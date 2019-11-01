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 Киевские новости
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Все про:Киев (18133) Метрополитен (627) минирование (855)

 Станции метро "Театральная" и "Крещатик" в Киеве закрыли из-за сообщения о минировании

Около 10:00 в пятницу, 1 ноября, в Киеве закрыли на вход и выход станции метро "Театральная" и "Крещатик".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

"Станции "Театральная", "Крещатик" + пересадки закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании!" - сказано в сообщении.

Сейчас на этих станциях работают взрывотехники и кинологи.

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Кроме того сообщается, что станция метро "Арсенальная" закрыта на вход.

"Все эскалаторы работают на подъем в связи с увеличением пассажиропотока. Механизм применяется из соображений безопасности во избежание давки и травмирования на платформе. На выход станция работает в обычном режиме", - сказано в сообщении.

Станции метро Театральная и Крещатик в Киеве закрыли из-за сообщения о минировании 01

Источник: https://censor.net.ua/n3157230
 
 
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