 Российские "гумконвои" на Донбассе нарушают суверенитет Украины, - ЕС

Гуманитарная помощь должна предоставляться через международный механизм, поэтому важным является достижение договоренности на переговорах в Минске по этому вопросу. Об этом говорится в заявлении ЕС относительно продолжающейся агрессии России против Украины и незаконной оккупации Крыма, обнародованном в четверг, 31 октября, на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В октябре снова так называемые гуманитарные конвои заходили из России на территорию Украины через пограничный пункт пропуска "Донецк". Как и в предыдущих случаях, это происходило без согласия украинской власти и с четким нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины, а также основных международных гуманитарных принципов . Минские соглашения предусматривают, что поставки гуманитарной помощи осуществляются через международный механизм. Достижение договоренности по этому вопросу в гуманитарной рабочей группе (Трехсторонней контактной группы. - Ред.) остается критически важным", - говорится в заявлении.

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В Евросоюзе также призвали Россию "использовать свое большое влияние на поддерживаемые ею вооруженные формирования с целью выполнения Минских обязательств в полном объеме".

"Мы в очередной раз призываем Россию немедленно прекратить подпитывать конфликт, оказывая финансовую и военную поддержку вооруженным формированиям. И мы остаемся глубоко обеспокоены информацией о присутствии российской военной техники и персонала в районах, контролируемых поддерживаемыми Россией вооруженными формированиями. Продолжительность экономических санкций Европейского Союза против России связана с полным выполнением Минских соглашений", - отмечается в заявлении.