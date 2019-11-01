 "Нафтогаз" значительно повысил цену на газ для промышленности: по сравнению с октябрем - почти на 20%

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.
Предложенные цены на природный газ из ресурса компании дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.
В зависимости от этих показателей, "Нафтогаз" предлагает газ по цене 5,861 тыс — 6,463 тыс грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам).
"Такое изменение обусловлено ростом цен на газ на европейском рынке, откуда Украина импортирует газ. Так, цены на газ на европейских хабах с поставкой в ноябре превышают текущие почти наполовину", - заявили в компании.
В компании также напомнили, что с 1 октября 2015 года вступил в силу Закон Украины "О рынке природного газа", который предусматривает, что поставки природного газа осуществляются по ценам, которые свободно устанавливаются между поставщиком и потребителем, кроме случаев, предусмотренных этим Законом. Так, с целью обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа, на субъекты рынка природного газа в исключительных случаях и на определенный срок могут возлагаться специальные обязательства в объеме и на условиях, определенных Кабинетом Министров Украины.
ЧИ ЩЕ НИ?
а ЗЕбобы?!))))
Будет ТЕПЛЕЕ)))
І головне, кожного наступного разу усе по колу - тримають низьку ціну для населення за рахунок підприємств доки економіка не впаде в нуль, а потім раз і зростання тарифу вдвічі для населення.
так лохів ще ніхто не вчив
ги