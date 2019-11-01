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Все про:конкурс (810) Укрспирт (130) Минэкономразвития (502) Милованов Тимофей (47)

 Минэкономики объявило конкурс на должность главы "Укрспирта", - Милованов. ДОКУМЕНТ

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства объявило конкурс на руководителя государственного предприятия "Укрспирт".

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, информирует Цензор.НЕТ.

"Объявлен конкурс на главу Укрспирта. Временно исполняющий обязанности - Сергей Блескун", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в закон Украины "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего" по либерализации деятельности в сфере производства и оборота спирта этилового.

В частности, документом с 1 января 2020г отменяется государственная монополия на производство спирта.

Согласно законопроекту, предусматривается предоставление возможности субъектам хозяйствования любой формы собственности реализовывать осуществление деятельности по производству спирта при условии получения соответствующей лицензии.

Оптовая торговля на территории Украины пищевым спиртом осуществляется при наличии лицензии.

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Минэкономики объявило конкурс на должность главы Укрспирта, - Милованов 01
Минэкономики объявило конкурс на должность главы Укрспирта, - Милованов 02

Источник: https://censor.net.ua/n3157226
 
 
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Доки не буде ліквідовано ДП "Укрспирт" - здолати тіньовий обіг алкоголю буде неможливо.
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А как записаться на конкурся ,я тоже хочу😀
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Каждый из нас не только **********, но и глава "Укрспирта". Наливай!
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Особливу увагу необхідно приділити наркодиспансерам. Найдостойніші там поправляють підірване здоров'я.
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А,ну хто в нас виграє конкурс.......
Правильно,треба порадитись з Бенєй щоби не дати маху і не визнавати конкурс еправдивим,
і не оголошувати повторний.
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