 Без добровольцев, без волонтеров, без мощного движения, которое объединило всю Украину, мы бы не освободили две трети оккупированного Донбасса, - Порошенко

Об этом 1 ноября на Львовском форуме по безопасности заявил пятый президент Украины Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"В июне 2014 года у меня были иллюзии, что мир - это просто: объявить режим прекращения огня, договориться с Россией, вынудить вывести (российские. - Ред.) регулярные войска, советников, технику, боеприпасы, и за 2-4 недели принести многострадальный мир", - сказал он.

"В результате контрнаступления мы освободили две трети оккупированного Донбасса. Это было наступление по освобождению украинской земли. Наступление, когда ты знаешь очень ограниченные возможности своих войск. В условиях отсутствия техники и эмбарго стран НАТО на поставку нам оружия... И все равно в этих условиях нужно было освобождать нашу землю. Без добровольцев, без волонтеров, без мощного движения, которое объединило всю Украину, ничего не было бы", - сказал Порошенко, отвечая на вопрос о самых сложных решениях, которые ему пришлось принимать на посту президента.

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