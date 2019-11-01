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 Политика Украины, Общество
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Все про:роуминг (16) безвизовый режим (1411) Пристайко (252)

 Пристайко анонсировал свободный роуминг для украинцев во время путешествий в ЕС

Министр иностранных дел Вадим Пристайко отметил, что в ближайшее время украинцам планируют добавить к безвизу свободный роуминг в странах-членах ЕС, а также упростить обращение товаров.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

По словам главы МИД, постоянно ведется работа по расширению сотрудничества с Евросоюзом, в частности относительно свободного роуминга для украинцев в ​​Европе.

"Мы хотели бы, чтобы к нашему безвизовому режиму, которым действительно почти 3 миллиона украинцев уже воспользовались, почувствовали на себе, каково это, когда ты берешь паспорт, покупаешь билет и уже летишь, добавился еще и свободный роуминг. Это то, чем наслаждаются все европейские страны и, чего украинцам все еще не хватает. Вы сами видите, насколько высокие цены, как только мы пересекаем границу Украины. мы хотели бы, чтобы у украинцев было как свободное пересечение, так и свободные коммуникации", - отметил Пристайко.

Также, как утверждает министр, Украина "вплотную подошла к так называемому промышленному безвизу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и Молдова договариваются о бесплатном роуминге, - Пристайко

"Это возможность для наших компаний поставлять товары с более простыми стандартами, для того, чтобы наши товары заходили (в ЕС) более свободно. Мы постоянно работаем над справедливым распределением квот на рынках ЕС, то есть дать нашим производителям, украинским компаниям возможность пробиваться там. Вы знаете, что нам удалось переориентировать нашу экономику и фактически более 60%, по разным оценкам, 62% нашего экспорта идут на пятисотмиллионных рынок ЕС", - добавил он.

Источник: https://censor.net.ua/n3157182
 
   
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опять зрада )))))))).... зрада на зраде Пристайко анонсировал свободный роуминг для украинцев во время путешествий в ЕС - Цензор.НЕТ 6641
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опять зрада )))))))).... зрада на зраде Пристайко анонсировал свободный роуминг для украинцев во время путешествий в ЕС - Цензор.НЕТ 6641
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Це капітуляція! Всі на соємайдан!!
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ни, це тильки для селюков новсти яки крим своий свиноферми никуди в житти не виезжали и не знають шо роуминг свободный уже давно есть 2 грн мин у киевстар например по европе Пристайко анонсировал свободный роуминг для украинцев во время путешествий в ЕС - Цензор.НЕТ 7453
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Читай ниже, селюкПристайко анонсував вільний роумінг для українців під час подорожей до ЄС - Цензор.НЕТ 8915:

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Бот - это внук твоего деда.
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Точно две? А не 30 за 15 минут? То есть, если тебе нужно сделать трехминутный звонок ты заплатишь не 6, а 30.
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а если поделить 30 на 15 то сколько будет? у зебилов с математикой совсем плохо? это ж уровень 1го класса ёптить..
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Да дели сколько хочешь. Еще раз для "математиков". За трехминутный звонок ты заплатишь не 6 гривен, тридцать.
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30 минут - это один из пакетов, есть и другие пакеты
если брать этот пакет, то ты поговорил 3 мин заплатил 30 грн, потом ещё 5 мин заплатил уже 0 грн, ещё поговрил 3 мин заплатил 0 грн и т.д... всё равно выходит 2 грн минута.. тебе не известно как формируются пакеты?
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Ты зебил скажи спасибо Петру дурашка
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О, зеленая нечисть возбудилась! Пристайко анонсував вільний роумінг для українців під час подорожей до ЄС - Цензор.НЕТ 6165 Роуминг сделали? Или опять только языком, как вы любите? Да и зачем вам роуминг и безвиз, вы ж никогда ни тем, ни другим не пользовались и не будете - откуда у люмпенов деньги на поездку, лучше пива с водкой купить Пристайко анонсував вільний роумінг для українців під час подорожей до ЄС - Цензор.НЕТ 9358
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зайди на киевстар например и увидишь сколько там свободного роуминга уже сделано при попередниках Пристайко анонсировал свободный роуминг для украинцев во время путешествий в ЕС - Цензор.НЕТ 484
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Та не?! Какая зрада?!

Мы хотим!!! Это однозначно победа!

И неважно превратится ли хотим в сделали.

Пля, вы конченые, зелебобики?!
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Все єто хорошо !!! Только к сожалению больше замляков батрачат -- путешествуют еденицы!!!
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Плюс молочні ріки та кісельні береги. Лише виконайте всі забаганки Путлєра.
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Так он и сейчас свободный.. что за пургу они несут?
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Для зебилов... кстати эти умственно отсталые годами рассказывали «шо мне от вашего безвиза» а теперь перемога у них.
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Может он хротел сказать про бесплатный роуминг? Пристайко анонсировал свободный роуминг для украинцев во время путешествий в ЕС - Цензор.НЕТ 8434
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бесплатного ничего не бывает, это тоже самое что захотеть бесплатную связь внутри Украины.. это новость для зебилов лохов, вроде громко сказано, но там из за отсутсвия мозгов и низкого IQ поверят тому, что давно уже есть
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Ну я думаю имеется в виду, что тарифы будут в расценках как в Украине даже в роуминге.
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не будет такого, уже давно всё чётко работает и везде есть тарифы установленные по странам
ты только прилетел в Берлин например, уже в самолете телефон определил где ты и все звонки осуществляются тарифу этой страны
то что он мелит это чистый популизм
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Чем?

От "мы хотим" до "мы сделали" пропасть.

Реально, откуда столько зелёных соплей радости?
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Чем? Это просто экономит деньги , когда ты находишься заграницей долго. У меня на телефон уходит много , так как я нахожусь заграницей пять-шесть месяцев в году. Есть, конечно, и местный телефон , но его я не использую для связи с Украиной. А бизнес находится в Одессе. Потом это небывалая зависть жителей кацапстана. У них -то этого нет, как и безвиза )))
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Спасіба зекоманді за роумінг! Спасіба зе команді за інтернет! Як я раніше був без них, не розумію.
Сьогодні в них в планах сонце відкривать? Чи місяць? Чи може колесо будуть презентувати?
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не, с сегодншняего дня ещё у нас европейские дороги.. так гидрант заявляв Пристайко анонсував вільний роумінг для українців під час подорожей до ЄС - Цензор.НЕТ 2432
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Спочатку вогонь! Прометей це буде, чи банальна блискавка в дерево, але вогонь у українців буде. І все завдяки Слузі нарду і особисто нашому Народному Президенту, Найвеличнішому лідеру ********** Володимиру Олександровичу, дай йому,Боже довгих літ життя. Благодєтєлю нашому!
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Один украинский воин ранен, еще один получил боевую травму на Донбассе. За сутки - 15 вражеских обстрелов
А міністр про роумінг вихваляється. Одне слово від мене - зебіл. а друге від Лаврова - ***.
Піди втопися, мяністр.
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У нас был уже Иловайский котел, и именно тогда порошенко выхвалялся, что добивается безвиза. Не надо было ему добиваться безвиза?
И, кстати, именно тогда порошенко открывал свои панамские оффшоры.
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Какие в *опу оффшоры? Что ты несешь? Во, вы кретины клоуны зеленые
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А зебобик когда открывал свои офшоры？
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Я не знаю , что Зеленский там открывал или нет, но он не был государственным служащим на зарплате, а был продюсером успешного проекта. Тем более он не был тогда президентом. А президентом тогда был порошенко , который до того пахал на Януковича министром экономики.
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Ты эти оффшоры видел? Или веришь зеко Манде?
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Плачу тут за мобільний безлім майже 1000 грн(всі платят)...Що ти чудо зібралося зробити в Україні з телефонними тарифами?
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Чем свободный отличается от бесплатного?
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это то, о чем говорил Порох....
интересно, зебилоидам удастся и это не просрать?
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Ну что земуфлоны где громкие дела,где посадки!?,только дрочеров как вы в ВР затянули
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Европейский Союз приветствует разведение сил и средств в районе Золотого на Донбассе, !!"Мы приветствуем возобновление разведения сил в Золотом, которое началось 29 октября. Мы также надеемся, что разведение в Золотом приведет к уменьшению нарушений режима прекращения огня в районах, где проживает значительное количество гражданского населения", - говорится в заявлении.
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так и работают вообщем слуги народа в турборежиме, он где то рекламу услышал свободный роуминг от киевстар, а зебилам теперь подаёт как какое то достижение которое он скоро осуществит причём выделит для этого с бюджета пару млрд грн которые поделят с 1м по офшорам

https://tarifec.com/ua/roaming-ot-kievstar.html
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А вот за это думаю каждый украинец сделает пану Пристайко низкий поклон.
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А сейчас какой роуминг？закрытый что ди？ для кого и где он закрыт？
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