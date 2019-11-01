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 Политика Украины, За рубежом
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 "Это был хороший телефонный звонок", - Трамп хочет зачитать стенограмму разговора с Зеленским гражданам США

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов зачитать стенограмму своего телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским американскому народу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в интервью The Washington Examiner.

"Это был хороший телефонный звонок. В какой-то момент я собираюсь сесть, возможно, это будет беседа у камина в прямом эфире, и прочитать стенограмму звонка, потому что люди должны ее услышать", - сказал Трамп.

Он также отметил, что не собирается сотрудничать с демократами в расследовании в рамках процедуры импичмента.

"Вы создаете ужасный прецедент для других президентов", - заявил Трамп.

По его словам, все это расследование - "жульничество, обман".

"Все знают, что я не сделал ничего плохого. Билл Клинтон делал все неправильно, Ричард Никсон делал все неправильно. Я не буду упоминать Эндрю Джонсона, потому что это было немного раньше моего времени. Но они все сделали неправильные вещи. Я не сделал ничего плохого", - сказал президент США о предыдущих американских лидерах, в отношении которых была инициирована процедура импичмента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновник Белого дома Виндман рассказал, в чем стенограмма расходится с содержанием разговора Зеленского и Трампа, - The New York Times

Он также добавил, что вопрос выделения военной помощи Украине рассматривался долгое время из-за ситуации с коррупцией в стране.

"Мы даем им деньги, мы даем им оружие. Мы обязаны смотреть на коррупцию", - заявил Трамп.

Напомним, 24 сентября в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

Также читайте: Трамп лично приказал заблокировать военную помощь Украине, - Тейлор

23 октября временно поверенный США в Украине Уильям Тейлор в своих показаниях в Конгрессе США по делу об импичменте Трампа, среди прочего, заявил, что США должны перестать относиться к Украине как к объекту и начать воспринимать ее в качестве независимого игрока, который стремится к западным ценностям и отрыву от агрессивной России.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинские чиновники не будут давать показания Конгрессу США по делу об импичменте Трампа, - Пристайко

Источник: https://censor.net.ua/n3157192
 
 
 Топ комментарии
 
Пользователи ответили Трампу на его коллаж про награждение овчарки, учавствовавшей в уничтожении высокопоставленного террориста. "Это был хороший телефонный звонок", - Трамп хочет зачитать стенограмму разговора с Зеленским гражданам США - Цензор.НЕТ 9579
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"Это был хороший телефонный звонок", - Трамп хочет зачитать стенограмму разговора с Зеленским гражданам США - Цензор.НЕТ 5570"Это был хороший телефонный звонок", - Трамп хочет зачитать стенограмму разговора с Зеленским гражданам США - Цензор.НЕТ 606

"Это был хороший телефонный звонок", - Трамп хочет зачитать стенограмму разговора с Зеленским гражданам США - Цензор.НЕТ 4372

"Это был хороший телефонный звонок", - Трамп хочет зачитать стенограмму разговора с Зеленским гражданам США - Цензор.НЕТ 9807

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уже поздно чубатому выступать по телевизору. раскусили его шашни с русней в госдепе.
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Нас тут большинство! Где-то 73%! - кричали пациенты главврачу психбольницы.
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Совет форумчанПравила форума
 
Трамп навіщо тобі??? Ти громадянам США теж хочеш признатись в тому що ти на роялі грати можеш?
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Он круче, он дрова в камине двигает
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Да что ж такое... Вокруг клоуны-кретины)))))
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Это типичное мышление пациента в палате спецбольницы (до укольчика). Все вокруг клоуны и кретины, одни 8% - избранные.
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Нас тут большинство! Где-то 73%! - кричали пациенты главврачу психбольницы.
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какие то вы, зебанутые, теперь ущербные что ли...многие из вас предлагают даже закопать топор войны, обьединиться и спасать Украину от зели... Где ж ваш запал победобесия делся?)))
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если жванецкому заказать литературную обработку цього разговора дони с зелей, тоце будет лучшая реприза на юморине 2019 года
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А телефонограми розмов з путіним він не хоче нам всім зачитати, цей пес!
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Пользователи ответили Трампу на его коллаж про награждение овчарки, учавствовавшей в уничтожении высокопоставленного террориста. "Это был хороший телефонный звонок", - Трамп хочет зачитать стенограмму разговора с Зеленским гражданам США - Цензор.НЕТ 9579
Смотреть ниже


"Это был хороший телефонный звонок", - Трамп хочет зачитать стенограмму разговора с Зеленским гражданам США - Цензор.НЕТ 5570

"Это был хороший телефонный звонок", - Трамп хочет зачитать стенограмму разговора с Зеленским гражданам США - Цензор.НЕТ 4372

"Это был хороший телефонный звонок", - Трамп хочет зачитать стенограмму разговора с Зеленским гражданам США - Цензор.НЕТ 9807

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щось, Донні, все більше нагадує віктора фйодоровича
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Хуже.. Это гибрид Хвёдоровича, Хрущова и Кличко.
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"Надо тебя больше леди делать" ...сказалТрамп во время разговора.
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уже поздно чубатому выступать по телевизору. раскусили его шашни с русней в госдепе.
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Та у них там тоже есть свое "зестадо", разве что процент ниже, чем у нас.
Вот для него он и вешает лапшу.
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Вовка, начинай истерить, что ты не давал согласия.
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аудиокниги - перспективное направление диджитализации
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Сядет перед камином и всем жителям США скажет "наступило время о#уительных историй..."
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Зеленский, давай мочи Трампа, ему должен быть импичмент полюбому!
ну а потом и тебе...
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та не. штейна раньше народ сковырнет. за его мыролюбство.
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проба №2 ...набагато простіше аудіозапис прокрутити ...нам цікаві відповіді "моніки" ...ставити питання Трампу "їй" ніхто не дозволяв ... ну хіба що міг спитати чи є у Білому Домі "піаніно"
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Заодно расскажи своим гражданам, что ты там подкорректировал.
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Зе намекнули что он дескать, not completely lady и мем разошёлся по партии.
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