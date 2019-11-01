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Все про:ОБСЕ (3806) Россия (74157) нормандская четверка (745) Кемиан (3)

 Россия откладывает встречу в "нормандском формате", - представитель США в ОБСЕ Кемиан

Украинская власть показала свою приверженность мирному урегулированию на Донбассе, однако Россия не демонстрирует аналогичного стремления к миру.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил временный поверенный в делах США Гарри Кемиан во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене в четверг, 31 октября.

"Успешное начало разведения (в районе Золотого. - Ред.), а также продолжающийся прогресс в вопросе строительства моста в Станице-Луганской - это еще одно доказательство ощутимых последствий преданности администрации Зеленского мирному урегулированию конфликта. Мы отдаем должное Украине за эти усилия, включая одобрение в рамках Трехсторонней контактной группы так называемой "Формулы Штайнмайера". К сожалению, Москва не продемонстрировала аналогичной приверженности к достижению мира", - заявил он.

Американский дипломат подчеркнул, что Россия продолжает не выполнять свои оборонные обязательства на востоке Украины, а также "откладывает встречу лидеров нормандской четверки".

"Россия не смогла вывести из Украины силы, вооружение и технику, как это предусмотрено Минскими договоренностями и в "Формуле Штайнмайера", а на прошлой неделе снова отправила конвои в Украину", - отметил и Кемиан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина выполнила ряд своих обязательств по минским соглашениям, а РФ - нет, - американский дипломат Кемиан в ОБСЕ

Кроме того, Россия и ее "прокси" систематически ограничивают передвижения персонала Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, "что ограничивает возможности Миссии наблюдать за конфликтом и выполнять свой мандат".

"Соединенные Штаты полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды. Мы не признаем и никогда не признаем попытку аннексии Крыма. Мы присоединяемся к нашим европейским и другим партнерам и подтверждаем, что наши, связанные с Минским соглашениями, санкции в отношении России будут оставаться в силе, пока Россия полностью не выполнит свои обязательства в рамках Минских договоренностей. Отдельные санкции, связанные с Крымом, будут оставаться в силе, пока Россия не вернет полный контроль над полуостровом Украины", - подчеркнул представитель США в ОБСЕ.

Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.

Ранее, председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что встреча в нормандском формате состоится после отвода войск.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Даты проведения саммита в "нормандском" формате пока нет, - Кремль

Источник: https://censor.net.ua/n3157201
 
   
 Топ комментарии
 
Що знову щось не так? Ще мало Зе-слуга "прогнувся"???
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Зачем оно им, Зеленский и так у них на коротком поводке, будут обставлять новыми и новыми условиями.
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Вони готові зустрічатись не для переговорів, а виключно для підписання Зеленським угоди на умовах РФ, у Зеленського цугцванг, будь-який наступний крок погіршує його становище, не можна було йти на контакти з Путіним без західних партнерів, але "Беда коль пироги печёт сапожник, а сапоги идёт тачать пирожник."
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Що знову щось не так? Ще мало Зе-слуга "прогнувся"???
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Вони готові зустрічатись не для переговорів, а виключно для підписання Зеленським угоди на умовах РФ, у Зеленського цугцванг, будь-який наступний крок погіршує його становище, не можна було йти на контакти з Путіним без західних партнерів, але "Беда коль пироги печёт сапожник, а сапоги идёт тачать пирожник."
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Зачем оно им, Зеленский и так у них на коротком поводке, будут обставлять новыми и новыми условиями.
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зейло та його посіпаки тужаться, працюють, недосинають, повій заказують, а оно о як...
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Видимо ***** хочет таки раскрутить нелоха монику и на "табу".
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СельвуплеБліять@Selvuple·

Насправді,при голосуванні на цих виборах за Президента України,в бюлетені були тільки такі дві пропозиції для голосування;

Голосую.-

1. За Порошенка.

2. Я дєбіл!
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Ему та встрече и не нужна. Он ждет когда зелень дальше отведет войска, потом захватит юг Украины, и вот вам коридорчик в Крым и пуйло довольно.
И нашего предателя восхваляют в рашке (уже начали)
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седьмой клерк на киселе выразил озабоченность, ему доплачивают за це. так же, как и курту или он еще процентики с джавелинов еще имеет?
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Алексей Арестович
21 ч. ·

- Все, что делают зелёные до встречи в Нормандском формате, делается для того, чтобы угодить Путину и он на него явился.
Например, они отказываются подавать повторную заявку на вступление в НАТО.
Все, что история сделает с ними, зависит от того, что они привезут со встречи в Нормандском формате.

Например, первичную заявку в Ростов.
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Что еще сдать думает Зе чтоб встретились со мной великий ПУ как противно и гадко смотреть на присмыкание фигляра (назвать его президентом страны уже рука не поднимается ) он своей слабостью ставит страну на колени
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Пока патриоты отвлекаются на воспитание юного президента и его шоу, - олигархи и ТНК в турборежиме дерибанят нашу ГТС, стратегические педприятия, ж/д, землю...
Через год украинцы вдруг обнаружат что 70% земли уже продано иностранцам, ВПК продана прокладкам РФ, а ж/д пути проданы Китаю для их шелкового пути в ЕС, а все наши леса проданы в концессию западным фирмам на 90 лет!!
Зеля уйдет а украинцы будут как всегда материть попередников и пойдет по миру как цыгане - прое**шие свою страну и землю.
Эта страна уже не ваша!
***
Единственный вариант спасения Украины от аннексии РФ и дерибана олигархов и ТНК - это жесточайшая диктатура националистов, изгнание колоборантов и предателей и возврат госсоббственности в народное пользование. Милитаризация экономики и освобождение от всех налогов малого с среднего бизнеса.
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То нехай відкладує!! Це зараз стає вже більше потрібно їм, а ніж нам..... Бий ворога, його ж зброєю...
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я знову ж, в 3053-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти бувші ригіАнали і 95 кагал!
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