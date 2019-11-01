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Все про:Газ (9164) Нафтогаз (2761) промышленность (232) повышение цен (17) Тарифы на газ (155)

 "Нафтогаз" значительно повысил цену на газ для промышленности: по сравнению с октябрем - почти на 20%

НАК "Нафтогаз Украины" в ноябре повысила цену на газ для промышленных потребителей и других хозяйствующих субъектов на 18,4%-19,6% по сравнению с октябрем.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

В зависимости от этих показателей, "Нафтогаз" предлагает газ по цене 5,861 тыс — 6,463 тыс грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам).

"Такое изменение обусловлено ростом цен на газ на европейском рынке, откуда Украина импортирует газ. Так, цены на газ на европейских хабах с поставкой в ​​ноябре превышают текущие почти наполовину", - заявили в компании.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тариф на электроэнергию вполне реально снизить до 70-80 коп. А на газ цена должна быть максимум 3 тыс. грн за 1 тыс. куб. м., - Коломойский

В компании также напомнили, что с 1 октября 2015 года вступил в силу Закон Украины "О рынке природного газа", который предусматривает, что поставки природного газа осуществляются по ценам, которые свободно устанавливаются между поставщиком и потребителем, кроме случаев, предусмотренных этим Законом. Так, с целью обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа, на субъекты рынка природного газа в исключительных случаях и на определенный срок могут возлагаться специальные обязательства в объеме и на условиях, определенных Кабинетом Министров Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3157220
 
 
 Топ комментарии
 
Зебилам скоро придут платежки... "Нафтогаз" значительно повысил цену на газ для промышленности: по сравнению с октябрем - почти на 20% - Цензор.НЕТ 1666
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Це вже закинчення эри ЗУБОЖИННЯ!?)))
ЧИ ЩЕ НИ?

а ЗЕбобы?!))))
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Мало, наш газ должен стоить раз в 10 дороже! Мыж не кацапы!
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Совет форумчанПравила форума
 
А при чем тут Коболев? Он тебе не обещал снижение цены на газ! Тебе зеля обещал у него и спроси!
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Ссылку бы неплохо, где Зеля обещал СНИЖЕНИЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ.
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А що тобі блаЗєнь обіцяв? - Здається взагалі нічого, от його зекоманда….
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Нагадую: в усьому винуватий мародер!
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Это цены для котельных, подающих тепло населению. А населению не повысили, не...!! Голубые, ***, воришки...
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І? зебілики не здатні ув'язати зростання тарифів і цін на товари/послуги з ціною ресурсу в собівартості. "Нафтогаз" значительно повысил цену на газ для промышленности: по сравнению с октябрем - почти на 20% - Цензор.НЕТ 464 Вони й половини написаних мною слів не знають і змісту їх не розуміють.
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Це вже закинчення эри ЗУБОЖИННЯ!?)))
ЧИ ЩЕ НИ?

а ЗЕбобы?!))))
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Вы 73% дурников это...посильнее сомкните ряды вокруг ЗЕни!))))
Будет ТЕПЛЕЕ)))
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Мало, наш газ должен стоить раз в 10 дороже! Мыж не кацапы!
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І який вже дубль, 2,3 чи 6? Презик то вже шостий.
І головне, кожного наступного разу усе по колу - тримають низьку ціну для населення за рахунок підприємств доки економіка не впаде в нуль, а потім раз і зростання тарифу вдвічі для населення.
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мамка в Штатах голодает , капусты просит
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Повышение от клована - это вам не роттердам +, это намного слаще и правильнее "Нафтогаз" значительно повысил цену на газ для промышленности: по сравнению с октябрем - почти на 20% - Цензор.НЕТ 2129
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ну и правильно ... жду вселенского воя наших миллионеров ...
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Баба Беня на России электроэнергию покупает, купит и газ. Остальным можно и поднять...
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Где же анальные стоны 73% дурников о ВОРОВАТОЙ ВЛАСТИ....РОТЕРДАМАХ...СВИНАРЧУКАХ....ТОРГОВЛЕ НА КРОВИ?!))))
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Скажи уже открыто, что жизнь с 2014-го года стала хуже.
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Жить стало лучше, жизнь стала веселей. Ведь не даром страной управляют профессионалы развлекательного жанра.
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