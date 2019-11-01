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 Киевские новости, Общество
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Все про:Киев (18133) скорость (45)

 С сегодняшнего дня на семи улицах столицы ограничили максимальную скорость движения до 50 км/час. СПИСОК

В столице с 1 ноября на семи улицах будет введено ограничение максимальной скорости движения автомобилей до 50 километров в час.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщили в КП "Центр организации дорожного движения".

"С 1 ноября максимально допустимая скорость движения по дорогам Киева - 50 км/ч. Ограничение вводится на семи столичных автодорогах, где в теплый период разрешалось ехать до 80 км/ч", - говорится в сообщении.

Так, ограничение скорости движения будет действовать на: просп. Шухевича (от Северного моста до ул. Бальзака); ул. Набережно-Рыбальской (от Гаванского моста до ул. Электриков); Надднепрянском шоссе; Набережном шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе); Столичном шоссе (до ул. Академика Заболотного); ул. Саперно-Слободской (от ул. Гринченко до Южного моста); просп. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

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Как напоминают в Центре дорожного движения, изменение скоростного режима предусмотрено решением Киевского городского совета от 9 октября 2018 г. №1739/5803 "О перечне участков дорог, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч. в период с 1 апреля по 1 ноября".

Источник: https://censor.net.ua/n3157185
 
 
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Вопрос, зачем???
Чтобы денег набить на штрафах?
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Для всех или только для эскорта Зебила?
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Для всех 73 %зесептиконов и Украинцев,а для зедрочеров правила не писаны
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А разве в правилах не ограничили 50 по городу? Вроде был такой разговор. Или только обсуждали такое ограничение?
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А прочитать последний абзац сил не хватило?
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Да чего уже там мелочиться, нужно закон ввести "по улицам города водитель должен встать и толкать свое авто, или запрягать коня во главе авто" и скорость низкая и экология хорошая... дебилы!
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А еще сегодня, обещанные 1 ноября, новенькие дороги малороса зели папередники перерыли ямами
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Так это же ваш щирый реформатор Гойсман обицяв. Так шо дороги уже давно сделали Від сьогодні на семи вулицях столиці обмежили максимальну швидкість руху до 50 км/год - Цензор.НЕТ 5648

Соевые мародеры не брешут же и поэтому у них така колоссальная поддержка на выборах
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ns zt ghfd
ты не прав
дороги по ночам хйло путин бомбит
а ямы засыпать нельзя а то лодка перевернется
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Дебіл приймає дебільні рішення. Коли вже команда Зе його пржене геть??
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запутинись агенты ФСБ работают
и так весь Киев в пробках
а теперь еще на 30 процентов уменьшают пропускную способность
развязки строить это чтото запредельное как полет на Марс
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давно пора возле дома мебели карманы длн бусов построить что тоже путин не дает
кличка нах в Ростов
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