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 Политика Украины
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 Кабмин на выходных согласует проект Госбюджета-2020, - Гончарук

Правительство на выходных планирует согласовать проект закона о государственном бюджете на следующий год и внесет его на рассмотрение Верховной Рады ко второму чтению.

Об этом Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал в эфире телеканала 1+1, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас завтра и после завтра еще будут совещания, в том числе с Президентом, поэтому окончательные цифры мы презентуем на следующей неделе. Мы намерены на выходных принять окончательный проект бюджета, который будем вносить в парламент",- сказал Гончарук.

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По его словам , после этого правительство намерено провести широкие дискуссии с народными депутатами относительно проекта основного финансового документа страны.

Источник: https://censor.net.ua/n3157218
 
 
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Звичайно,це ж герої місяця,інакшого нема чим похвалитись
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1,7 млрд. гривен уже изъяли из бюджета МОЗ.
Интересно, какие там ещё сюрпризы от "слуг народа".
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Всі надії на заробітчан,скільки перешлють
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