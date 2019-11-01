 У полиции достаточно сил для обеспечения порядка в местах разведения, - Троян

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом в эфире программы "Право на власть" по скайп-связи заявил заместитель председателя Национальной полиции Вадим Троян, отвечая на вопросы.

В частности, у Трояна спросили, хватит ли у полиции сил и средств удерживать порядок, учитывая напряженную ситуацию, если в результате масштабного разведения таких населенных пунктов, как Золотое и Катериновка, будет не 2, а 32.

"У Министерства внутренних дел, поверьте, хватит возможностей и сил на обеспечения порядка. У нас хватит. По нашим расчетам, всего хватает", - сказал Троян.

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Комментируя ситуацию в Золотом, он также ответил на вопрос, есть ли у правоохранителей план "Б" на случай, если будут стрелять или будут происходить разнообразные непредвиденные ситуации: "Что касается планов врага, то поверьте, у нас хватит сил и средств дать отпор".

"У нас здесь находятся усиленные патрули, мобильные группы, Нацгвардия, еще есть группы быстрого реагирования, и на любой вызов приезжает следственно-оперативная группа. Также у нас работает отдел полиции, который открыт в центре самого Золотого. В Катериновке такая же ситуация: есть патрули, и мы работаем каждый день, я отсюда не выхожу", - отметил заместитель главы Национальной полиции.

Напомним, 29 октября в 12:00 началось зеркальное разведение сил в районе Золотого-4. По информации штаба ООС, на участке № 2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области силы и средства отводятся на расстояние 1 км от занятых позиций, но сам процесс должен длиться не более 30 дней.

Разведение войск в районе населенного пункта Петровское должна начаться 4 ноября.