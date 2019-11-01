EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Происшествия
  640  20
Материалы по теме:
Все про:арест (9882) Крым (22015) ФСБ (1395)

 Оккупационный суд Крыма арестовал на два месяца закарпатца, который хотел въехать на полуостров

Оккупационный суд Крыма арестовал на два месяца гражданина Украины, которого задержали на границе полуострова за "попытку незаконно попасть на территорию РФ".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Россия", об этом сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ.

Отмечается, что 34-летний житель Закарпатской области пытался попасть в оккупированный Крым через пункт пропуска "Армянск". Во время проверки выяснилось, что мужчине "запрещен въезд в Россию" до сентября 2020 года. Причина запрета не указана.

"Чтобы пересечь государственную границу, мужчина умышленно изменил свои установочные данные, обратившись в миграционную службу Украины и оформив новый паспорт", - говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.322 УК РФ (пересечение российской госграницы при въезде в РФ иностранным гражданином, въезд которого заведомо для виновного не разрешен).

Напомним, ранее сообщалось, что 10 октября оккупанты задержали проукраинского активиста из Сак Приходько. Подконтрольный России "Киевский районный суд" оккупированного Крыма арестовал активиста на два месяца.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": НАТО никогда не признает незаконную аннексию Крыма Россией, - Столтенберг

Источник: https://censor.net.ua/n3157210
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Куди претеся в Мордор? Неначе їм там в мокшів медом помазано.
 показать весь комментарий
 
 
Тепер спасітє-памагітє? Нехай щастить.
 показать весь комментарий
 
 
нужен черный список - кого спасать не надо

из серии чей крым? - "крым крымский"
 показать весь комментарий
 
Очень правильное решение.Пусть всех этих дебилов,любителей срусского мира арестуют.Зеля потом их обменяет.
 показать весь комментарий
 
 
Будет дурачку наука....нехер шастать..
 показать весь комментарий
 
 
Идёт отбор на новый обмен? Так вчера дрыстайко(вроде он) трындел?
 показать весь комментарий
 
Це перший і чи не єдиний випадок коли я скажу - і правильно зробили що затримали тому що до таких дебілів по іншому не дійде куди вони пруться!!!
 показать весь комментарий
 
 
кацапы формируют обменный фонд для очередного развода ЗЕбила.
 показать весь комментарий
 
 
И президент конечно кинется его спасать прощая убийц украинских граждан.
 показать весь комментарий
 
Ну так мы тогда сразу и говорили, что ***** за месяц-два новых наловит, но зе, дурачёк, уверен, что ***** порядочный.
 показать весь комментарий
 
Ну скоріш за все це - якийсь гастарбайтер, який свого часу порушив законодавство Росії і йому заборонили в'їзд.
 показать весь комментарий
 
 
То заробитчанин у козломордых - таких не жалко.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
да, спалился чувак конкретно, конспирация унего явно хромает
 показать весь комментарий
 
а только вчера зелепупы писали что составляются списки для обмена . вот и еще один кандидат сам приперся в Крым . теперь этого барана на какого то матерого террорюгу сменяют
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх