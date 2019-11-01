 От Зеленского и Рады потребовали немедленных реформ в сфере энергетики, - открытое письмо Украинской ассоциации возобновляемой энергетики

Об этом говорится в открытом письме Украинской ассоциации возобновляемой энергетики (УАВЭ) в адрес президента Украины, Верховной Рады и участников рынка возобновляемой энергетики, пишет Экономическая правда.

Как отмечается в обращении, энергогенерирующая система Украины является одной из наиболее изношенных и морально устаревших в мире.

"Украина имеет выбор или вкладывать деньги в современные технологии и быть энергонезависимой, или через некоторое время стать импортоэнергозависимой страной и жить с постоянным ощущением приближения техногенных катастроф вроде Чернобыльской. Возобновляемая энергетика является единственной новой и надежной генерацией, которая не зависит от ископаемого, импортируемого топлива", - говорится в письме.

В УАВЭ указывают на то, что Кабмин не прилагает достаточных усилий по информированию граждан о вопиющем техническом и финансовом состояние дел в отрасли.

"Общество не осознает, что добыча угля и урана в Украине являются одними из самых дорогих и наименее эффективных в мире. Что выбросы промышленных ТЭС и ТЭЦ невозможно будет привести в соответствие с требованиями 4-го энергопакета ЕС. Что, начиная с 2022 г. украинскую энергосистему надо отсоединить от энергосистемы РФ и Беларуси, а с 2023 г. - присоединиться к европейскому рынку ENTSO-e, что, в свою очередь, также потребует значительного финансирования. Около 4 млрд евро необходимо инвестировать в ближайшее время в системы гидроаккумулирующих электростанций. Без необходимых изменений в стратегии развития энергосистема Украины является банкротом даже без учета расходов на возобновляемую генерацию", - заявляют в Ассоциации.

Также в УАВЭ обращают внимание на то, что граждане также абсолютно несведущи с настоящей ценой генерации э/э из традиционных источников, а тем временем весь цивилизованный мир уже сделал свой окончательный выбор в пользу исключительно "зеленой" энергии, которая не вредит экологии.

В то же время, как напоминают в УАВЭ, состояние окружающей среды и экологии в Украине остаются наиболее острыми вызовами.

Для решения комплекса проблем в украинской энергетике Ассоциация предлагает реализовать ряд шагов:

- отказаться от идеи ретроспективного просмотра обязательств государства по уже осуществленным инвестициям;

- обновить энергостратегию Украины с четким планом замещения старых мощностей новыми ВИЭ;

- экстренно в течение года приватизировать все без исключения угольные шахты, ТЭС и ТЭЦ;

- обеспечить переход к рыночным ценам на электрическую энергию для населения (субсидии для уязвимых категорий потребителей);

- сократить срок ввода в эксплуатацию проектов ВИЭ с предоставлением "зеленого" тарифа;

- предоставить возможность добровольной реструктуризации условий договоров купли-продажи э/э по "зелёному" тарифу (pre-PPA) со снижением уровня "зеленого" тарифа и продлением срока действия договора;

- одновременно обеспечить проведение аукционов со значительными квотами, которые обеспечат конкурентную реализацию проектов по pre-PPA;

- отменить льготу по НДС на импорт оборудования ВИЭ;

- увеличить пошлину на импорт э/э из стран, не являющихся членами Энергетического Сообщества, с целью финансирования развития ВИЭ и мероприятий по энергосбережению;

- отменить 3,2% -ную льготу по акцизу на электроэнергию ВИЭ, а средства по акцизу на всю электроэнергию направить на выплату льгот и субсидий гражданам;

- повысить ставку налога по СО2, средства направить на выполнение госгарантий в секторе ВИЭ.