EN|RU|UK
Темы дня: Коррупционный скандал в Слуге народа Формула Штайнмайера Номер 95 Квартала о Гонтаревой Выборы в США и Украина Оружейный скандал с Гладковским Протесты против формулы Штайнмайера Пресс-марафон Зеленского Обирай свідомо
 Происшествия
  580  17
Материалы по теме:
Все про:конвой (256) ОБСЕ (3806) Россия (74157) США (15690) Кемиан (3) Цымбалюк Евгений (1)

 США в ОБСЕ: Мы серьезно сомневаемся в "гуманитарной" природе конвоев из РФ. Есть очевидная взаимосвязь между ними и всплесками атак на Донбассе

Существуют сомнения в "гуманитарной" природе конвоев, которые Россия отправляет на оккупированный Донбасс, поскольку существует взаимосвязь между их прибытием и ростом количества обстрелов со стороны управляемых Россией вооруженных формирований.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил временно поверенный в делах США Гарри Кемиан во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене в четверг, 31 октября.

"На прошлой неделе Россия вновь направила конвои в Украине, которые фиксировала наблюдательная миссия ОБСЕ на границе. К сожалению, миссия (Наблюдательная миссия ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк". - Ред.) Не смогла определить содержание этих транспортных средств, и мы серьезно сомневаемся в их "гуманитарной" природе, как утверждает Россия", - заявил он.

Американский дипломат указал на то, что на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности в среду было подробно продемонстрировано существование "очевидной взаимосвязи между предыдущими такими "гуманитарными конвоями" и всплеском атак и обстрелов в Донбассе со стороны управляемых Россией сил".

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Украины направил РФ ноту протеста из-за очередного российского "гумконвоя" на оккупированном Донбассе, - Зеленко

Во время заседания делегация Евросоюза в ОБСЕ заявила о том, что российские "гумконвои" на Донбассе нарушают суверенитет, территориальную целостность Украины и основные международные гуманитарные принципы. Согласно заявлению ЕС, гуманитарная помощь должна предоставляться через международный механизм, поэтому важным является достижение договоренности на переговорах в Минске по этому вопросу.

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк обратил внимание присутствующих также на то, что в своем недавнем отчете СММ ОБСЕ зафиксировала, как так называемая "гуманитарная помощь" РФ самом деле поступает в управляемые Россией вооруженные формирования на Донбассе.

Дипломат отметил, что рост количества нарушений режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения, фиксирующий СММ ОБСЕ в своих последних отчетах, напрямую связана с этими регулярными поставками с территории РФ.

Представитель Украины отметил, что неконтролируемая участок российско-украинской границы на Донбассе остается "корнем проблемы": "Пока украинское правительство не восстановит полный контроль над государственной границей, Россия будет использовать это для продолжения незаконных поставок своим гибридным вооруженным формированиям на Донбассе".

Как сообщалось, во время заседания Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк обратил внимание присутствующих также на то, что в своем недавнем отчете СММ ОБСЕ зафиксировала, как "гуманитарная помощь" РФ самом деле поступает в управляемые Россией вооруженные формирования на Донбассе .

Как известно, в пятницу, 25 октября, из России на неподконтрольную правительству Украины территорию Донецкой области зашла колонна в составе 27 транспортных средств без номерных знаков, среди которых были скорые, тракторы, грейдеры и самосвалы.

Накануне, 24 октября, на оккупированной территории Донбасса зашел другой российский конвой в составе 16 грузовиков.

Источник: https://censor.net.ua/n3157202
 
   
 Топ комментарии
 
Офигеть... Понадобилось почти шесть лет, чтобы наступило прозрение. США в ОБСЕ: Мы серьезно сомневаемся в "гуманитарной" природе конвоев из РФ. Есть очевидная взаимосвязь между ними и всплесками атак на Донбассе - Цензор.НЕТ 3689
 показать весь комментарий
 
Зелепуху думає, що то вони зброю не завозять, а вивозять)))) Розводьте далі війська, предурі....
 показать весь комментарий
 
Це не "прозрЄніє", лише сумніви США в ОБСЕ: Мы серьезно сомневаемся в "гуманитарной" природе конвоев из РФ. Есть очевидная взаимосвязь между ними и всплесками атак на Донбассе - Цензор.НЕТ 320
До "прозрЄнія" треба, щоб кацапи відкрито заїжджали танковими колонами. Та й то я не певен, що прозріють.

Утім, вони про все добре знають може ліпше за кацапню, бо мають для того технічні та розвідувальні засоби. Це, напевне, попередження кацапам, мовляв, раніше ви завозили 10тон боєприпасів, а зараз уже 30тон., поясніть для чого.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Офигеть... Понадобилось почти шесть лет, чтобы наступило прозрение.
 показать весь комментарий
 
 
Це не "прозрЄніє", лише сумніви США в ОБСЕ: Мы серьезно сомневаемся в "гуманитарной" природе конвоев из РФ. Есть очевидная взаимосвязь между ними и всплесками атак на Донбассе - Цензор.НЕТ 320
До "прозрЄнія" треба, щоб кацапи відкрито заїжджали танковими колонами. Та й то я не певен, що прозріють.

Утім, вони про все добре знають може ліпше за кацапню, бо мають для того технічні та розвідувальні засоби. Це, напевне, попередження кацапам, мовляв, раніше ви завозили 10тон ***********, а зараз уже 30тон., поясніть для чого.
 показать весь комментарий
 
 
Для того щоб вони прозріли,***** повинен їздити на танку по берліну і парижу США в ОБСЄ: Ми серйозно сумніваємося в "гуманітарній" природі конвоїв з РФ. Є очевидний взаємозв'язок між ними та сплесками атак на Донбасі - Цензор.НЕТ 8863
 показать весь комментарий
 
 
Да какое там прозрение . Они в ладоши хлопают нашему отводу войск . И то , что с начавшимся отводом , активизировались белые камазы , якобы прозревшие связи не видят .
 показать весь комментарий
 
Дійшло аж на шостий рік окупації і що - чергове ну дуже глибоке занепокоєння нам чекати???
 показать весь комментарий
 
 
Зато в Сирии после химатаки есть кому в тот же день кричать и бомбить асадовцев. Хотя теоретически они могли и быть ни при чем. видят только что хотят и что отвечает их "интересам"(за пол-мира то)
 показать весь комментарий
 
Сирию наказывать безопасно, а у рашки свои баллистические ракеты имеются - и она в ответ на наказание не применет ответить.
 показать весь комментарий
 
 
Зелепуху думає, що то вони зброю не завозять, а вивозять)))) Розводьте далі війська, предурі....
 показать весь комментарий
 
 
І це через 5,5 років війни. вони "серьезно сомневаются ". Тьху.
Втім, чого чекати від розжижених мізків. Хіба що чергового серйозного занепокоєння.
 показать весь комментарий
 
 
ось він план руSSкого міра: відведення військ, зразу ж поперла "гуманітарна допомога" зі зброєю до терористів...
потім партнов прибув на розвідку...вийшов Бандит єфремов на волю, потім висери лукаш і гордонів по-телебаченню, потім Злодій калєтнік...свати на чолі з Гнидою дабранрававим почали далі зомбувати біомасу, чекаємо клюєвих, азірова з захарченком і..... звичайно ж праФФессора!
це точно много ходовОчка путена...
а взагалі, я знову ж, в 3052-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали і 95 кагал!
 показать весь комментарий
 
 
Я вот тоже - смотрю на эти гум-конвои... смотрю-смотрю...смотрю-смотрю..смотрю-смотрю..Нет! Не нравятся!! Ну что это за расцветка?!!! Вот и приматам в Луганде не нравится - возбуждаются от этого цвета, гримасничают, кривляются, приседают - кричат и начинают палить.
Надо еще лет 5 понаблюдать за этим конвоями. Возможно есть какая то связь.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
временно поверенный це дуже большой чин, типа зели, наверное
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх