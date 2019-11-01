 Лишь один город в Украине не готов к отопительному сезону, - Гончарук

Об этом Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал в вечернем эфире телеканала 1+1 в четверг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина готова к отопительному сезону. Единственный город на сегодня, о котором мне известно, к сожалению, г. Новый Роздол. Это город во Львовской области",- сказал Гончарук.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мэр Нового Роздола Мелешко с заместителями подали в отставку из-за срыва отопительного сезона

По его словам, сейчас министр развития громад и территорий Украины Алена Бабак пытается решить эту проблему.