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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (17859) боевые действия (1016)

 Без добровольцев, без волонтеров, без мощного движения, которое объединило всю Украину, мы бы не освободили две трети оккупированного Донбасса, - Порошенко

В начале российской агрессии против Украины были иллюзии, что мира возможно достигнуть быстро.

Об этом 1 ноября на Львовском форуме по безопасности заявил пятый президент Украины Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ.

"В июне 2014 года у меня были иллюзии, что мир - это просто: объявить режим прекращения огня, договориться с Россией, вынудить вывести (российские. - Ред.) регулярные войска, советников, технику, боеприпасы, и за 2-4 недели принести многострадальный мир", - сказал он.

"В результате контрнаступления мы освободили две трети оккупированного Донбасса. Это было наступление по освобождению украинской земли. Наступление, когда ты знаешь очень ограниченные возможности своих войск. В условиях отсутствия техники и эмбарго стран НАТО на поставку нам оружия... И все равно в этих условиях нужно было освобождать нашу землю. Без добровольцев, без волонтеров, без мощного движения, которое объединило всю Украину, ничего не было бы", - сказал Порошенко, отвечая на вопрос о самых сложных решениях, которые ему пришлось принимать на посту президента.

Читайте также: Заявку на ПДЧ по членству в НАТО необходимо подтверждать в каждом году. Непрофессионально, что теперь такого подтверждения Украина не подаст, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3157229
 
   
 Топ комментарии
 
О свиноматка, привітик,появилась лапуня. Як відкоментуєш Зе дрочера Яременка,нормально він журналюг на чисту воду вивів? В июне 2014 году у меня были иллюзии, что мир - это просто, - Порошенко - Цензор.НЕТ 725
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Да уж...он вам сударь не подходит!
Он не умеет стучать флейтой по пианино!
Он не ботает на фене с военными!
Он даже не собрал вокруг себя всех друзей ОВОЩА!

ОН НЕ ДЛЯ ВАС!)))
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Порошенко мне напоминает курицу бегающую по двору с отрубленной головой.
Ну не верит тебе Украина, вычислили тебя : ты - брехун, мародёр, ворюга и барыга ,
вали к е..еням, достал .
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шановний Петро Олексійович, ШВИДШЕ повертайтеся у своє законне Президентське крісло! Дуже чекаємо на Вас!
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Умница! Настоящий Президент. И скоро зешмаркли след простынет...)
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Це нам "розповідає" людина, яка з Революції Гідності зробира Атмосферу суспільного протистояння і ненависті. І доки вже ця потвора буде нам промивати мізки?
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А до цього протистояння і ненависті не було? Згадай про наколотиє валяночки і про еті казли мєшают нам жіть.

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Одним з організаторів і практиків ПР був Петя Порошенко. Ось звітки ноги ростуть. Не знаходите схожість методів тоді і зараз?
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Добавлю - це та людына яка обосрала волонтеров, за что была забросана ссаными тярпками. но соя любит запах и вкус мочи и память короткая.
"Я хочу поблагодарить волонтеров, которые в первое время, дни и месяцы войны, когда было труднее всего, отдавали последнее. И без этого взноса мы бы все равно победили, но было бы гораздо труднее", - сказал Порошенко.
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зебильчики дрочащие на мир, ответьте мне на один вопрос куда вы думаете вся та ******* в числе 40 тысяч что 5 лет убивала и пытала украинцев за 4000 грн в месяц пойдет после того как ******* обьявит мир и их амнистирует? пойдет обратно в копанках уголь ковырять за 4000 грн или поедет к вам в жирненькие денежные города убивать и пытать вас, таких уставших от войны, но уже за содержимое ваших квартир и банковских счетов?
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Цивілізація ніколи не мала стану миру. Сам стан миру, це не ринок хоча його можна продати та купити. Війну так само. Всі хто говорять про мир, завжди закінчують повертаючись до війни. Тобіш мир повертаеться завжди через війну.Наприклад кацапи. Вони завжди за мир, але звжди находять собі гемороїд і воюють загарбуючи чужі землі та інше.Штати, роблять те саме без захвату чужих територій. Не важливо, в якій формі ведеться війна, але це продукт риночних відносин. мае політичну і економічну складову. Що я хочу сказати.? Без знищення риночних світових відносин війни не зникнуть, а це означае, що мир, це продукт війни. І те інше, ніколи не зникне.
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А без порошенко мы бы гиркину не дали войти в Донецк.
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А чего дал? Может потому что ты дома сидел, а наших было на фронте очень мало...
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Сил там было более чем достаточно, но порошенко думал что он самый хитрожопый и в сговоре в ахметкой дал гиркину взять Донецк, а там типа ахметова люди гиркина построят. Вот только гиркин в Донецк подтянул рос агентуру и выбил группировки ахметова с командных постов. К чему это привело ты видишь.
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а в деяких депутатів щей х...й виріс , одні не знають куда його переложити а другі не знають куда його засунути
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Дя-ку-є-мо. І покойся з миром.
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мирної вам землі над вашими головами зешмаклі.
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І вам звісно того ж самого порохоотсоси.
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Я рахую що вже прийшов ваш час, да рагулю?
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Не рахую, а вважаю. Коли ви вже освоїте гугл перекладач?
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В укр.мові нема слова "рахую"??? Вчи мову, рагулику
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рагуль , вальцман і другі слова , то з методичок ,ольгінських .
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100%. Львівські рагулі то все видумка. Фаріон,Федина не рахуються)))
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Той що зміг усе це натворити.
СПИСОК ПОРОШЕНКО

https://www.economics-prorok.com/2019/03/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-26-03-19.html

Комбат Лихолит обвиняет Порошенко

Порошенко посадил 8200 атовцев-добробатов. а на 20 100 завёл уголовные дела.
https://youtu.be/YcFfIw4qhSc

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За 5 років мародер-Порошенко згадав за добровольців !!! Гнида забула як ставила добровольців в 2018 на коліна!!! https://zaxid.net/u_mvs_poyasnili_chomu_zatrimanih_pid_chas_sutichok_pid_radoyu_stavili_na_kolina_v_snig_n1450664
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Підлеглі Авакова це робили.
Він тепер кращий міністр у Зе.
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Листая Цензор находим интересную статью..
"Без президента мы бы тоже победили, но было бы намного быстрее", - реакция на скандальные заявления Порошенко о волонтерах
https://censor.net.ua/news/363812/bez_prezidenta_my_by_toje_pobedili_no_bylo_by_namnogo_bystree_reaktsiya_na_skandalnye_zayavleniya_poroshenko
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Для таких как этот и последующий д......бил и пишут законы, написанные на основе исторически сформированных правил. И законы как инструкции по безопасности нужно выполнять безоговорочно, а не корчить из себя волшебников несущих мир, освобождение и тд. Ну а признание что к освобождению 2/3 Донбасса не имел отношение можно приветствовать за честность, а честные остальные признания будут? Мож когда нибудь в Украине восторжествует закон и они будут смягчающим обстоятельством.
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Шоколадный поставщик кариеса Саше стоматологу.
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Все таки он был настоящим лидером, у которго был довольно большой авторитет также и вне страны, с ним считались, к нему прислушивались. Сейчас увы все выглядит очень грустно, уж больно наивный и мягкии человек у власти. Но это мое личное мнение...
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Это поэтому он незаконно лишил гражданства и выдворил с мешком на голове Саакашвили из страны?
Не верьте пропаганде порохоботов.
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бо саакашвілі просто гумова кулька яка спустилась Без добровольців, без волонтерів, без потужного руху, який об'єднав усю Україну, ми б не звільнили дві третини окупованого Донбасу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6829
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В принципе правильно, согласен. Но Петюня по своей сути - аморальный лжец и жулик, чтоб его вычислить основной массе украинцев понадобилось около 3-х лет. Умение, вернее ТАЛАНТ лгать, воровать и выкручиваться сделало его миллиардером...он безусловно очень умный и очень хитрый...но подлый, лживый и фальшивый человек по своей сути.
Его Родина - это его деньги.
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"Сейчас увы все выглядит очень грустно" - заперечу! "сійчас виглядіт всьо очінь смішно..... "
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Недавно, Шеколадная мразь рассказывал совсем другоое , и это его вина , что Зеленый Под)(уйловник пришел к власти , народ разуверился в шоколаде , и выбирал между Г и Г , .Зеленое показалось не такое противное. А сейчас да надо с этим шото делать бо здаст Украину😖
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и не говори Петро, как бы жила Украина без дюшеса и барбариса?!
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Зелька,когда этот вор будет уже за решеткой,тебя избрали только ради этого,а не кассовых аппаратов,разведения и пустой болтовни по телефону с трампом.
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полечи голову Без добровольців, без волонтерів, без потужного руху, який об'єднав усю Україну, ми б не звільнили дві третини окупованого Донбасу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1156 впервые вижу дятла которого волнует только ******* за решеткой.
Полагаю что после этого ты наложиш на себя руки?
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Твоя голова, кацапа, ты и лечи)) Только на роSSии, там сам кобздон лечился))
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я знову ж, в 3056-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали і 95 кагал!
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Порошенко жулик
не желает рассказать, зачем дал команду ликвидировать Мужчиля ?
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Сам захотел договариваться с рыгами, теперь благодаря этому и пришли рыги , но договариваться они не будут, они же не идиоты.
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Шурик не начинайте, я тебе приведу больше пунктов в противоположность ,что можно расценивать, как предательство, и томас твой с ворами в законе еще тот прикол, к кстати на Заподной Украине вообще католикоз , не говоря о том , что есть еще мусульмане, и Украина не религиозное государство 😎
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порошенко опять нагло лжет. Достаточно сравнить карты ато на апрель 2014 года и нынешние. Территории так называемых днр и лнр с тех пор увеличилась почти в 3 раза, они никогда не контролировали Луганскую и Донецкие области полностью, в начале мятежа у них в руках были фактически только Донецк и Луганск, а теперь треть территорий этих областей.
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И при чем апрель 2014 года к Порошенко?
Он кем тогда был?
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та йому лиш би перднути . рокосовский бл. ******* его фио
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По каким конкретно моментам? Вызывали его в ГБР по поводу истории с моряками по кляузе Портнова. По мародерству что конкретно заведено и расследуется?
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Парадокс.
У 2015 році одна маленька обрізана нацменшина розпочала сіяти розбрат серед українців і
у 2019 році вже захопила владу в Україні..

Тепер ці ПОЦи відверто і нагло цькують патріотів, які кров" ю захистили Україну від загарбника. Цькують лідерів визвольного руху.
Вони, ПОЦи, торгують Україною!!!!!!!!!
НЕ віриться у те що Зебені та зебобіки настільки дурні і тупі що не усвідомлюють що роблять і що з цього виходить.Вони роблять це свідомо.
І розрахунок на те що при провокативній поведінці Зебенів і зебобіків вони піднімлять істерію про загострення атнисемітських настроїв в Україні і звинуватять у цьому БАНДЕРІВЦІВ
(українських буржуазних націоналістів). Ярлики вони вже розпочали розповсджувати по усьому світові через своїх обрізаних представників. Тим більше що Зебеня нагадив своїм сородичам у Штатах і йому потрібно відводити удар від себе.

Але нам УКРАЇНЦЯМ потрібно своє робити!!!!!!!!!
СЛАВА УКРАЇНІ !
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