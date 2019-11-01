 В октябре потери российских наемников на Донбассе составили 96 человек, из них 33 - безвозвратные, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил штаб Операции Объединенных сил.

"По информации разведки Объединенных сил, в октябре 2019 года, потери незаконных вооруженных формирований так называемых "ЛДНР" и боевиков Российской Федерации составили 96 человек. Из них безвозвратных - 33 человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это только достоверно подтвержденные потери врага, которые могут быть меньше реальных.

В штабе подчеркнули, что украинские воины открывают огонь только в случае угрозы жизни и здоровью, захвата территорий, проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп.

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