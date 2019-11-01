 Зеленский отбыл с рабочей поездкой в Тернополь, где представит нового главу ОГА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
В Тернополе Глава государства примет участие в совещании по вопросам развития спиртовой отрасли Украины и представит нового председателя Тернопольской областной государственной администрации.
Также Владимир Зеленский посетит местную школу, где в 1918-1919 годах размещалось правительство ЗУНР.
Кроме того, Президент ознакомится с ходом строительства и перспективами развития Центра гребли и водных видов спорта "Водная арена Тернополь".
когда "прибудет" - доложите
"Украинцу для жизни хватит 150 долларов" © гончарук
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В конце концов сколько людей тебе сказали что были идиоты когда голосовали за януковища?
Угум...
Приїхав "Блазень" на Донбас. Зустрівся з шахтарями:
- Ой, а чего вы такие чумазые, чёрные, как черти?!...
- Так кокс добываем, Владимир Александрович...
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