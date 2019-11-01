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 Политика Украины
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Все про:ВР (23914) Кабмин (11314)

 Рада сегодня заслушает Кабмин и рассмотрит законопроекты о рынке электроэнергии, уменьшении давления на бизнес и уменьшении количества пластиковых пакетов

Сегодня в повестке Верховной Рады - час вопросов правительству, восемь законопроектов в первом чтении и шесть - во втором чтении.

Работа парламента начнется с часа вопросов правительству и депутатских запросов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Затем Рада рассмотрит постановление о проведении парламентских слушаний на тему "Земельная реформа: отечественная модель оборота земель сельскохозяйственного назначения", а также постановление о заслушивании отчета главы Антимонопольного комитета.

В первом чтении парламент планирует рассмотреть законопроекты:

- 2179, о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового поражения;

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- 2189, об упрощении процедуры утверждения перспективных планов формирования территорий громад;

- 2164, об усовершенствовании отдельных положений в связи с осуществлением специального досудебного расследования;

- 2165, об порядке изменения обвинения в суде;

- 2042, о доступе к инфраструктуре объектов строительства, транспорта и электроэнергетики;

- 2233 и альтернативные, о рынке электроэнергии;

- 2172, об уменьшении давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора;

- 2051, об уменьшении количества пластиковых пакетов в гражданском обороте.

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Во втором чтении Рада планирует рассмотреть законопроекты:

- 1041, об введении среднесрочного планирования развития и поддержания автомобильных дорог;

- 2161, об оперативно-розыскной деятельности Госпогранслужбы;

- 1152-1, об уголовной ответственности за фальсификацию лекарств и оборот фальсифицированных лекарств;

- 0942, о развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства (комитет предлагает снять с рассмотрения);

- 0945, об упрощении лицензирования в сфере внешнеэкономической деятельности (комитет предлагает снять с рассмотрения);

- 0953, о гармонизации законодательства в сфере сравнительной рекламы с правом ЕС.

Источник: https://censor.net.ua/n3157212
 
 
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На чей именно бизнес уменьшение давления?
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- Чому в Раді купол круглий?
- А де ви бачили квадратний цирк?
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А о ****** когда будет закон？ один бородатый товаришЧ сильно интересуется...аж сперма в голову бьет...😀
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Рассмотрите еще вопрос уменьшения любителей анала во фрикции СН
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Ну що "хохли" зустрічайте - ще один "блудний син" Калетник з банди проФФесора повернувся в Україну і до нього як і до всіх інших в наших правоохоронних органів питань немає! Говорять що і сам проФФесор вже валізи пакує і вертоліт замовляє щоб повернутись. А ще пару років тому це вважалось "казкою"!!!
Рада сегодня заслушает Кабмин и рассмотрит законопроекты о рынке электроэнергии, уменьшении давления на бизнес и уменьшении количества пластиковых пакетов - Цензор.НЕТ 7591
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главное за пластиковые пакетики проголосувать, рынок и любовь к бизнесу подождут. це сейчас не самое важное
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Ksenia VB
Что за гнида тут на ленте, только она ябеда, вот шкура, тебе в НКВД надо переходить на работу))
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