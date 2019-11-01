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 Политика Украины
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Все про:двойное гражданство (63) Пристайко (252)

 "Концепции иногда сложные, иногда интересные", - Пристайко о возможности введения двойного гражданства

Министр анонсировал: к дискуссии по вопросу двойного гражданства будут привлекать и нардепов

Министр иностранных дел Вадим Пристайко в интервью ТСН.ua рассказал, что сейчас прорабатываются несколько концепций введения двойного гражданства в Украине, передает Цензор.НЕТ.

Одной из них, по словам министра, является признание двойного гражданства на двусторонней основе.

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"Концепции иногда сложные, иногда интересные, например, выход на двойное гражданство в двусторонних отношениях со страной. То есть, это будет признаваться теми странами, которые готовы к этому один на один с нами, на двусторонней основе", - рассказал чиновник.

Пристайко также не исключает, что иметь двойное гражданство может быть разрешено для представителей диаспоры, которые сейчас имеют статус "заграничного украинца".

По словам главы МИД, вопросом введения двойного гражданства занимается целый ряд госорганов, между которыми сейчас происходят дискуссии.

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"К этому процессу привлечены очень много украинских органов: и миграционная служба, и СБУ, и пограничники, и МИД. Происходят дискуссии между ними, и я думаю, дальше мы будем привлекать больше и больше депутатский корпус, чтобы они стали частью процесса, то есть передать наши наработки дальше к депутатам", - объяснил министр иностранных дел.

Источник: https://censor.net.ua/n3157187
 
 
 Топ комментарии
 
Пристайко местами сложный местами интересный, но слушая его понимаешь что его место возле « параши» а не в кресле министра иностранны дел. Ну какой препиздент такая и команда
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Протягом 5 попередніх років у нас був президент, який ніколи не розглядав відступ наших захисників і здачу територій як умову для "уявного миру".

Тепер новий президент жертвує відвойованими поселеннями, укріпленнями і стратегічно важливими ділянками фронту заради гарантій від тих, хто ніколи їх не дотримував.
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все ихние высказывания зависят от . чистоты кокса
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Першик кроком зєлєпутєй повинне стати рішення про надання звання почесного громадянина України Володимиру Володимировичу П.
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Похоже у членороялиста ЗЕмоника имеется ещё одно или два гражданства: израильское и ***************. А Конституцию могут подрегулировать даже задним числом
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Протягом 5 попередніх років у нас був президент, який ніколи не розглядав відступ наших захисників і здачу територій як умову для "уявного миру".

Тепер новий президент жертвує відвойованими поселеннями, укріпленнями і стратегічно важливими ділянками фронту заради гарантій від тих, хто ніколи їх не дотримував.
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Сам ты клоун. После петингого прекращения огня мы потеряли Донбас в 2014 году.
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по тебе и так видно, мог об этом не сообщать.
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А где ты меня видел, игорюня? У себя в зеркале?
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Пристайко местами сложный местами интересный, но слушая его понимаешь что его место возле « параши» а не в кресле министра иностранны дел. Ну какой ********** такая и команда
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все ихние высказывания зависят от . чистоты кокса
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"сложный" и "интересный" слуга в украинского народа..."сложный" -для Украины и "интересный" ,для рашиста ,для выполнения его задания.втюхать граждан с паспортами ордло .которые рашист выдал,- Украине
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надо ещё рассмотреть концепцию многожёнства.. "Концепции иногда сложные, иногда интересные", - Пристайко о возможности введения двойного гражданства - Цензор.НЕТ 8914
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Отличный вариант для продажи земли иностранцам и увиливания от службы в армии.
Евреи будут счастливы.
Спасибо сынку енерала КГБ. Контора рулит!
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В основном, эта "дискуссия" ведется среди лиц еврейской национальности и паразитов, нагулявших жирок возле государственного корыта Украины и готовящих "запасной аэродром" для экстренной эвакуации.
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Иногда сложно, а иногда даже интересно угадывать, где окадутся жти новые лица. На каштане или на липе?
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Якщо не буде справжнього кордону на півночі і сході України і найжорстокішого візового режиму з окупантами а також враховуючи кількість різного роду "хохлів" "ватников" "сепаров" і взагалі "любителей руского мира" в нашій країні яким "главное чтоб НАТО не напало" - подвійне громадянство тільки прискорить і полегшить ***** ліквідувати Україну як незалежну державу! Це зрозуміло всім адекватним українцям - а на питання чому це не зрозуміло новоспеченим "слугам" народу шукайте відповідь самі!
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с введением двойного гражданства можно ставить крест на Украине как государстве. Это будет просто территория для проживания и зарабатывания денег. Все депутаты сразу достанут кипрско-израильские паспорта...заробитчане - росийско-венгерско-польско-румынские....Чуть попался на взятке - сразу за рубеж...не попался-кради дальше...конец стране. Как и мечтал ***..о
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В депутатів і заробітчан і без цього по кілька громадянств.
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Це все "гнилий базар".
Подвійне громадянство, а вірніше багаторазове громадянство - воно або дозволене, або ні.
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А давайте прямо, без прелюдий перейдем к обсуждению вопроса двойного суверенитета над территорией Украины.
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Теперь самое главное, как всех удравших от Майдана и правосудия легализовать? "Концепції іноді складні, іноді цікаві", - Пристайко про можливість запровадження подвійного громадянства - Цензор.НЕТ 8082
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Виродки, припиніть свої задуми щодо подвійного громадянства. Невже пристайківському ґебнюкові-батькові мало тут колег із ФСБ?
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