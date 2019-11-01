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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Азовское море (1318) НАТО (6532) Черное море (573) Илдем Таджан (1)

 НАТО многое делает в Черном море, и мы сделаем еще больше, - помощник Генсека НАТО Илдем

Действия России на море и милитаризация черноморского региона являются большой угрозой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом 1 ноября сказал на Львовском форуме по безопасности помощник Генерального Секретаря НАТО по публичной дипломатии посол Таджан Илдем.

"Как вы можете увидеть, НАТО многое делает в Черном море, и мы сделаем еще больше. С целью противодействия российской агрессии и безопансости региона", - заявил он.

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Напомним, Львовский форум по безопасности на тему: "Россия в Европе: старые ошибки и новые вызовы" начал 31 октября работу в информационно-культурном центре им. А. Шептицкого Украинского католического университета во Львове.

В форуме принимают участие более 200 экспертов и чиновников из более чем 10 стран мира: США, Великобритании, Латвии, Украины, Польши, Румынии, Финляндии, Испании, Германии и др.

Источник: https://censor.net.ua/n3157208
 
 
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Еще больше это сопровождение караванов в водах общего пользования с защитой их от кацапских фашистов.А реально пока только ритуальные танцы с одной стороны и полное игнорирование всех законов и безнаказанное пиратство с другой
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