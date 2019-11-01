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 Политика Украины
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Все про:ВР (23914) Конгресс США (496) Азов (244)

 Рада направила письмо в Конгресс США по "Азову": Подтверждений озвученных обвинений нет. Призываем к сдержанности и беспристрастности. ДОКУМЕНТ

Нардепы коротко рассказали законодателям США историю отдельного отряда спецназа Азов - в/ч 3057 восточного оперативно-территориального объединения НГУ.

Попытки назвать Азов "террористической организацией" или "насильственной иностранной группой белых супрематистов" "болью отзывается в сердцах украинских военных и добровольцев, защищающих страну от оккупантов". Так пишут в ответе американским коллегам, поставившим подписи под обращением к Госдепу о признании подразделения "террористическим", 39 нардепов Рады, передает Цензор.НЕТ.

Парламентарии подчеркивают: в условиях войны любая критика военных должна быть аргументированной, а доказательства их причастности к правонарушениям - безоговорочными.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Дикость и чушь", - Коляда о попытках конгрессменов США внести "Азов" в список террористических организаций

Они заявили, что в письме конгрессменов и в открытых источниках не нашли подтверждений причастности Азова к терактам в Новой Зеландии, к вербовке американских граждан или к другим преступлениям, о которых пишут госсекретарю США.

Нардепы призвали коллег к сдержанности, беспристрастности, открытости и искренности при рассмотрении сложившейся ситуации, а также посоветовали более скрупулезно исследовать тему.

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В Раде обещают обратиться во все правоохранительные органы Украины с просьбой тщательно расследовать указанные в письме предположения - с последующим обнародованием результатов.

Напомним, 40 конгрессменов-демократов из Палаты представителей США подписали обращение к госсекретарю США Майку Помпео, в котором требуют внести украинский полк "Азов" и две праворадикальные организации в Европе в список иностранных террористических организаций.

Рада направила письмо в Конгресс США по Азову: Подтверждений озвученных обвинений нет. Призываем к сдержанности и беспристрастности 01
Рада направила письмо в Конгресс США по Азову: Подтверждений озвученных обвинений нет. Призываем к сдержанности и беспристрастности 02
Рада направила письмо в Конгресс США по Азову: Подтверждений озвученных обвинений нет. Призываем к сдержанности и беспристрастности 03
Рада направила письмо в Конгресс США по Азову: Подтверждений озвученных обвинений нет. Призываем к сдержанности и беспристрастности 04
Рада направила письмо в Конгресс США по Азову: Подтверждений озвученных обвинений нет. Призываем к сдержанности и беспристрастности 05
Рада направила письмо в Конгресс США по Азову: Подтверждений озвученных обвинений нет. Призываем к сдержанности и беспристрастности 06
Рада направила письмо в Конгресс США по Азову: Подтверждений озвученных обвинений нет. Призываем к сдержанности и беспристрастности 07
Рада направила письмо в Конгресс США по Азову: Подтверждений озвученных обвинений нет. Призываем к сдержанности и беспристрастности 08

Источник: https://censor.net.ua/n3157190
 
   
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Потрібно терміново ратифікувати Римський статут. І тоді все стане на свої місця.
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А зачем ******* Чубаке дали подписать это действительно важное письмо?
Чтобы его дискредитировать?
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А чего ни один ПЭС не подписал обращение по "Азову"?
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Кому письмо? Светочу демократии? От которого вы и кормитесь? хе-хе))
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Партии Порошенко с Медведчуком воздержались, оно и понятно. Именно они распострняют в Штатах дурные слухи.
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это одна партия, у них общие интересы.
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Да Пецик сам з ними боровся. Скільки він за свою каденцію добробатів попересаджав? Я щє пам'ятаю как від Пецика вимагали амністувати добробатів.
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А где можно посмотреть видео, как из борыжных застенков зеленский и Ко выпускают под овации и ликование те сотни тысяч патриотов, которых засадил туда офшорник?

Ссылочку не дадите?

ПыСы. Только, чур, видео, как отпускают Ефремова не предлагать.
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А ПЁСики не подписывали! Понятное дело - им насрать на репутацию украинских воинов.
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В мене питання тільки одне - чим ***** Трампа так міцно за яйця тримає що той готовий визнати "Азов" бандформуванням тому що в тому що це саме його кривавих лап справа жодних сумнівів немає!!!
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Маруха Федина уже начала дежурную истерику?
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фантасмагория на тему зелюки пишуть пысьмо вашингтонскому султану
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