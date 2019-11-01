 Станции метро "Театральная" и "Крещатик" в Киеве закрыли из-за сообщения о минировании

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

"Станции "Театральная", "Крещатик" + пересадки закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании!" - сказано в сообщении.

Сейчас на этих станциях работают взрывотехники и кинологи.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пьяный киевлянин "заминировал" мост Патона: хулигану светит 6 лет тюрьмы. ФОТО

Кроме того сообщается, что станция метро "Арсенальная" закрыта на вход.

"Все эскалаторы работают на подъем в связи с увеличением пассажиропотока. Механизм применяется из соображений безопасности во избежание давки и травмирования на платформе. На выход станция работает в обычном режиме", - сказано в сообщении.