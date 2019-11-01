 Россия откладывает встречу в "нормандском формате", - представитель США в ОБСЕ Кемиан

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил временный поверенный в делах США Гарри Кемиан во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене в четверг, 31 октября.
"Успешное начало разведения (в районе Золотого. - Ред.), а также продолжающийся прогресс в вопросе строительства моста в Станице-Луганской - это еще одно доказательство ощутимых последствий преданности администрации Зеленского мирному урегулированию конфликта. Мы отдаем должное Украине за эти усилия, включая одобрение в рамках Трехсторонней контактной группы так называемой "Формулы Штайнмайера". К сожалению, Москва не продемонстрировала аналогичной приверженности к достижению мира", - заявил он.
Американский дипломат подчеркнул, что Россия продолжает не выполнять свои оборонные обязательства на востоке Украины, а также "откладывает встречу лидеров нормандской четверки".
"Россия не смогла вывести из Украины силы, вооружение и технику, как это предусмотрено Минскими договоренностями и в "Формуле Штайнмайера", а на прошлой неделе снова отправила конвои в Украину", - отметил и Кемиан.
Кроме того, Россия и ее "прокси" систематически ограничивают передвижения персонала Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, "что ограничивает возможности Миссии наблюдать за конфликтом и выполнять свой мандат".
"Соединенные Штаты полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды. Мы не признаем и никогда не признаем попытку аннексии Крыма. Мы присоединяемся к нашим европейским и другим партнерам и подтверждаем, что наши, связанные с Минским соглашениями, санкции в отношении России будут оставаться в силе, пока Россия полностью не выполнит свои обязательства в рамках Минских договоренностей. Отдельные санкции, связанные с Крымом, будут оставаться в силе, пока Россия не вернет полный контроль над полуостровом Украины", - подчеркнул представитель США в ОБСЕ.
Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.
Ранее, председатель фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что встреча в нормандском формате состоится после отвода войск.
Насправді,при голосуванні на цих виборах за Президента України,в бюлетені були тільки такі дві пропозиції для голосування;
Голосую.-
1. За Порошенка.
2. Я дєбіл!
И нашего предателя восхваляют в рашке (уже начали)
Алексей Арестович
21 ч. ·
- Все, что делают зелёные до встречи в Нормандском формате, делается для того, чтобы угодить Путину и он на него явился.
Например, они отказываются подавать повторную заявку на вступление в НАТО.
Все, что история сделает с ними, зависит от того, что они привезут со встречи в Нормандском формате.
Например, первичную заявку в Ростов.
Через год украинцы вдруг обнаружат что 70% земли уже продано иностранцам, ВПК продана прокладкам РФ, а ж/д пути проданы Китаю для их шелкового пути в ЕС, а все наши леса проданы в концессию западным фирмам на 90 лет!!
Зеля уйдет а украинцы будут как всегда материть попередников и пойдет по миру как цыгане - прое**шие свою страну и землю.
Эта страна уже не ваша!
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Единственный вариант спасения Украины от аннексии РФ и дерибана олигархов и ТНК - это жесточайшая диктатура националистов, изгнание колоборантов и предателей и возврат госсоббственности в народное пользование. Милитаризация экономики и освобождение от всех налогов малого с среднего бизнеса.