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Все про:ВР (23914) скандал (4307) Яременко Богдан (67) Ионова (12)

 Ионова о секс-переписке Яременко в Раде: Ему бы следовало добровольно сложить мандат

Народный депутат от "Европейской Солидарности" Мария Ионова заявила, что нардеп Богдан Яременко после скандала с интимной перепиской не может возглавлять парламентский комитет и имеет сложить мандат.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Богдан Яременко покинул зал во время моего выступления. Акцентирую на том, что мы с уважением относимся к личному пространству каждого. Но когда он остается за дверью работы. Переписки сексуального характера (даже если и потом названные спланированной провокацией) - точно не то, чем должен заниматься народный избранник, более того, руководитель комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества в ВР", - написала Ионова.

Ионова подчеркнула, что человек, который пренебрегает законодательством и относится с неуважением к институту парламента не может представлять Украинский парламент на международной арене: "В соответствии с общепризнанными в мире стандартами этики профессионального дипломата он должен добровольно сложить полномочия председателя Комитета, если не сложить мандат!"

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Надо тебя больше леди делать": опубликована новая переписка нардепа Яременко с девушками во время голосования. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Но за последние месяцы все обещания, которые были даны во время выборов пошли в помойку", - резюмировала нардеп.

Напомним, 30 октября журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.

Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).

Позже Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской.

Также на Цензор.НЕТ: Трогавший себя за гениталии в зале парламента Кива обратился в полицию из-за секс-переписки Яременко. ДОКУМЕНТ

31 октября журналисты опубликовали свидетельства того, что переписка Яременко со жрицами любви не была единичной. По данным "Букв", политик переписывает из зала Верховной Рады с девушками все время своего пребывания в статусе народного депутата.

Ионова о секс-переписке Яременко в Раде: Ему бы следовало добровольно сложить мандат 01

Источник: https://censor.net.ua/n3157189
 
   
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Добровольно от корыта этот жирный ****** не отползет..никогда...где же он столоваться будет...
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його можна призначити міністром інтимних справ Іонова про секс-листування Яременка в Раді: Йому варто було б добровільно скласти мандат - Цензор.НЕТ 7129
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как же сложит . ему с мандатом не каждая дает а без мандата вообще о сексуальной жизни можно забыть Ионова о секс-переписке Яременко в Раде: Ему бы следовало добровольно сложить мандат - Цензор.НЕТ 9639
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В нормальной европейской стране эта жирная Чубака давно бы стала никем.
Но у нас - это ценный зебильный кадр...
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Всім підбарижникам не завадило б добровільно скласти мандати. Враховуючи те скільки шкоди Україні вони завдали разом із баригою.
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От прям-таки всім-всім? Я от проти бариги, але Яну Зінкевич, наприклад, дуже поважаю...
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да есть достойные люди... но как не видеть в потрохе убийцу наших парней под Илловайском? в Дебальцево? и нужно правильно оценивать, что человек сделал для страны и армии, а что МОГ БЫ сделать, имея всю полноту власти!!! вот в этом проблема у наших сограждан!
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а міг би, як шмаркля, відвести війська куди подалі Ионова о секс-переписке Яременко в Раде: Ему бы следовало добровольно сложить мандат - Цензор.НЕТ 4281
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ты головой думаешь? пойди в окоп! сейчас! ты знаешь в чем сейчас главная проблема на передке? В СНАЙПЕРАХ! это я от парней, которые там сейчас, не раз слышу! так вот развести нужно, а вот что дальше??? особый статус? или что? нас устроит только вариант Израиля! и все! точка!
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только малоросы с кацапами пишут ИлЛовайск и не знают, что тот же Иловайск беня устроил..
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слышишь, ущербное! ешь свой шоколад и не отвлекайся! барыга еще подбросит! только нюхай иногда, а то с виду оно вроде шоколад, а на самом деле на него мухи слетаются, зеленые, такие, как ты, одноклеточные в голове!!! барыга тварь! его бы в 39-45 г.г. давно бы расстреляли за такое поведение во время войны!
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Да не истери, свинособака) кто ж виноват, что вы, кацапы, на ИлЛовайске палитесь постоянно))))
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Ну а ти навіть гірше тварини--ти просто мерзота кацапська.
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бєня для них спасітєль України..... на 100 доларів заправив танки і 6,5 лярдів взяв компенсації
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Так, міг зробити в рази більше.

Але оцінка його діяльності - це далеко не найбільша проблема громадян. Набагато більшою проблемою стало те, що голосуючи проти Пєті народ вибрав не націоналіста і ветерана АТО Кошулинського і не Гриценка, скажімо, а некомпетентного коміка, який сміється з усього українського і ховався від повісток!

Знаєте, у 1 турі у нас було аж 39 кандидатів - можна було вивести в 2 тур набагато розумнішу і набагато достойнішу альтернативу Пєті, ніж Зе...
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согласен полностью! в первом туре я голосовал за Гриценко, как и мои родственники! а уже во втором пришлось голосовать за зе! была надежда на позитивные изменения... но, шансов все меньше и меньше, пока нет особого позитива! два валенка пара, хотя и не совсем! потрох и зе!
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😀А у тебя...зебобика.. и список того вреда что они натворили есть？ озвучь ...не держи в себе...а то крышу у тебя сорвет...
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Твой Зебил против Барыги - все равно, что гиена против кролика.
Хотя Пеця, согласен, был изряднейшим лайном...
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але, як показала практика, Моніка його таки перевершила
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Яка Моніка: Зебільські чи Левінські?
Хоча однаково - і там як гіена проти кролика....
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в любой стремной ситуации самое главное вовремя перевести стрелки . и зебобики этим искуством владеют в совершенстве Іонова про секс-листування Яременка в Раді: Йому варто було б добровільно скласти мандат - Цензор.НЕТ 2680 хотя и отмазка у зебобов всегда одна

Яременко вместо работы в Раде думает о пиз... а за то Порох барыга

Сивоха вел антимайдан в Донецке . а за то Порох барыга

Зельцу подставили в Золотом массовку из сепарских подстилок . а за то Порох барыга

вот интересно если бы не было Пороха как бы вы оправдывали псе косяки ЗЕкоманды ? Іонова про секс-листування Яременка в Раді: Йому варто було б добровільно скласти мандат - Цензор.НЕТ 9184
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...той даме которой писали. Клиента оторбарали.
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По себе судите? Считаете привлекательным такого клиента?
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Мне виднее, что считаете Вы?
Спасибо за доверие.
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Судя по Вашей заинтересованности, Вы знаете в этом толк.
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Каменяр

@hu_lviv





В 2015 році через переписку на тему відпочинку, сфоткану журналістами, народний депутат Мірошник склав повноваження народного депутата.
А тут .... з проституткою переписувалося.
Ви о...и "новиє літса"?
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Маріія іонова...європейська солідарність... обліко моралє...
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Это говорит маруся, которая два года рыбачуку иички на поворотах заносила. Молчала бы в тряпочку, а то еще хуже моралиста киви выглядит
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Так если оно сложит, то его последняя надежда на анал растает, как придорожный дым... Это капец! Уже и немцы про это зечудище написали...
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Наоборот, анал будет. Только наоборот))).
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А що по цьому випадку скаже моралістка ірина геращенко?
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Чего прицепились к человеку, неудовлетворённая страсть мешает работе и творчеству.
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Удивительно ,но зефанов все устраивает?Почему молчит фракция зекоманды?Все нормально?
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Чего то вспомнилась одна дура с СССР с срепликой - У нас секса нет.
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Там ще чимало подібних недоумків. Наприклад, Бужанський, Дубінський, Арахамія
Але дупу Зелі добре полірують, тому ніхто їх не звільнятиме
СН - черговий аналог КПСС
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Evrope posle takogo skandala zdal bi mandat i partija ego vybrosila iz svojix riadov
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Мне как-то фиолетово , сексуальньіе пристрастия депутатов , которьіе не афишируются, а подсмотреньі с использованием специальной аппаратурьі. Профессионализм и отсутствие тяги к коррупции гораздо важнее. Хватит с нас "святош" типа Турчинова , которьій стал долларовьім миллионером , работая десятилетиями в "политике". Не говоря о Барьіге...
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Яременко продолжает переписываться, уже с другой.

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А свого ПеПО - підсвинка ті ПЕСики не хочуть на ...послати !?
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