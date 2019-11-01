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 Происшествия, Общество
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 У полиции достаточно сил для обеспечения порядка в местах разведения, - Троян

У Министерства внутренних дел достаточно сил для обеспечения порядка во всех населенных пунктах, где пройдут разведения.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в эфире программы "Право на власть" по скайп-связи заявил заместитель председателя Национальной полиции Вадим Троян, отвечая на вопросы.

В частности, у Трояна спросили, хватит ли у полиции сил и средств удерживать порядок, учитывая напряженную ситуацию, если в результате масштабного разведения таких населенных пунктов, как Золотое и Катериновка, будет не 2, а 32.

"У Министерства внутренних дел, поверьте, хватит возможностей и сил на обеспечения порядка. У нас хватит. По нашим расчетам, всего хватает", - сказал Троян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Что происходит в зоне разведения войск близ Золотого. ЭКСКЛЮЗИВНАЯ КАРТА ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКИ

Комментируя ситуацию в Золотом, он также ответил на вопрос, есть ли у правоохранителей план "Б" на случай, если будут стрелять или будут происходить разнообразные непредвиденные ситуации: "Что касается планов врага, то поверьте, у нас хватит сил и средств дать отпор".

"У нас здесь находятся усиленные патрули, мобильные группы, Нацгвардия, еще есть группы быстрого реагирования, и на любой вызов приезжает следственно-оперативная группа. Также у нас работает отдел полиции, который открыт в центре самого Золотого. В Катериновке такая же ситуация: есть патрули, и мы работаем каждый день, я отсюда не выхожу", - отметил заместитель главы Национальной полиции.

Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.

Разведение войск в районе населенного пункта Петровское должна начаться 4 ноября.

Источник: https://censor.net.ua/n3157183
 
 
 Топ комментарии
 
Він це серйозно вважає чи приколюється?😕
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Знаете , пора менять и презика , и его слуг .
Не оправдал ...
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Да тут не до приколов. Не зря антиукраинская зелёная чума оставила министром собакова.
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Знаете , пора менять и презика , и его слуг .
Не оправдал ...
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За него .
Признаюсь . Просто Пэдра терпеть уже сил не было .
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Розумію. Ну, як кажуть- у кожного свої переконання.
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Говорили два патруля в Катериновке и четыре в Золотом-4. Допустим пусть усиленные по 4 человека...пусть по пять. 30 полицейских патрулируют. Взвод? С лёгким стрелковым? Достаточно?
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Ну у квітні 2014 вистачило, чому ж зараз не вистачить?
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Выстачило для чого? Щоб здати ці села іхтамнєтам-обдолбєнцам?
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Цікаво, а порядок за Трояном це як? Я к пригадаю пів року порядку 2014-го в Краматорську, то якось сумно стає.
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С добрым утром! Сегодня последний день, на этой неделе, вы зарабатываете на проституток для слуг народа)
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Европейский Союз приветствует разведение сил и средств в районе Золотого на Донбассе, !!"Мы приветствуем возобновление разведения сил в Золотом, которое началось 29 октября. Мы также надеемся, что разведение в Золотом приведет к уменьшению нарушений режима прекращения огня в районах, где проживает значительное количество гражданского населения", - говорится в заявлении.
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ЄС вже хоче зняти санкції з *****. Тому й вітає цю капітуляцію.
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Ви думать как Януковия - что Европа это плохо !
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Зелень головою відповідає за "розведення", нехай не думає,якщо ,щось піде не так уникнути кари.
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Головне щоб в них вистачило сил спровадити звідтіль різних проплачених "ахтивістів" з "витиранами".
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тебе рогатий не повинно це турбувати, йди оно ягель гризи!!!!)
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Квітень 2014 року це довів. На поліцію можна покластись- вони як граніт.
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Недочитав до вашого цього коментаря, то там вище не зрозумів сарказму, даруйте.
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А Джавеліни є? Бо як нема, то порядку там точно не буде.
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ага, наведуть та збережуть спокій... розміши гоміка краще...
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