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 Политика Украины
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Все про:визит (2329) Зеленский (3528) Тернополь (561)

 Зеленский отбыл с рабочей поездкой в Тернополь, где представит нового главу ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский отбыл с рабочей поездкой в Тернопольскую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

В Тернополе Глава государства примет участие в совещании по вопросам развития спиртовой отрасли Украины и представит нового председателя Тернопольской областной государственной администрации.

Также Владимир Зеленский посетит местную школу, где в 1918-1919 годах размещалось правительство ЗУНР.

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Кроме того, Президент ознакомится с ходом строительства и перспективами развития Центра гребли и водных видов спорта "Водная арена Тернополь".

Источник: https://censor.net.ua/n3157227
 
   
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у премьера колесо спустило. качает
"Украинцу для жизни хватит 150 долларов" © гончарук
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який лісапет., Зеленский отбыл с рабочей поездкой в Тернополь, где представит нового главу ОГА - Цензор.НЕТ 8136 рояль ,піаніно і фортепіано куди брати на велобагажник? Зеленский отбыл с рабочей поездкой в Тернополь, где представит нового главу ОГА - Цензор.НЕТ 8223
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А он зеленым начесом штаны оденет. Зеленський відбув з робочою поїздкою до Тернополя, де представить нового голову ОДА - Цензор.НЕТ 2019 Начес там знатный Зеленський відбув з робочою поїздкою до Тернополя, де представить нового голову ОДА - Цензор.НЕТ 9199
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"отбыл" А ха ха ха хаха

когда "прибудет" - доложите
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у премьера колесо спустило. качает
"Украинцу для жизни хватит 150 долларов" © гончарук
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Чудак ты!В Киеве постоянные протесты у Офиса и поэтому Зе ездит их пересидеть-если не в Японию,так хотя бы в Тернополь!
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Там уже протияйцеметну бригаду дислокували. Щоб не повторився казус мішка_з_горохом, що падає від влучання яйцем. Зеленский отбыл с рабочей поездкой в Тернополь, где представит нового главу ОГА - Цензор.НЕТ 7176
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Этому и перепелиного за глаза хватит Зеленський відбув з робочою поїздкою до Тернополя, де представить нового голову ОДА - Цензор.НЕТ 4155
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Там на полном серьёзе идёт операция антитеррор, поголовно проверяют паспорта и тормозят авто.
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Уявляю, що робилося коли це возили щоб зняти ролики на передову. Чи все відбувалося на студії Довженка?
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Ролики знімалися на полігоні, у Дівичках, під Переяславом... Крім останнього, з "розведенням ніг", у Золотому....... Там тоді, згідно з розпоряжденням з Кремля, тимчасово "нєстрєляніє" призначили...
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Краще б він в міріной отбьіл, і бородату бабцю за собой прихватив.
https://www.youtube.com/watch?v=0_UpmCQtLJg
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Так там націоналісти і бЕнднровці! Як би пейса не пообрізали зебілу...
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Похоже что теперь не будет делать Владимир Александрович всё будет вызывать раздражение.
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Не зебилы, это вам нужно скушать до конца. Ну и что такого, в том что внутри коричневое и плохо пахнет. Конхфкетка Тузик вкусный Зеленський відбув з робочою поїздкою до Тернополя, де представить нового голову ОДА - Цензор.НЕТ 8862
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Ха. Ты думаешь что они поймут что зря голосовали за зе? Как бы не так. Всегда будет версия что виноваты папередники, запад, антисемиты, олигархи, турборежим, сексуальная неудовлетворенность, магнитные бури.
В конце концов сколько людей тебе сказали что были идиоты когда голосовали за януковища?
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Примет участие в совещании по вопросам развития спиртовой промышленности...Да для Янелоха там и так все понятно: наливай да пей!)))
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Потрібно щоб цих голів обирали люди, а не назначав президент!
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Пасажир? Нелох ? Моніка ? Відкривашка? Хто ж на цей раз , квест від главзебіла 😁😁😁🐸🐸🐸
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Как нестрашно Президенту ездить на Западную Украину? Там часто спрашивают чей Крым и разное другое, например "Вы СОВЕТСКИЙ"?
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Только недавно подельник ЗЕ по 95 кварталу,Кошевой плакал в СМИ что преЗедент так вымотался от трудов-что у него лицо стало похожее на маску!И вдруг...едет на какое то ср.ное совезание в Тернополь!!!Вот что спирт животворящий делает!!!)))
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Свіжий "кокс" привезли...

Приїхав "Блазень" на Донбас. Зустрівся з шахтарями:
- Ой, а чего вы такие чумазые, чёрные, как черти?!...
- Так кокс добываем, Владимир Александрович...
- Странно, мне, почему-то, кокс только белый привозят... Видно, очищенный...
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Туалет на базаре тоже будет открывать, препизедент?
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