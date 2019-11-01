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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Львов (3544) НАТО (6532) Форум (108) Илдем Таджани (1)

 Западные страны поддержали территориальную целостность Украины, таким образом, став мишенями для РФ, - помощник Генсека НАТО Илдем

В 2014 году Украина и западные страны оказались не готовы к кибератакам и гибридной угрозе со стороны России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом 1 ноября сказал на Львовском форуме безопасности помощник Генерального Секретаря НАТО по публичной дипломатии посол Таджан Илдем.

"Когда-то верили, что международный либеральный порядок, базирующийся на праве самоопределения, станет путем к решению всех вызовов. Но в 2008 и 2014 годах, когда грузинская и украинская целостность подверглись удару, мы вынесли урок, что этот порядок не является решением", - отметил он.

По словам Илдема, кибератаки и агрессивная дезинформация - одни из главных вызовов на сегодняшний день.

"В 2014 мы были удивлены и были не готовы к объему гибридных угроз, с которыми столкнулась Украина и другие страны. Россяи использовална нарратив "зеленых человечков"... Западные страны поддержали территориальну целостность Украины, таким образом, став мишенями. Бундестаг и органы власти Франции пережили кибератаки... В 2019 мы лучше подготовлены. Мы знаем разные формы кибервойны и умеем реагировать. НАТО подняло уровень разведки и улучшило аналитические данные", - сказал посол, отметив, что НАТО начало также наказывать виновных в кибер- и гибридных атаках, в качесвте примера приведя ситуацию с "Новичком", - уточнил он, добавив, что Украина также значительно лучше сегодня отбивает информационные атаки.

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"Россия теряет доверие. Мы знаем, что случилось в Крыму, и что случилось с рейсом МР-17. Мы должны относиться к дезинформации сегодня. Но мы не можем бороться с дезинформацией путем контрпропаганды. Нужно развенивать мифы. За 5 лет мы научились это делать", - уточнил Илдем.

Представитель НАТО напомнил, что несколько лет по сути не происходит практического сотрудничества между РФ и Альянсом.

"Мы будем применять более сильные методы сдерживания и противовеса, но также будем расчитывать на диалог. Эти правила с 1968 года. Когда есть такое напряжения, нужно иметь пути к его снятию".

Илдем сказал, что несколько раз собирался совет с участием НАТО и России, и это всегда заканчивалось осуждением России.

Он сообщил, что страны НАТО выделят Украине 40 млн евро на кибербезопасность и реабилитацию для бывших ветеранов.

Посол Илдем назвал недавний визит Генерального Секретаря НАТО Столтенберга в Украину очень удачным.

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Напомним, Львовский форум по безопасности на тему: "Россия в Европе: старые ошибки и новые вызовы" начал 31 октября работу в информационно-культурном центре им. А. Шептицкого Украинского католического университета во Львове.

В форуме принимают участие более 200 экспертов и чиновников из более чем 10 стран мира: США, Великобритании, Латвии, Украины, Польши, Румынии, Финляндии, Испании, Германии и др.

Источник: https://censor.net.ua/n3157200
 
 
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Илдем Махмудович, расскажи как вы скоро закончите строить с рашкой трубу, которая лишит Украину транзита. Западные страны поддержали территориальну целостность Украины, таким образом, став мишенями для РФ, - помощник Генсека НАТО Илдем - Цензор.НЕТ 6864
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помощник Генерального Секретаря НАТО по публичной дипломатии посол Таджан Илдем каким боком к северному потоку 2?
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Он же за весь Запад отчитывается. Не читали статью?
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Нам би бути такими мішенями... Прямо титани, що вчинили епічний подвиг.
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Так так..! І у той же час ретельно вилізують дупу *******...
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Після захоплення Рашою України захід стане у більшій безпеці? Може скоріше весь Світ опинеться у небезпеці? Бо той СРСР не був такий амбіційний і психічно хворий, яким є "новий СРСР", який будує Путєн. Незалежна і сильна Україна - запобіжник такому найгіршому сценарію. Бо ніякий ПП-2 захід від всесвітньої катастрофи не вбереже.
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