 США в ОБСЕ: Мы серьезно сомневаемся в "гуманитарной" природе конвоев из РФ. Есть очевидная взаимосвязь между ними и всплесками атак на Донбассе

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил временно поверенный в делах США Гарри Кемиан во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене в четверг, 31 октября.

"На прошлой неделе Россия вновь направила конвои в Украине, которые фиксировала наблюдательная миссия ОБСЕ на границе. К сожалению, миссия (Наблюдательная миссия ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк". - Ред.) Не смогла определить содержание этих транспортных средств, и мы серьезно сомневаемся в их "гуманитарной" природе, как утверждает Россия", - заявил он.

Американский дипломат указал на то, что на заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в сфере безопасности в среду было подробно продемонстрировано существование "очевидной взаимосвязи между предыдущими такими "гуманитарными конвоями" и всплеском атак и обстрелов в Донбассе со стороны управляемых Россией сил".

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Во время заседания делегация Евросоюза в ОБСЕ заявила о том, что российские "гумконвои" на Донбассе нарушают суверенитет, территориальную целостность Украины и основные международные гуманитарные принципы. Согласно заявлению ЕС, гуманитарная помощь должна предоставляться через международный механизм, поэтому важным является достижение договоренности на переговорах в Минске по этому вопросу.

Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк обратил внимание присутствующих также на то, что в своем недавнем отчете СММ ОБСЕ зафиксировала, как так называемая "гуманитарная помощь" РФ самом деле поступает в управляемые Россией вооруженные формирования на Донбассе.

Дипломат отметил, что рост количества нарушений режима прекращения огня вдоль линии соприкосновения, фиксирующий СММ ОБСЕ в своих последних отчетах, напрямую связана с этими регулярными поставками с территории РФ.

Представитель Украины отметил, что неконтролируемая участок российско-украинской границы на Донбассе остается "корнем проблемы": "Пока украинское правительство не восстановит полный контроль над государственной границей, Россия будет использовать это для продолжения незаконных поставок своим гибридным вооруженным формированиям на Донбассе".

Как сообщалось, во время заседания Постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк обратил внимание присутствующих также на то, что в своем недавнем отчете СММ ОБСЕ зафиксировала, как "гуманитарная помощь" РФ самом деле поступает в управляемые Россией вооруженные формирования на Донбассе .

Как известно, в пятницу, 25 октября, из России на неподконтрольную правительству Украины территорию Донецкой области зашла колонна в составе 27 транспортных средств без номерных знаков, среди которых были скорые, тракторы, грейдеры и самосвалы.

Накануне, 24 октября, на оккупированной территории Донбасса зашел другой российский конвой в составе 16 грузовиков.