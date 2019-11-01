 Ионова о секс-переписке Яременко в Раде: Ему бы следовало добровольно сложить мандат

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она написала на своей странице в Facebook.
"Богдан Яременко покинул зал во время моего выступления. Акцентирую на том, что мы с уважением относимся к личному пространству каждого. Но когда он остается за дверью работы. Переписки сексуального характера (даже если и потом названные спланированной провокацией) - точно не то, чем должен заниматься народный избранник, более того, руководитель комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества в ВР", - написала Ионова.
Ионова подчеркнула, что человек, который пренебрегает законодательством и относится с неуважением к институту парламента не может представлять Украинский парламент на международной арене: "В соответствии с общепризнанными в мире стандартами этики профессионального дипломата он должен добровольно сложить полномочия председателя Комитета, если не сложить мандат!"
"Но за последние месяцы все обещания, которые были даны во время выборов пошли в помойку", - резюмировала нардеп.
Напомним, 30 октября журналисты засняли переписку "слуги народа" Яременко с проституткой во время работы в сессионном зале парламента. Нардеп, в свою очередь, заявил, что устроил провокацию. Он утверждал, что хотел таким образом выразить протест против непрофессиональной работы журналистов.
Через несколько часов после этого журналисты засняли его переписку уже не с сотрудницей секс-бизнеса, а с молодыми девушками в "Тиндере" (приложение для знакомств. – Ред.).
Позже Яременко извинился перед всеми, кому создал проблемы попавшей в объективы журналистов перепиской.
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31 октября журналисты опубликовали свидетельства того, что переписка Яременко со жрицами любви не была единичной. По данным "Букв", политик переписывает из зала Верховной Рады с девушками все время своего пребывания в статусе народного депутата.
Но у нас - это ценный зебильный кадр...
Але оцінка його діяльності - це далеко не найбільша проблема громадян. Набагато більшою проблемою стало те, що голосуючи проти Пєті народ вибрав не націоналіста і ветерана АТО Кошулинського і не Гриценка, скажімо, а некомпетентного коміка, який сміється з усього українського і ховався від повісток!
Знаєте, у 1 турі у нас було аж 39 кандидатів - можна було вивести в 2 тур набагато розумнішу і набагато достойнішу альтернативу Пєті, ніж Зе...
Хотя Пеця, согласен, был изряднейшим лайном...
Хоча однаково - і там як гіена проти кролика....
Яременко вместо работы в Раде думает о пиз... а за то Порох барыга
Сивоха вел антимайдан в Донецке . а за то Порох барыга
Зельцу подставили в Золотом массовку из сепарских подстилок . а за то Порох барыга
вот интересно если бы не было Пороха как бы вы оправдывали псе косяки ЗЕкоманды ?
Спасибо за доверие.
Каменяр
@hu_lviv
В 2015 році через переписку на тему відпочинку, сфоткану журналістами, народний депутат Мірошник склав повноваження народного депутата.
А тут .... з проституткою переписувалося.
Ви о...и "новиє літса"?
Але дупу Зелі добре полірують, тому ніхто їх не звільнятиме
СН - черговий аналог КПСС