою жидівсьу морду з України.
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недомерок даже если вдруг захотел бы -не успеет)
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Такі ж вже єсть рехворми, колобаба бере е/е з рашки та вже кілька лярдів за декілька місяців пробачили та насипали. Все гаразд 73-ті шлемазли😉😉😉
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Полуправда, к тому же уши Ахметова сильно торчат.
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УАВЭ! Завтра все для вас сделают. В чем проблема?
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ЗЄнелох не розуміє важливості енергетики для України, то йому все одно що х...м по клавішам.
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Zelionaja energija eto prioritet dlia EC stran.Veternoje ona teper sostavliajet 14% v EC stranx vsej elektro energiji.Do 2030 goda eto dolzno dostic 50% v EC stranax.Danija tut poka lyder svyse 40% u nix.Solnecnoje eto toze perspektyvnaja na nioje toze vlozyt bolsije dengi
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Ух-ты... А при ворах Януковиче и Порошенко требовальщикам было нормально?
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"...Української асоціації відновлюваної енергії..."
===
Ліво-комуняцьке збіговисько.
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Реформы Зе уродов это выдать эбонитовые палочки полицейским для разгона 73% ....
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Вы идиоты?Какие реформы от бандитов при власти сменившие таких же бандюков 😂👎
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Зато наше население самое бедное в Европе, и уже понимает - за зеленую электроэнергию приходится платить в 3 раза дороже.
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А не пошли бы вы куда подальше со своей альтернативной энергетикой. Сами у себя покупайте по таким ценам. Засрали все, из-за гэсов реки в болота превратились, ветряки огромные территории занимают и убивают птиц, и за это все гавно еще и переплачивать приходится
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аметівські і клюєвські вимагають
залишити їх монополії у спокої..

а порохоботи їм підспівують..

для розвитку України край потрібно знищити
монополію ахметки в теплових станціях і
в вугіллі ..

Україні знаходиться на 128 місці у рейтингу
під'єднання до мереж
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