EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Политика Украины
  1068  33
Все про:НАТО (6532) Порошенко (17859)

 В 2014 году на законодательном уровне представителям НАТО запрещалось заходить в Генштаб и Министерство обороны, - Порошенко

Во времена президентства Виктора Януковича представителям НАТО было запрещено заходить в Генштаб и Минобороны Украины.

Об этом 1 ноября на Львовском форуме по безопасности заявил пятый президент Украины Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ.

Он напомнил о прогрессе, который Украина совершила в сотрудничестве с НАТО, начиная с 2014 года.

"Пять лет украинцы строили и цементировали глобальную мировую солидарность с Украиной. Пять лет мы держали санкции. Пять лет НАТО было плечом к плечу с нами - не только через инструкторов, которые вместе модернизировали Украинские Вооруженные Силы и весь сектор безопасности. Не только через 10 трастовых фондов", - сказал он.

"В 2014 году, когда я был избран президентом, на законодательном уровне представителям НАТО запрещалось заходить в помещение Генштаба и Министерства обороны Украины", - добавил Порошенко.

Читайте также: Пришло время добиться Плана действий по членству в НАТО и выполнить его, - Порошенко. ФОТО

Напомним, Львовский форум по безопасности на тему: "Россия в Европе: старые ошибки и новые вызовы" начал 31 октября работу в информационно-культурном центре им. А. Шептицкого Украинского католического университета во Львове.

В форуме принимают участие более 200 экспертов и чиновников из более чем 10 стран мира: США, Великобритании, Латвии, Украины, Польши, Румынии, Финляндии, Испании, Германии и др.

Источник: https://censor.net.ua/n3157216
 
 
 Топ комментарии
 
мнение бывшего брехливого и воровитого гаранта, посланного накуй 3/4 народа ,не имеет никакого веса
 показать весь комментарий
 
" на законодательном уровне представителям НАТО запрещалось заходить"(с)

Пэтя, название закона в студию!
 показать весь комментарий
 
а немного раньше, пэтя бегал по раде с шариками "НАТО НЕТ"
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не завадило б і нині запровадити таку заборону. Взагалі потрібно провести референдум і визначитись - чи потрібне нам це НАТО.
 показать весь комментарий
 
 
Нам потрібна своя ядерна зброя,тоді може і НАТО не потрібно
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Хто нам дозволить її мати???
 показать весь комментарий
 
а хо Ину дозволяв,той і нам дозволить В 2014 году на законодательном уровне представителям НАТО запрещалось заходить в Генштаб и Министерство обороны, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5470
 показать весь комментарий
 
 
Зачем тебе ядерное оружие? По Москве или Донецку палить собралась?
 показать весь комментарий
 
щоб не виникало бажання до нас лізти,а як треба то і по мацквє,то взагалі ідеально
 показать весь комментарий
 
 
Где логика? Ну вот полезли они к нам. Что дальше? Как может помочь ЯО? По балтийскому флоту им стрелять будешь или по Луганску?
 показать весь комментарий
 
 
нагадай но мені,хто останнім намагався лізти до ядерної держави?
 показать весь комментарий
 
 
Я задал вопрос. Кто и когда к кому лез - это вопрос исторический, реальной ценности не несет. Еще раз: на какую цель направлять ЯО, если моторылы захватили донецкий горсовет?
 показать весь комментарий
 
не епіцентр скупчення москальської зарази,знаєш де він?
 показать весь комментарий
 
 
Когда первый и последний раз применили атомную бомбу??
 показать весь комментарий
 
B cвoємy кацaпстaнi бyдeш пpоводити референдуми!
 показать весь комментарий
 
 
Ты хочешь, что бы немцы в Крыму воевали? Не будет этого. И чем быстрее это поймут такие как ты - тем лучше для Украины.
 показать весь комментарий
 
A ти xoчeш щоб в недалекомy майбутньомy ти aбo твої діти в Cирії абo в якійсь африканській країнi «допомагали» братнім нapoдaм кaцaпcтaнy? Якби Українa булa в HATO, то кацапи нe cунулиcя в Крим і нa Донбас!
 показать весь комментарий
 
 
Ты реально такой глупый и считаешь, что немцы отправили бы своих людей в Крым, при том, что украинцы бездействовали?
 показать весь комментарий
 
 
НАТО - это клуб по интересам, договор о намерениях.. толку от него очень мало. Нам нужен прямой договор о помощи с США - как с Японией.
 показать весь комментарий
 
Все що нам потрібно для початку, це - враховувати інтереси всіх жителів України і не допускати втручання інших країн. Та не бути маріонеткою в чиїхось руках.
 показать весь комментарий
 
НАТО в этом нам не поможет. Когда кацапские самолеты летали через территорию Турции - что сделало НАТО?
 показать весь комментарий
 
Совкокацапи, коли ви вже виздихаєте?
 показать весь комментарий
 
Нет - это Камертон за два месяца все разрешил и реформировал
 показать весь комментарий
 
" на законодательном уровне представителям НАТО запрещалось заходить"(с)

Пэтя, название закона в студию!
 показать весь комментарий
 
 
мнение бывшего брехливого и воровитого гаранта, посланного накуй 3/4 народа ,не имеет никакого веса
 показать весь комментарий
 
 
в Вашем определении "бывший" только гарант. Брехать и воровать он и сейчас - вполне.
 показать весь комментарий
 
а вазелин продолжает гастроли в Марике или уже вернулся уставший в Киев?
 показать весь комментарий
 
 
так он же был и премьером ... его всьо устраивало .... Сам же Порошенко лоббировал и поддерживал Харьковские договоренности по Черноморскому флоту России и до 2014-го года был активнейшим пропагандистом русско-украинского братства...
 показать весь комментарий
 
 
Я не знаю что он там когда-то поддерживал,но на посту президента он сделал больше чем все остальные вместе взятые
 показать весь комментарий
 
 
а немного раньше, пэтя бегал по раде с шариками "НАТО НЕТ"
 показать весь комментарий
 
 
Российские "гумконвои" на Донбассе нарушают суверенитет Украины - заявление ЕС

Зеркало Недели
 показать весь комментарий
 
 
Последняя гастроль Панамо-мальдивского Патриота!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх