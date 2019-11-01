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 Политика Украины
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Все про:судебная реформа (1275) Овсиенко (3) Высший совет правосудия (302) увольнение судей (44)

 В течение двух лет уволены 1 157 судей, - глава ВСП Овсиенко

В течение 2017-2019 годов были уволены 1 157 судей.

Об этом сказал председатель Высшего совета правосудия Андрей Овсиенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ

"С 2017 по 2019 год по состоянию на 28 октября, в частности, были уволены 1 157 судей", - рассказал Овсиенко.

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По его словам, на общих основаниях, а именно - в связи с не возможностью выполнять свои полномочия по состоянию здоровья, в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию или в отставку было уволено за указанный период 836 судей.

Кроме того, в связи с совершением существенного дисциплинарного проступка за два года были уволены 268 судей за нарушение судебных требований относительно несовместимости - 18 судей.

В то же время за указанный период уволены 35 судей, которые не подтвердили способность осуществлять правосудие по результатам квалификационного оценивания.

"Поэтому эта цифра является довольно значительной, она показывает, насколько существенным и стремительным является отток кадров из судейской среды и судебной системы", - добавил Овсиенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3157196
 
 
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А скільки було влаштовано за цей час їхніх родичів?
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им пианины не хватало. а какая жизнь без пианины?
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елки-палки... страна судей, юристов и ментов... работать некому... уволить надо минимум 50% этих бездельников...
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ну зебильчики, расскажите про неправильную судебную реформу???
вы СКОКО лет в школе учились, но дураками так и остались
))))))))))))))))
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А в чем правильная? По несовместимости 35 и по квалифоценке 18?
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И теперь живут на наколядованные деньги?
Или работают слесарями, дворниками ... Упродовж двох років звільнено 1 157 суддів, - глава ВСП Овсієнко - Цензор.НЕТ 4165
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В судах без взятки на тебя орут, давят, принимают решения в пользу взяткотребователя. Мой случай. Судья Бородавкина, еще работает в Черниговском окружном суде *********.
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