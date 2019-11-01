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Все про:Донбасс (19810) потери (1711) наемники РФ (950) операция Объединенных сил (1738)

 В октябре потери российских наемников на Донбассе составили 96 человек, из них 33 - безвозвратные, - штаб ОС

В течение октября 2019 года потери российских наемников составили 96 человек, из них 33 - безвозвратные.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщил штаб Операции Объединенных сил.

"По информации разведки Объединенных сил, в октябре 2019 года, потери незаконных вооруженных формирований так называемых "ЛДНР" и боевиков Российской Федерации составили 96 человек. Из них безвозвратных - 33 человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это только достоверно подтвержденные потери врага, которые могут быть меньше реальных.

В штабе подчеркнули, что украинские воины открывают огонь только в случае угрозы жизни и здоровью, захвата территорий, проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп.

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В октябре потери российских наемников на Донбассе составили 96 человек, из них 33 - безвозвратные, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3157223
 
   
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Отмечается, что это только достоверно подтвержденные потери врага, которые могут быть меньше реальных.

Как хочешь так и понимай. Достоверно подтвержденные, которые меньше реальных лол.
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