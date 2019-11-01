 Дверь остается открытой для стран, желающих присоединиться к НАТО, - помощник Генсека НАТО Илдем

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 1 ноября сказал на Львовском форуме по безопасности помощник Генерального Секретаря НАТО по публичной дипломатии посол Таджан Илдем.
Илджем подчеркнул, что нынешнее сотрудничество Украины и НАТО происходит по линии декларации, принятой на Бухарестском саммите в 2008 году.
"Мы ожидаем, что Украина будет продолжать концентрироваться на внутренней повестке дня в проведении реформ. Эти реформы играют важную роль в евроатлантической ситуации. Но что еще более важно – эти реформы являются важными для самого населения Украины", - сказал он, особенно подчеркнув необходимость борьбы с коррупцией и усиление верховенства права.
"Политика открытых дверей остается, и это история успеха НАТО", - сказал посол, напомнив о недавнем вступлении в альянс Северной Македонии.
"Время от времени мы будем слышать мнения, не устало ли НАТО от постоянного расширения. Но это не так. Дверь остается открытой для стран, желающих присоединиться к НАТО", - добавил он.
Напомним, Львовский форум по безопасности на тему: "Россия в Европе: старые ошибки и новые вызовы" начал 31 октября работу в информационно-культурном центре им. А. Шептицкого Украинского католического университета во Львове.
В форуме принимают участие более 200 экспертов и чиновников из более чем 10 стран мира: США, Великобритании, Латвии, Украины, Польши, Румынии, Финляндии, Испании, Германии и др.
(Гарне слово для ******** ситуації в Україні- покимоніка... )
Я предпочитаю легальных иммигрантов из Гвинеи или Кот-д'Ивуар (...) вместо нелегальных украинских или болгарских банд", - заявил президент Франции корреспонденту издания.
Макрон добавил, что хочет всеми силами бороться против "параллельных обществ" и нелегальной миграции.
Критики уже заявили, что подобными заявлениями Макрон подыгрывает французским поклонникам правых взглядов и хочет отобрать голоса у правопопулистки Марин Ле Пен на предстоящих в 2022 году выборах президента. Недавно Ле Пен уже объявила о намерении участвовать в этой гонке.
В то же время во французском правительстве выступили в защиту Макрона и подчеркнули важность обращения президента "ко всем французам через все средства массовой информации".
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/338271-makron_rasskazal_hurnalistam_o_nelegaljnyh_ukrainskih_bandah_perepravljajushchih_migrantov_v_evropu
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