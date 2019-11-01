 С сегодняшнего дня на семи улицах столицы ограничили максимальную скорость движения до 50 км/час. СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщили в КП "Центр организации дорожного движения".

"С 1 ноября максимально допустимая скорость движения по дорогам Киева - 50 км/ч. Ограничение вводится на семи столичных автодорогах, где в теплый период разрешалось ехать до 80 км/ч", - говорится в сообщении.

Так, ограничение скорости движения будет действовать на: просп. Шухевича (от Северного моста до ул. Бальзака); ул. Набережно-Рыбальской (от Гаванского моста до ул. Электриков); Надднепрянском шоссе; Набережном шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе); Столичном шоссе (до ул. Академика Заболотного); ул. Саперно-Слободской (от ул. Гринченко до Южного моста); просп. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

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Как напоминают в Центре дорожного движения, изменение скоростного режима предусмотрено решением Киевского городского совета от 9 октября 2018 г. №1739/5803 "О перечне участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч. в период с 1 апреля по 1 ноября".



