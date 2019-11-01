 Без добровольцев, без волонтеров, без мощного движения, которое объединило всю Украину, мы бы не освободили две трети оккупированного Донбасса, - Порошенко

Об этом 1 ноября на Львовском форуме по безопасности заявил пятый президент Украины Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ.
"В июне 2014 года у меня были иллюзии, что мир - это просто: объявить режим прекращения огня, договориться с Россией, вынудить вывести (российские. - Ред.) регулярные войска, советников, технику, боеприпасы, и за 2-4 недели принести многострадальный мир", - сказал он.
"В результате контрнаступления мы освободили две трети оккупированного Донбасса. Это было наступление по освобождению украинской земли. Наступление, когда ты знаешь очень ограниченные возможности своих войск. В условиях отсутствия техники и эмбарго стран НАТО на поставку нам оружия... И все равно в этих условиях нужно было освобождать нашу землю. Без добровольцев, без волонтеров, без мощного движения, которое объединило всю Украину, ничего не было бы", - сказал Порошенко, отвечая на вопрос о самых сложных решениях, которые ему пришлось принимать на посту президента.
"Я хочу поблагодарить волонтеров, которые в первое время, дни и месяцы войны, когда было труднее всего, отдавали последнее. И без этого взноса мы бы все равно победили, но было бы гораздо труднее", - сказал Порошенко.
СПИСОК ПОРОШЕНКО
https://www.economics-prorok.com/2019/03/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-26-03-19.html
Комбат Лихолит обвиняет Порошенко
Порошенко посадил 8200 атовцев-добробатов. а на 20 100 завёл уголовные дела.
https://youtu.be/YcFfIw4qhSc
Він тепер кращий міністр у Зе.
"Без президента мы бы тоже победили, но было бы намного быстрее", - реакция на скандальные заявления Порошенко о волонтерах
https://censor.net.ua/news/363812/bez_prezidenta_my_by_toje_pobedili_no_bylo_by_namnogo_bystree_reaktsiya_na_skandalnye_zayavleniya_poroshenko
Не верьте пропаганде порохоботов.
Его Родина - это его деньги.
Полагаю что после этого ты наложиш на себя руки?
не желает рассказать, зачем дал команду ликвидировать Мужчиля ?
Он кем тогда был?
У 2015 році одна маленька обрізана нацменшина розпочала сіяти розбрат серед українців і
у 2019 році вже захопила владу в Україні..
Тепер ці ПОЦи відверто і нагло цькують патріотів, які кров" ю захистили Україну від загарбника. Цькують лідерів визвольного руху.
Вони, ПОЦи, торгують Україною!!!!!!!!!
НЕ віриться у те що Зебені та зебобіки настільки дурні і тупі що не усвідомлюють що роблять і що з цього виходить.Вони роблять це свідомо.
І розрахунок на те що при провокативній поведінці Зебенів і зебобіків вони піднімлять істерію про загострення атнисемітських настроїв в Україні і звинуватять у цьому БАНДЕРІВЦІВ
(українських буржуазних націоналістів). Ярлики вони вже розпочали розповсджувати по усьому світові через своїх обрізаних представників. Тим більше що Зебеня нагадив своїм сородичам у Штатах і йому потрібно відводити удар від себе.
Але нам УКРАЇНЦЯМ потрібно своє робити!!!!!!!!!
СЛАВА УКРАЇНІ !