 Рыбу с токсинами ботулизма обнаружили в одном из супермаркетов Киева, - Госпродпотребслужба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпродпотребслужбы.
После заболевания ботулизмом жителя Киева, который покупал рыбу в супермаркете по адресу г. Киев, ул. Полковника Потехина, 2, Госпродпотребслужба в ходе внеплановой проверки взяла в магазине образцы пищевых продуктов.
"По результатам лабораторных исследований Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы (экспертное заключение № 014336 д.у. / 19 от 30.10.2019) обнаружено ботулинистические токсины в образце проб "Толстолобик вяленый потрошенный, 1 сорта" , производитель ООО "ТАМАКО ИНВЕСТ" (ул. Рождественская, 2 А, поселок Хутора, Черкасский район Черкасской области), дата производства 24.09.2019 срок годности 23.12.2019", - говорится в сообщении.
Ведомство обязало управляющего магазином временно приостановить реализацию рыбной продукции, а именно толстолобика вяленного потрошенного, и устранить обнаруженные нарушения.
Напомним, ранее сообщалось, что мужчина попал в реанимацию с ботулизмом после употребления копченой рыбы, купленной в киевском супермаркете
Вы зайдите с проверкой в Новус в Борисполе, например, и посмотрите в каком виде там рыба свежемороженная. Покупаешь, приносишь домой, размораживаешь, ложишь на сковороду, а она как тряпка расплывается, рыхлая... сразу выбрасываешь, так было не один раз уже, рыбу больше не беру в супермаркетах. Мессия.
Зеленский, быстро отреагировал на мой запрос. Гончарук, Рябошапка. Я вам покажу что нужно стране, а не то что вы предлагаете.