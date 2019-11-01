 Дверь остается открытой для стран, желающих присоединиться к НАТО, - помощник Генсека НАТО Илдем

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 1 ноября сказал на Львовском форуме по безопасности помощник Генерального Секретаря НАТО по публичной дипломатии посол Таджан Илдем.

Илджем подчеркнул, что нынешнее сотрудничество Украины и НАТО происходит по линии декларации, принятой на Бухарестском саммите в 2008 году.

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"Мы ожидаем, что Украина будет продолжать концентрироваться на внутренней повестке дня в проведении реформ. Эти реформы играют важную роль в евроатлантической ситуации. Но что еще более важно – эти реформы являются важными для самого населения Украины", - сказал он, особенно подчеркнув необходимость борьбы с коррупцией и усиление верховенства права.

"Политика открытых дверей остается, и это история успеха НАТО", - сказал посол, напомнив о недавнем вступлении в альянс Северной Македонии.

"Время от времени мы будем слышать мнения, не устало ли НАТО от постоянного расширения. Но это не так. Дверь остается открытой для стран, желающих присоединиться к НАТО", - добавил он.

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Напомним, Львовский форум по безопасности на тему: "Россия в Европе: старые ошибки и новые вызовы" начал 31 октября работу в информационно-культурном центре им. А. Шептицкого Украинского католического университета во Львове.

В форуме принимают участие более 200 экспертов и чиновников из более чем 10 стран мира: США, Великобритании, Латвии, Украины, Польши, Румынии, Финляндии, Испании, Германии и др.